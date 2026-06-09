TFT : MàJ 17.5, les détails de la mise à jour (2026)

La mise à jour 17.5 de TFT a été déployée le mercredi 10 juin 2026, et marque le retour pendant deux semaines de Fiesta de Pengu, à l'occasion des 7 ans du jeu. Riot Games amène aussi de nombreux équilibrages, en particulier pour Juge stellaire et Section Anima. D'autres ajustements sont au programme, concernant les champions, objets et optimisations, et pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails du patch notes 17.5 de TFT ci-dessous.

Patch notes 17.5 de TFT

Fiesta de Pengu

Fiesta de Pengu sera de retour du patch 17.5 au patch 17.6, et nous célébrerons tous les anciens sets TFT avec des types iconiques ! Voici un rappel sur le fonctionnement de Fiesta de Pengu pour celles et ceux qui y participent pour la première fois. Vous jouerez dans le monde de Space Gods, mais aux côtés des dieux capricieux, Pengu sera là pour vous offrir des types issus des sets précédents. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre article sur le mode ici !

Systèmes

Rencontres de début de partie

Retarder les optimisations, l'un des éléments fondamentaux des stratégies et des plans de jeu dans TFT, n'est pas une bonne idée.

Optimisations à la phase 3 de LeBlanc supprimée

Bénédictions divines ajustées

Les buffs apportés aux bénédictions divines les moins puissantes devraient les rendre plus attrayantes à utiliser lorsque les conditions sont réunies.

Bénédiction de Soraka - Bouclier : 450/550/650/800/800 ⇒ 500/600/700/800/900

Aurelion Sol - Quête des PV faibles : 18 PO ⇒ 21 PO

Changements majeurs

Aussi majeurs que Leona dans le patch 17.4.

Types

Dans le mi-patch de la semaine dernière, nous avions corrigé bon nombre des problèmes liés aux performances trop élevées de Juge stellaire, mais il en reste encore quelques-uns qui génèrent un nombre excessif de Leona. Nous travaillons donc actuellement sur ces derniers.

Meeple (7) permet de créer des Meeples (et bien plus encore), mais il est rarement utilisé, car Meeple (5) offre le même bonus de PV et est généralement considéré comme plus intéressant en fonction de la compo que vous jouez. Nous transférons donc une partie de la puissance de Meeple (5) vers Meeple (7) et renforçons également le palier prismatique. Avec le nerf apporté à Meeple (5), nous allons également rééquilibrer la puissance des unités afin qu'elles s'adaptent mieux à d'autres compos.

Nous avons apporté deux corrections de bugs à la constellation du Serpent qui devraient rendre cette constellation de Visionnaire neutre en termes de puissance, voire apporter un très léger buff aux compos qui n'utilisent pas Xayah comme carry principal.

Juge stellaire, toutes les 3 attaques, octroie une Leona : 8/12% ⇒ 5/8%

Juge stellaire, toutes les 3 attaques, octroie de l'armure : 12/18 ⇒ 10/16

Juge stellaire, 50 pts de mana dépensés, octroie une Leona : 10/15% ⇒ 9/12%

Meeple - Bonus de PV fixe : 100/400/400/500 ⇒ 100/350/450/550

Meeple (10) - Compétences du seigneur Meep : Onde de choc - Dégâts principaux : 1100 ⇒ 1500 , Onde de choc - Zone de l'effet : 700 ⇒ 1000 , Étourdissement - Durée : 1,5 sec ⇒ 3 sec, Étourdissement - Dégâts de la compétence : 150 ⇒ 400

Astro-groove - Régénération des PV par Groovien : 0,95% ⇒ 0,85%

Visionnaire, Serpent : correction d'un bug à cause duquel le poison infligeait plus de dégâts que prévu.

Visionnaire, Serpent : correction d'un bug à cause duquel les dégâts du poison étaient calculés après la réduction des dégâts au lieu de l'être avant.

Visionnaire, Serpent - Dégâts du poison : 20/40/60% ⇒ 18/35/50%

Section Anima

De nombreux joueurs utilisant le type Section Anima dépensent leur 300 de tech pour obtenir l'encaissement du type et changer de compo pour une compo de relance qui ne repose pas sur la Section Anima. Bien que cela soit une bonne stratégie, nous souhaitons également que l'utilisation des unités de la Section Anima après ces encaissements soit basée sur une stratégie plus compétitive. Nous réduisons donc la valeur économique de cet encaissement, tout en améliorant de nombreux objets de la Section Anima, en mettant l'accent sur les bonus de stats que ces objets confèrent aux unités de ce type.

