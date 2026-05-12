TFT : MàJ 17.3, les détails de la mise à jour (2026)

La mise à jour 17.3 de TFT a été déployée le mercredi 13 mai 2026, et apporte une multitude de changements, par exemple de nouvelles optimisations et bénédictions divines. De plus, Morgana est rétrogradée au palier épique, tandis que divers ajustements viendront équilibrer la méta. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails du patch notes 17.3 de TFT ci-dessous.

Patch notes 17.3 de TFT

Systèmes

Royaume des Dieux

Ce patch apporte de nombreux changements majeurs, mais celui-ci devrait être le plus important ! La sélection de composants d'objet passe des dieux cosmiques à l'offrande de Pengu afin d'apporter plus de liberté. Cela vous permettra de vous concentrer sur la bénédiction divine que vous souhaitez, sans être tiraillés par l'envie de prendre ce composant dont vous avez vraiment besoin.

La sélection des composants d'objet a été déplacée vers l'offrande de Pengu au lieu de l'offrande divine :

Chaque champion disposera d'un composant unique associé.

Les PO bonus ont été supprimées de la sélection des champions.

La liste des offrandes de Pengu a été ajustée.

Bénédictions divines

Aucun choix de dieu ne devrait être fait uniquement en fonction de la puissance de sa bénédiction en fin de partie. Nous procédons à quelques ajustements d'équilibrage afin que chaque bénédiction soit puissante selon la situation et votre stratégie.

Bénédiction de Kayle : PV par objet : 15 ⇒ 10

Bénédiction de Soraka : PV par PV de Tacticien manquant : 2 ⇒ 2,5

Bénédiction de Varus : PV par niveau d'étoile : 18 ⇒ 15 Le bonus ne prend plus en compte les trous noirs de Pulsar sombre et les clones de Zed.

Nouvelles bénédictions divines

Soyez bénis. Voici deux nouvelles bénédictions puissantes qui mettront votre loyauté à l'épreuve.

Ahri

Bénédiction : Fortune [Phase 3] : Octroie à un champion 8% de dégâts d'attaque et de puissance permanents, ainsi que 12% de chances de générer 1 PO lors d'une élimination.

Soraka

Empathie divine [Phase 3] : À 66 et 33 PV de Tacticien, vous obtenez un composant aléatoire.

Bénédiction : Prospérité [Phase 2, 3] : Octroie à un champion 80 PV permanents, plus 4/6 PV pour chaque intérêt que vous gagnez.

Bénédictions divines ajustées

Thresh a voulu tenter sa chance, comme tout le monde. Le Banc de Pandore était une mécanique amusante et emblématique, mais il n'était pas possible de la conserver en tant qu'optimisation. Malgré notre envie de la garder, nous devons admettre que cette mécanique n'est pas saine pour le jeu. Nous avons essayé, et nous avons raté.

Thresh

Siège de Pandore (Thresh) supprimé.

Le butin aléatoire de la phase 2 ne peut plus octroyer de Recombobulateur de poche.

L'offrande aléatoire ne permet plus d'obtenir le Coffre de cupidité d'Ahri.

Les chances d'obtenir un Suppresseur doré en phase 2 ont été réduites.

De plus

Reforgeur initial d'Artisanat (Kayle) : 2 ⇒ 1

Duplicateurs riquiquis de Pack de duplicateurs (Varus) : 5 ⇒ 4

Amélioration Interstellaire (Varus) désormais uniquement disponible à la phase 3. [Modifié] Votre prochaine boutique ne contient que des unités à 2 PO. La première que vous achetez est gratuite et passe à 2 étoiles.

Rouleau compresseur/Rouleau compresseur+ (Evelynn) confère également +1 PO immédiatement et après chaque victoire.

Ajustements des rencontres de début de partie

Nous avons décidé de bannir les optimisations dont la synergie avec les rencontres de début était trop puissante. Nous avons également réduit l'impact de deux rencontres (Double duplicateurs et Relances d'ouverture) qui favorisaient trop une seule stratégie.



Optimisations bannies de la rencontre Enclume à artefacts :

Forge divine

Artefacts à la rescousse

Forge portative

Forgeron ambulant

Objets blindés

Double duplicateurs : [Modifié] Vous gagnez un Duplicateur de champion riquiqui. À la phase 3-5, vous gagnez un

Duplicateur de champion mineur.

