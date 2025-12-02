TFT : MàJ 16.1, les détails de la mise à jour de lancement du set 16

TFT : La composition Aphelios/Nidalee, comment la jouer ? (Set 18)
Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Aphelios/Nidalee sur le set 18 de TFT.
Patch notes 16.1 de TFT : Lore & Legends est disponible
Cinématique Lore & Legends
- Que se passe-t-il quand une bande de petites légendes se retrouve dans la Grande bibliothèque ? Découvrez-le dans la cinématique Lore & Legends !
Bande-annonce du Dev drop Lore & Legends et Dev dropVous avez raté les révélations de Dortmog ? Revivez-les comme si vous y étiez ! Ou bien mettez la vidéo en boucle pendant que vous faites la file pour votre première partie, la légende dit que ça porte bonheur.
- Bande-annonce du dev drop Lore & Legends
- Dev drop de Lore & Legends
- Aperçu du gameplay du set Lore & Legends
Cosmétiques de Lore & Legends
- Cliquez ici pour en savoir plus sur les cosmétiques !
Immergez-vous dans l'univers de Runeterra avec la partie 1 du passe et passe+ Lore & Legends !
Passe Lore & Legends
Si vous voulez profiter encore plus du passe, vous pouvez l'améliorer en optant pour le passe+ au prix de 1295 RP. Vous pouvez aussi attendre de voir jusqu'où vous pouvez aller avec la version gratuite du passe avant de passer à la version améliorée et obtenir toutes les récompenses que vous avez remportées. Voyons les belles récompenses qui vous attendent !
LorefinderGagnez des récompenses à mesure que vous déverrouillez des champions, avec une récompense encore plus spéciale si vous faites top 4 avec chaque champion déverrouillable ! Apprenez-en plus sur le Lorefinder grâce à cette vidéo. Croyez-moi, la belle voix de l'unique Pierre Tessier à elle seule vaut la peine qu'on la regarde.
Récompenses de classement et autres
- Vous pouvez découvrir les récompenses de vos aventures dans notre article sur les cosmétiques ici !
Nouvelle saison classéeQue vous grimpiez au classement ou que vous cherchiez juste à remplir votre Lorefinder, il y en a pour tous les goûts !
- Une fois le set Lore & Legends lancé dans votre région, ou après avoir téléchargé le dernier patch sur mobile, vous allez pouvoir repartir à l'assaut du classement.
- Selon votre rang durant le set précédent, vous entamerez la nouvelle saison entre le rang Fer II et Argent IV. Cela concerne le mode Double Up comme le mode Classé standard.
- Après cette réinitialisation, vous devrez jouer 5 parties de placement. Cela signifie que vous ne perdrez aucun PL si vous ne terminez pas dans le top 4 lors de vos 5 premières parties classées de cette phase. Vous gagnerez également des PL supplémentaires en terminant dans le top 4, alors bonne chance !
- Remarque : il y a toujours un délai de 24h entre la sortie de la version mobile et celle de la version PC.
- Pendant ce temps, les joueurs sur mobile qui n'ont pas encore le nouveau set ne pourront plus grimper dans le classement du set précédent.
Récompenses de notification pour TFT mobilePour nos joueurs de TFT Mobile : ne ratez jamais une mise à jour et gagnez des récompenses si vous activez les notifications. Si elles ne sont pas activées, vous recevrez un rappel lors de votre première connexion après la sortie d'un nouveau set. Après ça, libre à vous de choisir d'activer ou non les notifications à n'importe quel moment. Vous recevrez les récompenses suivantes pour chaque set où les notifications sont activées :
- Premier set : 50 jetons de trésor
- Deuxième set : 250 jetons de trésor
- Troisième set : 50 jetons de trésor
- Quatrième set : 250 jetons de trésor
- Cinquième set : emote
Systèmes
Mécanique de set : Champions déverrouillablesPour plus d'informations (et d'exemples) sur la nouvelle mécanique des champions déverrouillables, consultez notre article sur l'aperçu du gameplay. Dans ces notes, nous allons principalement couvrir les règles de base.