Section Anima - 300 de tech : Illaoi 2 étoiles + 7 PO ⇒ Illaoi 2 étoiles + 3 PO

Section Anima - 300 de tech : Aurora 2 étoiles + 7 PO ⇒ Aurora 2 étoiles + 3 PO

Section Anima - 300 de tech : Briar 3 étoiles + 7 PO ⇒ Briar 3 étoiles + 3 PO

Section Anima - 300 de tech : Jinx 2 étoiles + 15 PO ⇒ Jinx 2 étoiles + 7 PO

Section Anima - 400 de tech : Encaissement de 3 duplicateurs : Reforgeur ajouté à la place d'un Suppresseur

Section Anima - 400 de tech : Tous les autres encaissements de 400, à l'exception de l'encaissement de Jinx 3 étoiles, contiennent un Reforgeur bonus.

Section Anima - 500 de tech : 2 objets de palier 2 + 10 PO + 6 Duplicateurs mineurs ⇒ 2 objets de palier 2 + Fiora 2 étoiles + Aurora 2 étoiles + Briar 3 étoiles

Objets de palier 1 : Aurora - Puissance de Maléfice téléguidé : 9 ⇒ 12

Objets de palier 1 : Barrage de roquettes - Dégâts d'attaque : 10% ⇒ 15%, Jinx - Dégâts bonus : 35% ⇒ 40%

Objets de palier 1 : Briar - Coups supplémentaires d'Entaille sauvage : 10 ⇒ 15

Objets de palier 1 : Illaoi - Efficacité supplémentaire d'Invocateur de tentacules : 35% ⇒ 45%

Objets de palier 2 : L'Annihilateur - Réserve des dégâts : 20% ⇒ 25%, régénération de mana : 3 ⇒ 5

Objets de palier 2 : Arc ardent - Puissance : 40 ⇒ 45, dégâts d'attaque : 10% ⇒ 15%

Objets de palier 2 : Atomiseur UwU - Dégâts d'attaque : 25% ⇒ 30%

Objets de palier 3 : Tir incendiaire évolué - Puissance : 40 ⇒ 45

Unités : Palier 1

Actuellement, certains champions à 1 PO sont trop faibles, même lorsqu'ils sont équipés d'objets et améliorés dès le début de la partie. Nasus a toujours été carry par Leona, et Teemo a perdu en puissance depuis le patch 17.3, nous lui rendons donc le niveau de puissance qu'il avait avant le patch 17.3, maintenant que les autres unités de relances trop puissantes ont été nerfées. Enfin, Veigar est actuellement un peu trop limité, c'est pourquoi nous lui accordons un buff suffisamment important pour lui permettre de se démarquer et d'intégrer la méta.

Caitlyn - Dégâts d'attaque de Tir dans la tête : 170/255/510/875 ⇒ 190/285/540/925

Ezreal - Dégâts physiques de la compétence : 160/240/365/620 ⇒ 170/255/380/650

Nasus - Montant fixe de PV gagnés : 250/350/550/750 ⇒ 300/400/600/800

Teemo - Dégâts de la compétence : 65/95/170/300 ⇒ 70/105/190/325

Veigar - Dégâts magiques de la compétence : 310/465/700/1190 ⇒ 330/495/750/1200

Unités : Palier 2

Quelques compos d'unités à 2 PO fonctionnent bien dans le patch 17.4, mais certaines restent encore injouables. Akali et Bel'Veth devraient renforcer les alternatives de relance pour les unités de mêlée, tandis que Mordekaiser offrira une meilleure ligne de front pour les compos de relance qui utilisent Canalisateur.

Akali - Dégâts physiques de la compétence : 37/56/84 ⇒ 39/59/88

Bel'Veth - Dégâts physiques de la compétence : 20/30/45 >> 22/33/50

Gwen - Vitesse d'attaque : 0,85 ⇒ 0,8

Gwen - Dégâts de zone de la compétence : 75/110/190 ⇒ 75/110/215

Mordekaiser - Bouclier initial : 300/375/500 ⇒ 350/425/550

Unités : Palier 3

Fizz est le seul Rebelle qui ne rencontre pas de succès après la phase 3. Il possède un schéma de jeu amusant qui permet d'invoquer un méga Meep et, avec le nerf apporté à Meeple (5) et le léger ralentissement apporté à Gwen, nous pouvons lui accorder un buff de taille décente pour l'aider à montrer de quel bois il se chauffe (ou de quel bois il se mouille ?).

Ornn est l'unité qui a le plus profité des derniers buffs du type Astro-groove, et même si nous sommes ravis de voir ce style de jeu revenir dans le méta, la synergie entre le type (régénération de PV) et les buffs d'unité du patch 17.4 a rendu Ornn un peu trop résistant.

Fizz - Dégâts magiques de la ruée : 120/180/290 ⇒ 140/210/310

Ornn - Durée du groove : 3 sec ⇒ 2,5 sec

Unités : Palier 4

Leona ayant été rééquilibrée, nous pouvons apporter un petit buff à la compétence de LeBlanc.

Rammus va bénéficier d'un ajustement qui devrait le rendre moins dépendant du type Meeple, ce qui en fera un meilleur tank dans les compositions avec Bastion.