Optimisations bannies de la rencontre Double duplicateurs :

Besace héroïque

Besace héroïque+

Besace héroïque++

Esprit d'équipe

Optimisations bannies de la rencontre Ensemble d'emblèmes :

Aléatoire jacta est

Aléatoire jacta est+

Réinitialisation cosmique

Couronne maudite

Emblématique

Typologie

Légion des trois

Nouvelle recrue

Enracinement

Enracinement+

Cuisine du Tacticien

Emblématiquement

Emblématiquement+

Gambit d'Urf

Besace d'Urf

Partage emblématique

Relances de Relances d'ouverture : 8 ⇒ 5

Optimisations bannies de la rencontre Relances d'ouverture :

Défaite planifiée

Relances étoilées

Jeu de patience

Ticket prismatique

Jour de relance

Monstres PvE

On va être sympa pour cette fois.

Le combat PvE de la phase 3-7 était particulièrement difficile dans ce set, surtout pour les joueurs de Section Anima qui cherchent à tout prix la défaite. Nous aurions pu tout simplement ajouter le message « Fallait être meilleur » en cas de défaite contre le Gromp, mais nous avons jugé préférable de maintenir le niveau de difficulté de la phase avec celle des sets précédents.

Dégâts d'attaque de base du Gromp de la phase 3-7 : 500 ⇒ 350

Changements majeurs

J'espère que dans ces changements il y aura un tank pour ma compo de niveau 8... Oh, tiens, salut Morgana !

Types

Il est difficile de faire de Section Anima (6) une composition capable d'inverser la tendance, passant d'une série de défaites à une série de victoires éclatantes. Voilà donc un gros buff du type qui permet d'obtenir continuellement du butin après chaque combat contre un joueur, que vous ayez gagné ou que vous... ayez fait autre chose que gagner mais dont on ne dira pas le nom par respect.

Maraudeur est au-dessus à tous ses paliers, donc nous retirons un peu de puissance à ce type, ce qui, combiné à un autre petit nerf de Maître Yi, devrait empêcher la compo de dominer le lobby.

La constellation de la Fontaine des Visionnaires est de retour, avec une refonte qui permettra de jouer plusieurs variantes ! Les champions qui boivent à la fontaine recevront des soins toutes les deux secondes, et plus le combat dure, plus les champions Visionnaire pourront cumuler de dégâts d'attaque et de puissance ! Dernier petit changement pour Visionnaire : des hexagones ont été ajoutés dans le coin inférieur gauche pour la constellation Chasseresse. Vous pouvez désormais jouer Xayah dans les deux coins et toujours vous faire toucher par la compétence de Nunu !

Section Anima (6) - Butin obtenu à chaque victoire ⇒ Après chaque combat contre un joueur

Juge stellaire - Résistances obtenues avec les dégâts infligés : 16/24 ⇒ 12/18

Maraudeur - Dégâts d'attaque : 20/40/60% ⇒ 18/35/55%

Visionnaire - Fontaine réactivée : Les alliés sur les hexagones renforcés récupèrent 1% de leurs PV max toutes les 2 sec. Les

Visionnaires sur les hexagones renforcés reçoivent 2,5% de soins supplémentaires et gagnent des dégâts d'attaque et de la puissance cumulables toutes les 2 sec.

Visionnaire (3) - Fontaine : 4% de dégâts d'attaque et puissance

Visionnaire (5) - Fontaine : 7% de dégâts d'attaque et puissance

Des hexagones de Chasseresse ont été ajoutés dans les coins gauches.

Unités : Palier 1

Si certains champions ont du mal à trouver leur place, c'est parce que certaines unités à 1 PO sont fortes d'entrée de jeu et ne perdent pas spécialement leur puissance au fil de la partie, ce qui va à l'encontre de la nature des unités à 1 PO. En remettant ces unités à leur place et en buffant celles qui en ont besoin, nous nous assurons de voir de nouvelles têtes débarquer dans la méta.

