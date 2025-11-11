TFT : Quelle est la date de sortie du set 16, Lore & Legends ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 11 novembre 2025 à 11h32
Retrouvez des informations relatives à la date de sortie du set 16 de TFT, Lore & Legends, dans cet article.
TFT : Quelle est la date de sortie du set 16, Lore & Legends ?
Un nouveau chapitre va bientôt s'ouvrir sur TFT, puisque le lancement du set 16 approche à grands pas. Après 4 mois passés sur K.O Coliseum, l'impatience de découvrir un nouvel ensemble ne cessait de croître, et il ne vous reste plus longtemps à attendre pour faire vos premiers pas sur Lore & Legends. Afin de vous aider à vous préparer à son déploiement, nous vous indiquons ici la date de sortie du set 16 de TFT.

Quand va sortir Lore & Legends, le set 16 de TFT ?

Les premiers détails en lien avec le prochain ensemble de TFT ont commencé à être partagés au début du mois de novembre 2025, et la date de sortie du set 16 a été fixée au mercredi 3 décembre 2025 en France, soit avec le patch 16.1. Il sera néanmoins possible de vous exercer un peu plus tôt, en créant en compte sur le PBE, étant donné que Lore & Legends y sera déployé à compter du mercredi 19 novembre.

Miniature vidéo

Ce nouvel ensemble sera axé sur les cités majeures de Runeterra, Ionia, Demacia, Bilgewater ou encore Shurima, et vous retrouverez des personnages emblématiques de League of Legends, à l'instar de Lux, Miss Fortune, ou Nasus et Renekton. 

sortie-set-16-tft
Il amènera une mécanique inédite, celle du déverrouillage, qui exigera de remplir des missions spécifiques pour débloquer certains champions. Pour cette raison, il comprendra 100 unités jouables, ainsi que 350 optimisations, ce qui en fera le set le plus fourni de l'histoire de l'auto-battler. Des surprises étonnantes vous y attendent, par exemple la possibilité de récupérer Zaahen ou encore le Baron Nashor...

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Le set 16 de TFT se révèle ambitieux, et nous vous recommandons de ne pas hésiter à effectuer quelques parties sur le PBE pour maîtriser quelques compositions avant son lancement sur les serveurs live, notamment si vous aspirez à bien vous classer. Autrement, rendez-vous le 3 décembre pour découvrir Lore & Legends !
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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