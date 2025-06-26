« Jusqu'où êtes-vous prêt à aller ? » : The Alters nous explique son concept, qui invite à une réflexion profonde

Connu pour des productions vidéoludiques marquantes (Frostpunk et This War of Mine), 11 bit studios nous a expliqué, lors d'un entretien exclusif, le concept original de The Alters et ce que son histoire suscite en termes de réflexions chez les joueurs.
Disponible depuis le mois de juin 2025 sur diverses plateformes de jeu, The Alters
, qui est développé ainsi qu'édité par 11 bit studios (Frostpunk et This War of Mine), propose aux joueurs et aux joueuses d'incarner Jan Dolski, qui doit impérativement créer des doubles de lui-même pour survivre sur une planète hostile. Avec son concept original et son histoire plutôt marquante, The Alters invite à la réflexion
.Lors d'un entretien exclusif, la scénariste du titre, Katarzyna Tybinka, nous a expliqué en quoi l'histoire de The Alters est susceptible d'interroger les joueurs et les joueuses, que ce soit à propos de leur propre vie ou bien sur d'autres thématiques tout aussi importantes
.
The Alters nous interroge nous-même, à travers son histoire et son gameplay
Comme dit précédemment, 11 bit studios est à la tête de plusieurs productions vidéoludiques, notamment des deux opus Frostpunk et This War of Mine. Ces titres sont connus pour être difficiles, mais aussi pour susciter quelques interrogations chez les joueurs et les joueuses
. This War of Mine, par exemple, nous met aux commandes d'un groupe de civils, devant survivre dans une ville assiégée. Tout au long de l'aventure, nous sommes, ainsi, amenés à faire des choix moraux plus ou moins importants, comme aider les survivants se présentant à la porte ou bien décider de voler les ressources de divers personnages.
The Alters n'est, d'ailleurs, pas étranger au fait de proposer des dilemmes significatifs
. C'est presque devenue la marque de fabrique dudit studio de développement : « Oui, il faut croire que chez 11 bit studios, on aime profondément explorer des dilemmes moraux et éthiques riches de sens !
». Comme dans Frostpunk et This War of Mine, c'est la question du « prix de la survie » qui est posée dans The Alters
:
Dans la lignée de ses prédécesseurs, The Alters interroge beaucoup sur le prix de la survie.
En tant que joueur, vous devrez créer vos Alters pour fuir le soleil. Mais les considérerez-vous simplement comme des outils ? Ou chercherez-vous à développer une relation plus profonde avec eux ? Si c'est le cas, il faudra alors leur accorder beaucoup plus de temps et d'attention — et dans notre jeu, le temps est une ressource extrêmement précieuse.
Plus vous progressez et créez de nouveaux Alters, plus vous découvrirez qu'ils ont des opinions divergentes, vous poussant à faire des choix stratégiques différents, parfois en contradiction avec vos valeurs. C'est là que tout devient vraiment intéressant : certaines décisions provoqueront de la frustration ou de la colère chez vos Alters — vous ne pourrez jamais satisfaire tout le monde.
Et c'est justement là que nous, en tant que développeurs, vous invitons à réfléchir à vos propres valeurs. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller ? Y a-t-il des limites que vous ne franchirez jamais, même si cela rend votre survie plus difficile ?
Et cela ne concerne pas uniquement les grandes décisions narratives, mais aussi les choix quotidiens liés à la gestion des ressources ou à la construction de la base.
D'ailleurs, The Alters a très souvent été marketé, à travers diverses communications visuelles mais aussi trailers, avec la phrase anglaise : « What If ? » (« Et si ? » dans la langue de Molière). Deux mots qui ont suffi aux joueurs pour s'interroger sur leur propre existence
.
The Alters, un jeu qui ne laisse pas de marbre
Comme bien d'autres titres, The Alters fait partie de ces jeux qui nous questionnent à propos de nous-mêmes, et ce, même après avoir vu l'écran des crédits défiler
. D'ailleurs, plusieurs personnes se sont confiées auprès de 11 bit studios et ont indiqué que The Alters les a fait réfléchir
:
Au-delà de ça, le jeu pose aussi une grande question existentielle : Et si vous pouviez rencontrer une autre version de vous-même, ayant fait d'autres choix ?
Beaucoup de personnes qui ont déjà testé le jeu nous ont dit qu'il les avait fait réfléchir à leur propre vie. C'est une réflexion que les joueurs peuvent emporter bien après avoir terminé The Alters.
De ce fait, et comme vous l'aurez compris, à travers son histoire mais aussi son concept scénaristique, The Alters risque fortement de vous marquer
. Pour conclure, rappelons que le jeu de 11 bit studios est disponible sur PS5, Xbox Series et PC.
Remarquons, également, que d'autres informations exclusives concernant The Alters
seront prochainement disponibles dans nos colonnes, grâce à notre entretien exclusif, qui arrive aussi bientôt dans son intégralité.
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