Briar - Dégâts d'attaque de base : 40 ⇒ 35

Leona - Armure/résistance magique de base : 45 ⇒ 40

Leona - Dégâts de la compétence : 140/210/315/535% des résistances ⇒ 120/180/270/460% des résistances

Twisted Fate - Dégâts magiques minimum : 190/285/430/730 ⇒ 180/270/405/690

Twisted Fate - Dégâts magiques maximum : 380/570/860/1460 ⇒ 360/540/810/1380

Teemo - Dégâts magiques : 70/105/190/325 ⇒ 65/95/170/300

Unités : Palier 2

Bien qu'Akali n'ait pas rencontré de succès en tant que carry, de nombreuses compositions dans lesquelles elle a été intégrée sont assez puissantes. Avec des nerfs de champions comme Briar et Bel'Veth ici, et Maître Yi un peu plus loin, nous pouvons glisser un petit buff pour la ninja lanceuse de shurikens qui réduit l'armure.

La réduction de dégâts fixes de Jax peut donner l'impression que les champions qui comptent sur des sources de dégâts régulières sont bien moins efficaces. Vous savez, pleurer en apesanteur avec un casque sur la tête, ce n'est pas facile. Alors pensez un peu à Corki et ses 21 instances de dégâts.

Akali - Dégâts physiques de la compétence : 34/50/80/135 ⇒ 37/56/84/140

Bel'Veth - Dégâts physiques de la compétence : 20/30/45/77 ⇒ 18/27/41/69

Gnar - Dégâts d'attaque de base : 45 ⇒ 50

Jax - Réduction fixe des dégâts : 15/25/35/45 ⇒ 15/20/25/30

Jax - Bouclier : 400/470/550 ⇒ 400/450/500

Jinx - Dégâts physiques de la compétence : 29/44/65 ⇒ 29/44/70

Unités : Palier 3

L'un des principaux objectifs de ce patch est de renforcer les compositions qui ne sont pas beaucoup jouées. La règle s'applique donc également aux unités à 3 PO, avec des buffs pour Diana, Fizz, Miss Fortune, Ornn, Samira et Kai'Sa (non, c'était une blague, on ne touche pas à Kai'Sa).

Ce n'est un secret pour personne, avec la bonne compo, Kai'Sa peut surpasser bien des champions à 4 PO. Nous réduisons considérablement les dégâts de ses projectiles, même si cela peut sembler minime, car elle les tire 16 par 16.

Diana - Bouclier : 250/290/375 ⇒ 275/325/475

Diana - Dégâts de l'orbe : 50/75/120 ⇒ 60/90/145

Fizz - Dégâts magiques de la ruée : 110/165/265 ⇒ 120/180/290

Kai'Sa - Dégâts physiques de la compétence : 32/48/77 ⇒ 30/45/72

Lulu - Réduction de la résistance magique avec la constellation du Serpent : 5/7/10 ⇒ 4/6/8

Lulu - Dégâts de la compétence avec la constellation du Serpent : 150/225/360 ⇒ 140/210/335

Miss Fortune - Dégâts du coup secondaire en mode Challenger : 30% ⇒ 35%

Miss Fortune - Dégâts de la compétence en mode Challenger : 120/180/290 ⇒ 130/195/315

Miss Fortune - Dégâts de la compétence en mode Canalisateur : 72/108/172 ⇒ 80/120/190

Ornn - Bouclier : 100/150/500 ⇒ 125/200/500

Samira - Dégâts physiques de la compétence : 360/540/860 ⇒ 375/560/900

Unités : Palier 4

De manière générale, nous essayons de mettre les unités AP à 4 PO au même niveau que les unités AD. Nous avons quelques autres changements pour les unités à 4 PO, dont une presque nouvelle : Morgana. Pour Aurelion Sol, le buff de puissance de sa forme Mecha non ultime devrait lui permettre d'être davantage jouable plus facilement, tandis que les champions comme LeBlanc n'avaient besoin que d'un léger ajustement pour retrouver leur jouabilité.

Nous avons également une mini-refonte pour Xayah. Actuellement, sa compétence incite à mettre autant d'attaques de base que possible puisqu'elle n'est active que pour une durée limitée. Si vous attaquez beaucoup, la compétence est vraiment bien, mais si vous avez le malheur de vous faire étourdir (par exemple par une boule de neige stellaire géante) pendant l'activation, elle est presque inutile. Nous remplaçons donc sa compétence pour qu'elle affecte un nombre d'attaques défini. La vitesse d'attaque devient donc moins essentielle, ce qui ouvre la voie à davantage de builds, et vous vous sentirez moins punis lorsque Xayah se fait étourdir (par exemple par une boule de neige stellaire géante).