- 40 champions supplémentaires font leur entrée dans la Convergence en tant que champions déverrouillables à ajouter à votre réserve de champions, leur donnant ainsi une chance d'apparaître dans votre boutique. Ces champions disposeront d'une petite icône verrou dans le coin supérieur droit de leur portrait dans l'organisateur d'équipe qui se déverrouille lorsqu'ils deviennent accessibles.
- Une fois déverrouillée, l'unité apparaîtra dans l'emplacement le plus à droite de votre boutique lors de votre prochaine relance.
- Les unités déverrouillées sont disponibles en autant d'exemplaires que les autres unités du même palier. Remarque : les unités à plus de 5 PO sont toujours considérées comme des unités légendaires (bordure dorée dans la boutique) et ont le même nombre d'exemplaires disponibles (9 pour les unités légendaires).
- Si plusieurs joueurs déverrouillent la même unité, ils une réserve commune pour cette unité.
- Si vous déverrouillez une unité, mais que vous ne l'avez pas sur votre plateau/banc, cette unité apparaîtra moins souvent dans votre boutique. Si vous continuez à ne pas acheter cette unité, à ne pas la placer sur votre plateau ou sur votre banc, elle apparaîtra de moins en moins, et ce jusqu'à atteindre un minimum de 20 % du taux d'apparition normal pour cette unité. Ce système permet à votre boutique de vous proposer des unités que vous souhaitez utiliser. Si vous décidez finalement d'acheter une unité précédemment ignorée, son taux d'apparition reviendra à la normale.
- Si vous vendez une unité déverrouillable, cette unité retourne dans la réserve.
- Pour les unités déverrouillables à 4 ou 5 PO, si quelques joueurs les ont déjà déverrouillées, la probabilité qu'elles apparaissent après que vous en ayez obtenu 3 exemplaires diminue considérablement en fonction du nombre total d'exemplaires disponibles dans la réserve. Ainsi, si un joueur a déverrouillé un champion, il est beaucoup plus difficile d'en acheter 9 exemplaires qu'un champion standard. Cela permet de garantir une équivalence entre l'obtention de trois étoiles pour ces unités et l'obtention de trois étoiles pour une unité normale pouvant être contestée. Remarque : une fois que quatre joueurs ont déverrouillé une même unité, sa fréquence d'apparition revient à la normale, car elle peut être contestée de manière adéquate.
- Petit rappel : déverrouiller un champion ne le déverrouille que pour la partie concernée, et non pas pour toutes les parties qui suivent.
- Enfin, un peu de clarté en ce qui concerne les boutiques de Bilgewater. Elles se comportent comme des boutiques normales. Lorsqu'une boutique de Bilgewater est activée et qu'une unité de Bilgewater est dedans, cette unité est temporairement retirée de la réserve d'unités comme si elle était achetée ou qu'elle était proposée dans une boutique normale. Une fois la boutique actualisée, l'unité retourne dans la réserve.
Dégâts aux joueursLes joueurs subissent des dégâts en fonction de la phase, et un point de dégât supplémentaire pour chaque unité encore présente sur le champ de bataille. Nous ajustons les dégâts fixes afin que la phase 3 gagne en importance, et que le jeu temporisé et les compositions flexibles et puissantes soient récompensés. Dans Lore & Legends, nous nous attendons à ce que les stratégies visant à atteindre le niveau 8 ou 9 rapidement soient bien plus constantes, principalement grâce aux puissantes unités de fin de partie proposées par les champions déverrouillables et aux changements des taux d'apparition en fonction des niveaux/de l'XP. Alors pour garantir que la phase 3 garde son importance (et que le jeu temporisé et les compos de relance restent viables), nous augmentons un peu les dégâts aux joueurs. La réduction des dégâts de la phase 4, ainsi que les changements d'XP, devrait permettre au milieu de partie de sembler un peu plus long et plus plaisant à jouer.
