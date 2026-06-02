TFT : MàJ 17.4-B, les détails du correctif

La mise à jour 17.4 de TFT, lancée le jeudi 28 mai 2026, n'a pas apporté l'équilibre que Riot Games aurait souhaité, du moins pas complètement. Pour y remédier, le développeur propose des ajustements touchant surtout la phase 5, en affaiblissant les compositions qui dominent, et en redonnant du poids à des unités un peu en retrait. Les Juges stellaires, en particulier Leona, font l'objet d'un nerf, au contraire de Visionnaire et Astro-Groove, qui verront leur puissance s'accroître. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails du B-patch 17.4 de TFT ci-dessous.

Correctif 17.4-B de TFT

Champions

Nous apportons un suivi au patch 17.4 avec une mise à jour visant à diversifier les stratégies viables. Pour cela, nous affaiblissons les compositions les plus dominantes (Vex/Blitzcrank Fast 9, Xayah et Arbitre Leona/Zoe) tout en renforçant plusieurs unités qui avaient disparu de la méta.

Ezreal

Dégâts d'attaque de base : 40 ⇒ 45

Talon

Dégâts de compétence : 430 / 645 / 1000 % AD ⇒ 400 / 600 / 1000 % AD

Zoe

Dégâts de compétence : 73 / 110 / 180 % AP ⇒ 68 / 102 / 180 % AP

Aurelion Sol Méca

Dégâts de compétence : 82 / 123 AP ⇒ 86 / 130 AP

Morgana

Mana : 30 / 90 ⇒ 30 / 80

Xayah

Dégâts d'attaque de base : 52 ⇒ 49

Blitzcrank

Mana maximal : 20 / 100 ⇒ 30 / 120

Vex

Dégâts de compétence : 30 / 45 AP ⇒ 27 / 40 AP

Traits

Depuis la refonte de Juge stellaire dans ce patch, la génération de Leona est devenue beaucoup plus régulière grâce à la possibilité de créer plusieurs copies au cours d'un même round. Cette hausse de régularité est particulièrement marquée avec (3) Juge stellaire, ce qui explique pourquoi nos nerfs ciblent principalement ce palier.

De son côté, Astro-Groove rencontre des difficultés depuis plusieurs patchs malgré de nombreux buffs apportés à ses unités. Comme nous devons également réduire la puissance de ses unités les plus déterminantes, nous pouvons compenser avec un renforcement plus important du trait lui-même.

Juge stellaire - Obtenir une Leona

Toutes les 3 attaques :

10 / 18 % ⇒ 8 / 12 %

Dépenser 50 mana :

12 / 20 % ⇒ 10 / 15 %

Toutes les 4 secondes :

15 / 22 % ⇒ 14 / 18 %

Pour chaque palier d'intérêts :

20 / 30 % ⇒ 20 / 25 %

Astro-Groove

(3) Astro-Groove

Durée du Groove : 3 s ⇒ 4 s

Soin par Groovien :

8,5 % des PV max ⇒ 9,5 % des PV max

Vitesse d'attaque par Groovien :

11 % ⇒ 12 %

Constellations Visionnaire

Chasseresse

Vitesse d'attaque de base : 12 % ⇒ 15 %

Médaillon

Amplification des dégâts de base : 12 % ⇒ 15 %

Optimisations

Touche-à-tout (Misfits) est devenu beaucoup moins risqué à choisir au stage 4-2, puisqu'à ce moment-là vous savez déjà généralement si vous pourrez atteindre le niveau 9 et passer sur un plateau composé majoritairement de champions légendaires et fortement axé sur les traits.