Bien, passons à Morgana. Jamais un ange déchu n'aura autant ressemblé à un ange gardien pour votre plateau grâce à sa refonte, qui l'a fait passer d'un combattant magique à 5 PO à un tank magique à 4 PO. Elle sera toujours aussi polyvalente, si ce n'est plus, car elle pourra remplir le rôle de tank en fin de partie que vous êtes nombreux à demander. Avec sa compétence passive de durabilité pour toute l'équipe, elle peut être jouée sans objets, avec des objets utilitaires en tant que tank secondaire, ou avec des objets tels que Couronne de la reine, Warmog, Visage spirituel ou n'importe quel objet de tank.

Aurelion Sol (combattant) - Dégâts (forme ultime) : 78/118/275 ⇒ 82/123/275

Aurelion Sol - Dégâts du rayon laser (forme non ultime) : 185/280/2000 ⇒ 320/480/2000, Réduction : 60% ⇒ 80%

Karma - Dégâts secondaires magiques de la compétence : 150/225 ⇒ 180/270

LeBlanc - Dégâts magiques de la compétence : 70/105 ⇒ 80/120

Maître Yi - Omnivampirisme : 15% ⇒ 10%

Nami - Dégâts de la compétence : 410/615/5000 ⇒ 440/660/5000

Nunu - Mana de base : 40/155 ⇒ 40/145

Xayah - Durée de la compétence : 4 sec ⇒ 6 attaques La compétence inflige 10/15/200 pts de dégâts physiques bonus par plume à sa cible actuelle.

Morgana :

Désormais une unité à 4 PO

Rôle : Combattant magique ⇒ Tank magique

Dame sombre : Votre équipe gagne 4% de durabilité. Cette valeur passe à 10% lorsque Morgana est dans sa forme ténébreuse.

Mana : 20/60 ⇒ 30/90

Vitesse d'attaque : 0,90 ⇒ 0,65

PV : 800 ⇒ 1300

Résistances : 50 ⇒ 70

Dégâts d'attaque : 50 ⇒ 60

Refonte de la compétence : Se transforme pendant 3 sec, obtenant 525/625/2500 de puissance + 10% de PV et se liant aux champions à proximité. Pendant cette durée, Morgana inflige 100/150/3000 pts de dégâts magiques aux 3 ennemis les plus proches, et rend 100/150/3000 PV aux 2 alliés blessés les plus proches.

Unités : Palier 5

Tout le monde veut mettre des PV sur Shen pour le jouer comme un combattant, mais il a été conçu principalement pour infliger des dégâts. Au lieu de forcer ce que nous avions prévu, nous ajustons sa compétence et ses stats afin que les PV soient bien plus efficaces sur lui. Vous pourrez ainsi le jouer comme une version plus résistante de Riven, ou simplement lui équiper une Warmog pour dépanner en cas de besoin.

Sona a du mal à avoir de l'impact, même en tant que carry secondaire. Elle reçoit donc un buff de ses dégâts pour en faire un carry mieux optimisé au niveau des objets, tout en bénéficiant également d'une amélioration d'ergonomie sur sa compétence afin qu'elle ne cible plus occasionnellement les champions en arrière-ligne.

Zed a été généreux en PL grâce à des builds optimisés et à une interaction étrange avec l'Emblème de Bagarreur. Nous corrigeons l'interaction avec l'Emblème de Bagarreur, et nous réduisons même encore un peu les PV de son clone à deux et trois étoiles.

Shen - Ratio de PV du bouclier : 10% ⇒ 15%

Shen - Dégâts d'attaque passifs : 40/60 ⇒ 20/30 + 1% des PV max

Shen - PV de base : 1200 ⇒ 1300

Sona - Ciblage de la compétence ajusté afin de prendre en compte la rangée la plus proche plutôt que l'unité la plus proche. Les premières compétences ont moins de chance de cibler les champions en arrière-ligne.