- Dégâts aux joueurs (fixes) de la phase 3 - Dégâts de base : 5 ⇒ 6
- Dégâts aux joueurs (fixes) de la phase 4 - Dégâts de base : 8 ⇒ 7
Expérience nécessaire pour monter de niveauAtteindre le niveau 8 sera plus difficile, mais l'obtention de vos unités à 4 PO sera plus consistante et satisfaisante. Ensuite, passer du niveau 8 aux niveaux 9 et 10 sera un peu plus facile et vous récompensera d'avoir constitué une compo solide durant le niveau 8.
- XP pour atteindre le niveau 8 : 48 ⇒ 60
- XP pour atteindre le niveau 9 : 76 ⇒ 68
- XP pour atteindre le niveau 10 : 84 ⇒ 68
Chances d'apparition dans la boutiqueAtteindre les niveaux 8 et 9 vous permettra désormais de trouver plus facilement les unités à 4 et 5 PO que vous désirez. Alors n'oubliez pas de garder quelques PO de côté lorsque vous atteignez ces niveaux !
- Niveau 8 : 17/24/32/24/3% ⇒ 15/20/32/30/3%
- Niveau 9 : 12/18/25/33/12% ⇒ 10/17/25/33/15%
CarrouselPour atteindre le palier prismatique des types, vous devrez désormais généralement atteindre le niveau 10 avec deux emblèmes (Ionia et les Yordles ont des optimisations). Nous voulons nous assurer que ces paliers soient atteignables et nous augmentons donc les chances d'apparition des Spatules et des Poêles à frire dans les carrousels.
- Carrousel des phases 2 et 4 - Chances d'apparition de 1x spatule/poêle : 11% ⇒ 15%
- Carrousel des phases 2 et 4 - Chances d'apparition de 3x spatules/poêles : 1% ⇒ 3%
- Carrousel de la phase 3 - Chances d'apparition de 1x spatule/poêle : 12% ⇒ 15%
RôlesDans le dernier set, nous avions supprimé le rôle des assassins lorsque nous avons redéfini les rôles. Nous le remettons dans la liste avec une mise à jour qui lui permettra de fonctionner dans notre grande sélection d'unités.
- Les assassins subissent 15% de dégâts en moins de la part de tous les ennemis, à l'exception de la cible actuelle.
Mouvements des championsNe pensez pas. Agissez. Les champions entrent désormais dans la zone en moins de temps qu'il n'en faut pour dire Mihaly Csikszentmihalyi.
- Les champions commenceront désormais à se déplacer vers de nouveaux hexagones un peu plus rapidement. Ce changement devrait résoudre les problèmes occasionnels à cause desquels les champions se déplaçaient bizarrement lorsqu'ils devaient parcourir plusieurs hexagones pour attaquer leur prochaine cible, surtout avec une vitesse de déplacement élevée.
Rencontres de début de partieNouveau set, nouvelles rencontres de début de partie. Dans l'ensemble, les rencontres de début de partie devraient avoir moins d'impact que dans les sets précédents.
Le grand changement est surtout le passage du Mannequin emblématique à l'Ensemble d'emblèmes de Ryze, qui au lieu de vous donner un golem équipé de trois emblèmes vous donnera simplement trois emblèmes aléatoires. Dans l'ensemble, Mannequin emblématique est une de nos rencontres de début de partie les plus populaires, et ce depuis les premières versions des portails. Mais la quantité de possibilités à laquelle ça donne accès, en plus du fait qu'on revienne à une méta où il faut deux emblèmes pour atteindre un palier prismatique, auraient ouvert la porte à trop de types prismatiques trop tôt si Mannequin emblématique était resté. Passer aux emblèmes signifie qu'il faudra toujours atteindre le niveau 10 pour atteindre les paliers prismatiques super puissants de nos types, tout en gardant cette excitation offerte par les rencontres de début de partie qui façonnent parfois votre composition !
- Gala en or (6,2%) - Twisted Fate octroie des optimisations de palier or pendant cette partie.
- Fête prismatique (4,1%) - Séraphine transforme toutes les optimisations en optimisations de palier prismatique pendant toute la partie.
