TFT rassemble un nombre (très) impressionnant de joueurs

Combien de joueurs réunit TFT ? Une approximation a été fournie par Riot "Dovagedys" en juin 2026, et le chiffre communiqué pourrait vous surprendre.

TFT est un jeu gratuit, présent sur la scène esport, qui rassemble de nombreux joueurs. Or, même si ce jeu paraît populaire, il est difficile de jauger à quel point il parvient à vous réunir, puisque Riot Games ne communique pas nécessairement sur cet aspect du jeu. Une réponse approximative relative au nombre de joueurs a toutefois été donnée par Riot "Dovagedys" en juin 2026.

TFT comptabilise « bien plus de 30 millions de joueurs »

La communauté de TFT s'est posé une question intéressante en juin 2026 sur Reddit. Comment le jeu parvient-il à être rentable alors qu'il est gratuit ? Certes, des cosmétiques payants sont régulièrement proposés, mais cela ne signifie pas que tous les joueurs mettent la main à la poche pour s'offrir un Chibi ou un tacticien original.

En réponse à cette publication, l'utilisateur "Irrationate" a proposé une réponse pertinente. Selon lui, « TFT compterait des millions de joueurs, et certaines estimations parlent de plus de 30 millions. » Il calcule ensuite que « si seulement 2 millions de joueurs dépensent 5 $ par an dans le jeu (en réalité, c'est probablement beaucoup plus), cela suffit largement à assurer la rentabilité du jeu. »

À la surprise générale, Travis Boese, alias Riot "Dovagedys", en charge de la monétisation des événements et cosmétiques de TFT, a pris la peine de réagir à cette analyse, en assurant que « c'est bien plus que 30 millions de joueurs ».

TFT compte donc plus de 30 millions de joueurs, et ce chiffre se réfère aux données de mai 2026, soit juste après la sortie de Space Gods, un set pourtant moins apprécié que son prédécesseur, Lore & Legends. À combien a pu s'élever le nombre de joueurs lors des ensembles les plus réussis ? Nous n'en avons malheureusement aucune idée, mais nous pourrions supposer que le set 16 a pu rassembler, au moins, plus de 50 millions de joueurs. Bien que nous ne disposions d'aucune certitude ni de montant plus précis, une chose est sûre : TFT a de beaux jours devant lui, et continue de vous captiver après déjà 7 ans d'existence.