Sona - Dégâts des débris : 280/420 ⇒ 300/450

Sona - Dégâts de la grosse compétence : 680/1050 ⇒ 720/1100

Zed - Réduction des PV du clone : 33% ⇒ 33/40/40%

Zed : Correction d'une interaction à cause de laquelle l'Emblème de Bagarreur conférait à ses clones plus de PV que possédait Zed d'origine.

Nouvelles optimisations

De nouvelles optimisations liées aux types font leur apparition et apporteront des variantes uniques à votre façon de jouer une composition verticale ou hybride. Concentration et Flux temporel sont là pour ajouter une synergie percutante au centre de votre composition, tandis que Butin étrange transforme Pulsar sombre en un type économique ! Swarm est également de retour après qu'un bug nous a contraints à la désactiver temporairement lors de sa sortie. Elle s'active désormais au niveau 9, de quoi ravir les fans du Primordien suprême ! Profitez bien de ces nouvelles optimisations qui ouvrent le champ des possibles à encore plus de compositions !

Concentration : Les compétences des Canalisateurs durent entre 25% et 50% plus longtemps, selon la compétence. Vous gagnez une Zoé et un Mordekaiser.

Swarm : Tous les champions 3 étoiles comptent désormais pour la puissance des swarmlings. Au niveau 9, lorsque vous placez 6 champions trois étoiles uniques sur le plateau, les Primordiens invoquent le Primordien suprême. Vous gagnez une Rek'Sai 2 étoiles, une Briar et une Bel'Veth.

Butin étrange : Lorsque le Trou noir consume des ennemis, il les transforme en matière cosmique. Après en avoir accumulé suffisamment, le Trou noir transforme la matière en butin ! Vous gagnez un Cho'Gath et une Lissandra. La quantité de matière cosmique et la qualité du butin augmentent à chaque fois. Vous gagnez 2/3/4 de matière cosmique selon le palier de Pulsar sombre.

Tour de la galaxie : Les Voyageurs gagnent 130 PV, 13% de dégâts d'attaque et 13% de puissance. Bonus augmenté de 10% chaque fois que vous affrontez un nouveau joueur. Vous préférez affronter des joueurs que vous n'avez pas affrontés récemment. Vous gagnez un Pyke et une Marguereep.

Flux temporel : Les Brise-temps gagnent 2 PV et 0,25% de vitesse d'attaque à chaque fois que vous relancez (y compris les relances gratuites). Vous gagnez un Ezreal et un Pantheon.

Optimisations ajustées

Les nouvelles (et anciennes) optimisations de champion n'ont pas réussi à suivre le rythme du set. Nous renforçons la plupart d'entre elles, car si certaines ont juste besoin d'un peu d'amour (Bonk !), d'autres ont besoin d'un gros coup de pouce pour atteindre les étoiles.

Pour ce qui est des Quatre cents coups, nous ajoutons un 4 dans la description mais ne vous inquiétez pas, il s'agit bien d'un nerf.

Vitalité vampirique n'a jamais été une optimisation très intéressante, sauf si vous essayiez de revenir en force avec une compo Section Anima, mais même dans ce cas, il était préférable de partir sur une optimisation permettant de gagner en puissance rapidement.

Guerrière au bouclier (Leona) - Ratio de PV de la cible principale : 28% des PV max de Leona ⇒ 24% des PV max de Leona

Guerrière au bouclier (Leona) - Dégâts secondaires : 180/270/405 ⇒ 200/300/480

À toute meepesse (Poppy) - Vitesse d'attaque : 0,7 ⇒ 0,75

Big Bang (Marguereep) - Réduction par hexagone : 45% ⇒ 35%

Bonk ! (Nasus) - Résistances : 40 ⇒ 45

Chaleur mortelle (Mordekaiser) - Mana : 20/50 ⇒ 10/40

Chaleur mortelle (Mordekaiser) - Bouclier : 225/250/300 ⇒ 175/200/400

Jaximus (Jax) - Dégâts de la compétence : 155/230/375 ⇒ 170/250/450

Combo stellaire (Aatrox) - Dégâts de la 2e activation : 100/150/2250 ⇒ 110/165/275

Combo stellaire (Aatrox) - Dégâts de la 3e activation : 160/240/360 ⇒ 200/300/475

Combo stellaire (Aatrox) - Dégâts d'isolement : 250% ⇒ 200%

Emblématique - PV par emblème : 40 ⇒ 30

Lotus précieux - Chances de coup critique : 20% ⇒ 10%

Kahuna - Dégâts bruts bonus : 150% ⇒ 125%

Quatre cents coups - PV : 254 ⇒ 144

La Tour - PV : 600/900/1500/2000 ⇒ 450/700/1250/1600

Nouvelle recrue : Ajout de la version 4-2 qui octroie 2 unités à 4 PO

Vitalité vampirique II a été supprimée.