- Final prismatique (4,1%) - Zilean vieillit la dernière optimisation de cette partie pour qu'elle soit prismatique.
- Ouverture prismatique (4,1%) - L'arrivée de Galio change la première optimisation de cette partie pour qu'elle soit prismatique.
- Début à 3 PO (7,2%) - Vous commencez cette partie avec un champion à 3 PO aléatoire.
- Début à 2 PO (4,1%) - Vous commencez cette partie avec un champion à 2 PO aléatoire.
- Début de partie amélioré (6,2%) - Ekko augmente le niveau d'étoile de votre champion de départ qui devient un champion à 2 étoiles.
- Enclumes à composants (6,2%) - Poppy vous octroie deux Enclumes à composants.
- Carapateurs à gogo (6,2%) - Le héraut de la Faille remplit la partie de carapateurs transportant du butin.
- Le très bon coin (5,2%) - Zoé vous octroie divers butins au début de chaque phase !
- Ensemble d'emblèmes (4,1%) - Ryze vous octroie 3 emblèmes aléatoires au début de votre aventure.
- Abonnement en or (5,2%) - Tahm Kench vous octroie des PO au début de chaque phase.
- Manches d'optimisation (6,2%) - LeBlanc manipule les optimisations afin qu'elles soient proposées plus tôt dans la partie.
- Aucune rencontre (5,2%) - C'est une journée calme à Runeterra. Aucune rencontre pendant cette partie.
- Abîme hurlant (7,2%) - Vous gagnez 5 unités à 1 PO aléatoires pour combattre dans l'Abîme hurlant.
- Grande finale (7,2%) - Les deux derniers joueurs gagnent 70 PO en l'honneur de cette finale épique !
- Arène de l'Ordalie (6,2%) - Draven récompense les gladiateurs avec des PO lorsqu'un Tacticien succombe.
- Éclaireurs (5,2%) - Les éclaireurs de Teemo octroient 1 relance d'optimisation pour toutes les optimisations.
Changements majeurs
Optimisations : suppressionsLes optimisations suivantes ont été oubliées par le temps dans la Grande bibliothèque :
- Tout ce qui brille
- Un autre ! et Un autre !+
- Pas le choix
- Soutien du banc
- Âme ardente
- Ami trapu II (Ami trapu I existe toujours sous le nom « Ami trapu »)
- Rage sanglante
- Bénédiction du gardien
- Connivence I/II
- Clonage
- Protection royale
- Liaison cybernétique I/II
- Portfolio varié I/II
- Étoiles filantes
- Ascension finale
- Mannequins rentables
- Quête dorée
- Étoile supérieure
- Vent hurlant
- Stratégie d'investissement I/II
- Collectionneur d'objets
- Fureur du kraken
- Limitations
- Sélénite
- Brut de décoffrage
- Recombobulateur de poche
- Forge psychique
- Pluie d'or+ (Pluie d'or existe encore)
- Recyclage de relances
- Bouc émissaire
- Destin argenté++
- Lutte pour le sommet
- Électrologie
- Pilleur de tombes I/II
- Vitalité vampirique
- Fleur de lotus I/II
- Liberté !
Optimisations de retourNous faisons revenir certaines optimisations appréciées du public, allant de la Bénédiction céleste tant appréciée par Kent (qui dispose désormais d'un nouveau bouclier pour sa version prismatique) à l'élégante, et favorite de Prism, Obstination. Nous apportons également quelques ajustements aux optimisations de retour, comme à Pacte cruel pour qu'elle s'accorde aux changements des paliers d'XP, à Largage binaire pour permettre à ce rêve d'une équipe entière qui en bénéficie de se réaliser et à Obstination pour vous puissiez mettre en jeu une unité à 4 ou 5 PO plus tard dans la partie et de lui permettre de bénéficier des effets !