Kindred - Dégâts d'attaque de base : 55 ⇒ 58

LeBlanc - Dégâts du Sceau : 80/120 ⇒ 85/130

Rammus (Meeple) - Réduction des dégâts bonus par Meep : 4 ⇒ 3

Rammus - Buff de mana : 20/90 ⇒ 20/80

Unités : Palier 5

La stratégie du « Fast 9 », c'est-à-dire atteindre rapidement le niveau 9, était l'une des meilleures stratégies du patch 17.5 avant la mise à jour de mi-patch. Nous avons un peu trop affaibli Vex avec nos nerfs visant cette stratégie. Nous allons donc lui rendre une partie de sa puissance tout en buffant Bard, dans l'espoir qu'il puisse bientôt jouer le rôle de carry principal.

Bard - Dégâts de la compétence : 220/330 >> 240/360

Vex - Dégâts de la compétence : 130/195 ⇒ 140/210

Optimisations

Nous procédons à un important rééquilibrage de nos optimisations, en particulier en nerfant les optimisations économiques trop puissantes et en buffant les optimisations de combat qui peinent à trouver leur place.

Maintenant que les unités de relance à 1 PO ne sont plus aussi dominantes, nous pouvons grandement augmenter la puissance initiale à l'optimisation « Leçons de combat ».

L'optimisation Swarm n'offre pas assez de puissance pour survivre de façon constante dans les lobbys prismatiques. Elle permettra donc de gagner une Rek'Sai 2 étoiles ainsi qu'une Briar 2 étoiles.

Les compos verticales rencontrent des difficultés à s'imposer dans ce set, nous allons renforcer des optimisations comme Choristes et Connivence.

Bonk ! (Nasus) - Dégâts de la compétence : 280/420/670/1000 ⇒ 290/435/730/1250

Trésors enfouis - Manches d'objets : 4 ⇒ 5

Appel du chaos : Coffre chanceux de la lumière + 15 PO ⇒ Coffre chanceux de la lumière + 8 PO, 58 PO ⇒ 52 PO, 64 XP ⇒ 58 XP, Relances : 40 ⇒ 36

Le nombre de PO octroyées par Ravitaillement est réduit pour toutes les récompenses.

Baguettes à gogo - Dégâts magiques nécessaires : 38 000 ⇒ 42 000

Connivence - Dégâts d'attaque bonus et puissance bonus : 6% ⇒ 7%

Océan de larmes - Régénération de mana améliorée : 3 ⇒ 4

Leçons de combat - Dégâts d'attaque/puissance de base : 1% ⇒ 8%

Ami sur mesure - PO : 2 ⇒ 5

Orbes de soins I/II - Soins : 220/500 ⇒ 250/575

Swarm (Primordien) - Briar initiales : 1 ⇒ 3

Dés magiques - Champions : Nombre de champions 2 étoiles à 3 PO : 2 ⇒ 1, nombre d'unités 2 étoiles à 2 PO : 1 ⇒ 2, nombre d'unités 2 étoiles à 1 PO : 0 ⇒ 1

Spécialiste des fins de partie - PO : 36 ⇒ 30

Niveau supérieur ! XP de base : 10 ⇒ 6

Choristes - PV : 55 ⇒ 65, vitesse d'attaque : 6% ⇒ 7%

L'amour du risque - PO : 30 ⇒ 26

Compte épargne - PO de base : 4 ⇒ 2

Tout doit disparaître - PO de base : 8 ⇒ 4

Plateau solaire - Durée : 15 sec ⇒ 18 sec

Petits mais costauds - Vitesse d'attaque : 30% ⇒ 33%

Ascension sociale - Relances par niveau : 2 ⇒ 1

U.R.F. - Vitesse d'attaque : 15% ⇒ 20%, régénération de mana : 2 ⇒ 3

Sauter une classe - XP de base : 6 ⇒ 10

Artefacts

Nous apportons des nerfs à deux de nos meilleurs artefacts, qui sont également à l'origine de la puissance trop importante de l'optimisation Essence des Luminécailles.

Percepteur - Dégâts d'attaque : 40% ⇒ 35%

Mailles du magnat - PV par effet cumulé : 8 ⇒ 5

Objets de la lumière

Il a y quelque temps, nous avons modifié les objets de la lumière en doublant leur puissance par rapport à leur version de base. Sur le papier, cela semblait une bonne idée, notamment pour les rendre plus intuitifs, mais certaines stats se multiplient mieux que d'autres. Nous procédons donc à de nouveaux ajustements afin de les harmoniser avec la puissance que nous souhaitons attribuer aux objets de la lumière.

Lame funeste - Dégâts d'attaque : 110% ⇒ 100%

Vœu du protecteur - PV du bouclier : 40% ⇒ 50%

Morellonomicon - Puissance : 40 ⇒ 35

Mercure - Vitesse d'attaque de base : 30% ⇒ 40%

Coiffe de Rabadon - Puissance : 110% ⇒ 100%

Lame enragée de Guinsoo - Vitesse d'attaque de base : 20% ⇒ 25%

Buff rouge - Vitesse d'attaque : 90% ⇒ 80%

Corrections de bugs