Objets

Actuellement, le Manteau de la nuit est un peu trop à la mode. Entre ses stats, sa capacité à perdre l'aggro et les soins en fonction des PV manquants, il empiète sur la survivabilité octroyée par le Gage de Sterak tout en profitant de meilleures stats utilitaires/défensives et de stats offensives décentes. Un léger nerf sur l'aspect survie de l'objet devrait suffire à limiter sa puissance.

Manteau de la nuit - Soins selon les PV manquants : 30% ⇒ 20%

Artefacts

Avec notre approche relativement récente des artefacts comme objets dont le niveau de puissance se situe entre celui des objets de base et des objets de la lumière, nous avons accepté le fait que chaque artefact ne doit pas forcément être présent dans chaque set, et que les faire tourner en fonction des besoins du set, ou parfois du thème, offre une expérience plus rafraîchissante. Pour Space Gods, nous aurions probablement dû retirer Concentration lointaine dès la sortie, car ses performances avec des champions comme Lulu (Montagne), et dans une moindre mesure, Maokai, se sont révélées trop élevées par rapport à ce que nous avions prévu. Face à la puissance d'une montagne et à la solidité d'un arbre, la Concentration lointaine prend le large pour revenir dans un futur set.

Parfois, désactiver une interaction suffit à maintenir l'équilibre d'un artefact.

Concentration lointaine a été supprimée.

Hydre titanesque : Xayah active désormais l'effet de zone uniquement sur son attaque de base principale.

Changements mineurs

Parce que parfois, ce sont les petites choses qui comptent le plus.

Optimisations

Il arrive parfois que les choses que l'on a enfouies refassent surface d'elles-mêmes. Comme ce souvenir d'enfance gênant qui surgit lorsque vous essayez de vous endormir. On connaît tous ça.

Coup de chance a davantage pris la forme d'une optimisation économique que d'une optimisation d'objet. La plupart des optimisations économiques ont subi des nerfs, mais pas Coup de chance. Cette fois c'est à son tour de passer à la caisse dans notre effort continu de limiter l'économie liée aux optimisations.

Trésors enfouis - Manches : 5 ⇒ 4

Réinitialisation cosmique - Relances : 11 ⇒ 8

Coup de chance I - PO : 10 ⇒ 7

Coup de chance II - PO : 10 ⇒ 7

Pile ou face+ - PO : 4 ⇒ 2

Pile ou face++ - PO : 12 ⇒ 6

Volonté de la massue - N'augmente plus la vitesse d'attaque. Chances de coup critique : 20% ⇒ 25%

Justice critique - Confère également à son porteur 15% de chances de coup critique.

Juge stellaire

Auparavant, la montée en niveau d'étoile des Juges stellaires lors du passage du palier 2 à 3 n'améliorait pas l'effet du type. L'idée de base était que l'amélioration était la montée en niveau d'étoile elle-même, mais cela n'encourageait pas les compositions avec 3 Juges stellaires, donc LeBlanc était souvent mise de côté :(.



Les effets suivants de niveau d'étoile de Juge stellaire ont été ajustés lorsque le type passe de (2) à (3) :

Puissance gagnée : 7/7 ⇒ 7/8

Vitesse d'attaque gagnée : 7/7 ⇒ 7/8

Chances d'obtenir Leona : 12/12 % ⇒ 12/13 %

Chances de générer des PO : 8/8 % ⇒ 8/9 %

Chances de générer une relance : 12/12 % ⇒ 12/13 %

Bouclier obtenu selon les PV max : 7/7 ⇒ 7/8

PV max permanents gagnés : 12/12 ⇒ 12/13

Résistances gagnées : 10/10 ⇒ 10/11

Corrections de bugs