Les optimisations suivantes ont été découvertes lors d'excavations, parmi les artefacts ixtali et les ruines shurimiennes :
- Bande de voleurs II dispose désormais de versions + et ++ qui ne sont disponibles que lors de manches spécifiques
- Bande de voleurs octroie désormais une autre paire de Gants de voleur après un délai
- Bande de voleurs II (2-1) : après 8 combats contre un joueur (phase 3-5)
- Bande de voleurs II+ (3-2) : après 6 combats contre un joueur (phase 4-3)
- Bande de voleurs II++ (4-2) : après 3 combats contre un joueur (phase 4-6)
- Toutes les versions de Bande de voleurs II sont mutuellement exclusives
- Largage binaire n'a plus de limite d'unités
- L'objet temporaire du Largage binaire est désormais complètement aléatoire au lieu d'être adapté au rôle du champion
- Largage binaire octroie désormais également 2 composants immédiatement
- Bénédiction céleste I/II/III - Omnivampirisme : 10/15/25% ⇒ 12/18/25%
- Bénédiction céleste I/II/III - Bouclier : 200/300/400 ⇒ 200/400/1000
- Accélérateur mécanique n'est plus disponible lors de la manche 2-1
- Mannequins de choc
- Couronne maudite octroie désormais 4% de durabilité à votre équipe
- Lotus précieux I n'est plus disponible lors de la manche 2-1
- Lotus précieux I - Chances de coup critique : 15% ⇒ 20%
- Lotus précieux II n'est plus disponible lors de la manche 2-1
- Lotus précieux II octroie désormais 10% de dégâts de coup critique en plus
- Armure improvisée I/II
- Obstination : au lieu d'être liés à des champions individuels, les bonus de stats sont désormais une aura d'équipe qui augmente à chaque combat. Les bonus s'appliquent désormais à toute l'équipe au lieu de seulement certains champions, ce qui veut dire que les invocations et les Mannequins d'entraînement en bénéficieront aussi.
- Obstination - PV par manche : 14 PV fixes ⇒ 1% de PV
- Relances étoilées
- Liberté conditionnelle
Optimisations ajustées : ArgentNouveau set, nouvelle (et plus grande) sélection de champions, et beaucoup d'optimisations ajustées pour refléter le tout ! Parmi ces changements figurent Régicide qui sera beaucoup plus fiable et Canon de verre qui sera encore plus efficace.
- Meilleurs amis I ne peut plus apparaître lors de la phase 2-1
- Meilleurs amis I - Vitesse d'attaque et armure : 12 ⇒ 10
- Évolution chaotique - PV : 100 ⇒ 80
- Évolution chaotique - Dégâts d'attaque/puissance/vitesse d'attaque : 10% ⇒ 8%
- Mannequinification - PV par phase : 1000 ⇒ 1200
- Composants funéraires+ - Morts requises : 16 ⇒ 18
- Canon de verre I - PV de départ : 90% ⇒ 75%
- Canon de verre I - Amplification des dégâts : 13% ⇒ 17%
- Entre les PO et l'enclume - PO : 4 ⇒ 3
- Sentinelles I - PV du bouclier : 145 ⇒ 130
- Régicide octroie désormais 1 PO par combat contre un joueur quelle que soit l'issue du combat
- Spécialiste des fins de partie - PO : 33 ⇒ 36
