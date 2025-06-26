« Jusqu'où êtes-vous prêt à aller ? » : The Alters nous explique son concept, qui invite à une réflexion profonde

Connu pour des productions vidéoludiques marquantes (Frostpunk et This War of Mine), 11 bit studios nous a expliqué, lors d'un entretien exclusif, le concept original de The Alters et ce que son histoire suscite en termes de réflexions chez les joueurs.

The Alters nous interroge nous-même, à travers son histoire et son gameplay







Dans la lignée de ses prédécesseurs, The Alters interroge beaucoup sur le prix de la survie.



En tant que joueur, vous devrez créer vos Alters pour fuir le soleil. Mais les considérerez-vous simplement comme des outils ? Ou chercherez-vous à développer une relation plus profonde avec eux ? Si c'est le cas, il faudra alors leur accorder beaucoup plus de temps et d'attention — et dans notre jeu, le temps est une ressource extrêmement précieuse.



Plus vous progressez et créez de nouveaux Alters, plus vous découvrirez qu'ils ont des opinions divergentes, vous poussant à faire des choix stratégiques différents, parfois en contradiction avec vos valeurs. C'est là que tout devient vraiment intéressant : certaines décisions provoqueront de la frustration ou de la colère chez vos Alters — vous ne pourrez jamais satisfaire tout le monde.



Et c'est justement là que nous, en tant que développeurs, vous invitons à réfléchir à vos propres valeurs. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller ? Y a-t-il des limites que vous ne franchirez jamais, même si cela rend votre survie plus difficile ?



Et cela ne concerne pas uniquement les grandes décisions narratives, mais aussi les choix quotidiens liés à la gestion des ressources ou à la construction de la base.

The Alters, un jeu qui ne laisse pas de marbre

Au-delà de ça, le jeu pose aussi une grande question existentielle : Et si vous pouviez rencontrer une autre version de vous-même, ayant fait d'autres choix ?



Beaucoup de personnes qui ont déjà testé le jeu nous ont dit qu'il les avait fait réfléchir à leur propre vie. C'est une réflexion que les joueurs peuvent emporter bien après avoir terminé The Alters.

Disponible depuis le mois de juin 2025 sur diverses plateformes de jeu,, qui est développé ainsi qu'édité par 11 bit studios (Frostpunk et This War of Mine), propose aux joueurs et aux joueuses d'incarner Jan Dolski, qui doit impérativement créer des doubles de lui-même pour survivre sur une planète hostile. Avec son concept original et son histoire plutôt marquante,Comme dit précédemment, 11 bit studios est à la tête de plusieurs productions vidéoludiques, notamment des deux opus Frostpunk et This War of Mine.. This War of Mine, par exemple, nous met aux commandes d'un groupe de civils, devant survivre dans une ville assiégée. Tout au long de l'aventure, nous sommes, ainsi, amenés à faire des choix moraux plus ou moins importants, comme aider les survivants se présentant à la porte ou bien décider de voler les ressources de divers personnages.. C'est presque devenue la marque de fabrique dudit studio de développement : « Oui, il faut croire que chez 11 bit studios, on aime profondément explorer des dilemmes moraux et éthiques riches de sens ! ».D'ailleurs, The Alters a très souvent été marketé, à travers diverses communications visuelles mais aussi trailers, avec la phrase anglaise : « What If ? » (« Et si ? » dans la langue de Molière).Comme bien d'autres titres,. D'ailleurs,De ce fait, et comme vous l'aurez compris, à travers son histoire mais aussi son concept scénaristique,. Pour conclure, rappelons que le jeu de 11 bit studios est disponible sur PS5, Xbox Series et PC.Remarquons, également, que d'autres informations exclusives concernantseront prochainement disponibles dans nos colonnes, grâce à notre entretien exclusif, qui arrive aussi bientôt dans son intégralité.