- Forge à retardement - Nombre de combats contre un joueur : 8 ⇒ 10
- Placébo+ - PO : 15 ⇒ 14
- Préparation I ne peut plus apparaître lors de la phase 3-2
- Recyclage de relances - PO : 3 ⇒ 1
- Jour de relance I - Relances gratuites : 11 ⇒ 10
- Second souffle ne peut plus apparaître lors de la phase 2-1
- Destin argenté - PO : 3 ⇒ 2
- Survivant octroie désormais 3 PO immédiatement
- Survivant - PO : 92 ⇒ 100
Optimisations ajustées : Or
- Patience - Manche : 4-3 ⇒ 4-5
- Meilleurs amis II ne peut plus apparaître lors de la phase 2-1
- Meilleurs amis II - Armure : 20 ⇒ 18
- Ami trapu II - Réduction des dégâts : 10% ⇒ 13%
- Bronze pour la vie I - Amplification des dégâts par type : 3% ⇒ 2,5%
- Océan de larmes - Compte à rebours : 15 sec ⇒ 10 sec
- Cycle épique - Relances par phase : 2 ⇒ 3
- Coup de chance - PO : 5 ⇒ 10
- Croissance explosive octroie désormais de l'XP pour la manche où vous la choisissez
- Croissance explosive - Manches supplémentaires : 4 ⇒ 3
- Croissance explosive - XP octroyée : 8 ⇒ 7 (total : 32 en 4 manches ⇒ 28 en 3 manches)
- Croissance explosive+ octroie désormais de l'XP pour la manche où vous la choisissez
- Croissance explosive+ - Manches supplémentaires : 4 ⇒ 3
- Croissance explosive+ - XP octroyée : 11 ⇒ 10 (total : 44 en 4 manches ⇒ 40 en 3 manches)
- Canon de verre II - PV de départ : 90% ⇒ 75%
- Canon de verre II - Amplification des dégâts : 20% ⇒ 30%
- Destin doré - PO : 4 ⇒ 3
- Carrousels trafiqués - PV : 4 ⇒ 6
- Carrousels trafiqués - PO : 9 ⇒ 10
- Orbes de soins II - PV rendus : 400 ⇒ 440
- Orbes de soins II ne peut plus apparaître lors de la phase 2-1
- Relances imposantes - PV par relance : 7 ⇒ 8
- Besace héroïque++ - PO : 13 ⇒ 10
- Haute tension - Augmentation des dégâts : 15% ⇒ 20%
- Gredin - PO octroyées directement : 3 ⇒ 5
- Gredin octroie désormais 2 XP par manche
- Sentinelles II - PV du bouclier : 230 ⇒ 210
- Copieur ! vous permet désormais de connaître le prochain joueur que vous affronterez
- Sauvetage in extremis ne peut plus apparaître lors de la phase 2-1
- Sauvetage in extremis - Soins : 22% ⇒ 20%
- Gants porte-bonheur+ octroie désormais des Gants d'entraînement supplémentaires après 2 combats contre un joueur
- Bataille de nourriture - Palier : Prismatique ⇒ Or
- Bataille de nourriture inflige désormais des dégâts magiques fixes qui s'adaptent en fonction des dégâts d'attaque et de la puissance
- Bataille de nourriture tire désormais 2 projectiles au lieu de 1
- Boutique fermée - PO : 16 ⇒ 24
- Banc de Pandore - Palier : Argent ⇒ Or
- Banc de Pandore ne peut plus apparaître lors de la phase 4-2
- Banc de Pandore octroie désormais aussi un Duplicateur de champion mineur
- Banc de Pandore - PO : 5 ⇒ 4
- Chapardage a désormais un effet supplémentaire. La première fois que vous récupérez des champions d'une valeur de 30 PO au total grâce à l'optimisation, vous gagnez des Gants de voleur.
- Chapardage : si le premier champion éliminé est un champion que vous n'avez pas encore déverrouillé, vous gagnerez à la place la valeur en PO de ce champion
- Résistance acharnée - Armure/résistance magique de base : 10 ⇒ 8
- Préparation II ne peut plus apparaître lors de la phase 3-2
- Préparation II - PV par effet cumulé : 45 ⇒ 50
- Bye bye boutique - XP : 28 ⇒ 32
Optimisations ajustées : Prismatique
- Pas le choix - XP : 4 ⇒ 12
- Abondance de ceintures - Ceintures : 5 ⇒ 4
- Abondance de ceintures - PV bonus des ceintures : 60 ⇒ 75
- Bronze pour la vie II - Amplification des dégâts par type : 3% ⇒ 2,5%
- Bronze pour la vie II - Durabilité par type : 1,5% ⇒ 2%
- Trésors enfouis est désormais disponible uniquement à la phase 2-1
- Appel du chaos - Nouvelles récompenses : 6 composants uniques, Spatule + Poêle à frire + 2 Enclumes à composants, Coffre chanceux de la lumière + 15 PO + 1 Suppresseur, 2 Enclumes à objets complets + 1 Œuf d'or
- Appel du chaos - Récompenses supprimées : 3x Concentration du sniper, 3x Fracasse-coques, 5 emblèmes aléatoires, 1 unité à 3 PO 3 étoiles et 20 PO
- Appel du chaos - Stats bonus du golem aléatoire : dégâts d'attaque bonus : 0% ⇒ 30%, résistances bonus : 25 ⇒ 40
- Appel du chaos - Vitesse d'attaque du golem à distance : 50% bonus ⇒ 20% de base (0,75 de vitesse d'attaque)
- Appel du chaos - Artefact du golem à distance : Concentration du sniper ⇒ Canon ultrarapide
- Le golem de l'Appel du chaos gagne 3 hexagones de portée par défaut
- Appel du chaos - Vitesse d'attaque du golem de mêlée : 50% bonus ⇒ 20% de base (0,75 de vitesse d'attaque)
- Appel du chaos - Objet complet du golem de mêlée : Mercure ⇒ Soif-de-sang
- Appel du chaos - Artefact du golem de mêlée : Refus de la mort ⇒ Moufles
- Appel du chaos - Objet de la lumière du golem de mêlée : Gage de Sterak ⇒ Détermination du titan
- Appel du chaos - Artefact du golem tank : Médaillon d'excitation ⇒ L'indomptable
- Lames tueuses - Palier : Or ⇒ Prismatique
- Lames tueuses : 1% de dégâts d'attaque toutes les 5 éliminations ⇒ 2% de dégâts d'attaque toutes les 3 éliminations
- Coiffes mortelles - Palier : Or ⇒ Prismatique
- Coiffes mortelles : 1% de dégâts d'attaque toutes les 4 éliminations ⇒ 2% de puissance toutes les 3 éliminations
- Le scaling en taille de Grandeur et démesure a été ajusté
- Grandeur et démesure ne peut plus apparaître lors de la phase 2-1
- Grandeur et démesure - PV fixes : 300 ⇒ 200
- Grandeur et démesure - Pourcentage de PV : 4% ⇒ 10%
- Expérience à tout prix - PO : 15 ⇒ 12
- Expérience à tout prix - XP par manche : 4 ⇒ 5
- Tenir le front est désormais également disponible lors de la phase 3-2
- Le buff de Tenir le front est désormais mis à jour durant la phase de préparation lorsque les joueurs déplacent leurs unités. Des effets visuels ont été ajoutés pour montrer que les unités sont buffées
- Tenir le front - Zone ciblée par le buff : la dernière rangée ⇒ les 2 dernières rangées
- Tenir le front inclut désormais aussi les unités invoquées comme les Mannequins d'entraînement aussi bien pour le compte des unités sur les premières et dernières lignes que pour les buffs
- Investissement calcule désormais les relances gratuites en fonction des PO du joueur avant qu'il reçoive les PO de la manche
- Destin prismatique - PO : 5 ⇒ 4
- Destin prismatique+ est maintenant disponible à la manche 3-2 et octroie 10 PO
- La qualité avant la quantité - PV bonus : 4% ⇒ 7%
- Shopping intensif a désormais une nouvelle icône
- Abondance de glaives - Glaives : 5 ⇒ 4
- Abondance de glaives - Vitesse d'attaque par glaive : 2% ⇒ 3%
- Mini-Tacticien - PO par manche : 1 ⇒ 2
- Petits mais costauds ne peut plus apparaître lors de la phase 2-1
- Abondance de baguettes - Baguettes : 5 ⇒ 4
- Abondance de baguettes - Vitesse d'attaque par baguette : 5% ⇒ 7%
ObjetsComme la sortie d'un nouveau set est toujours un grand moment, nous prenons un moment pour nous assurer que les objets de base ne deviennent pas trop légendaires ou évités à tout prix.
- Casque adaptatif - Régénération du mana : 2 ⇒ 3
- Casque adaptatif - Armure/résistance magique pour les tanks et combattants : 35 ⇒ 45
- Soif-de-sang - Dégâts d'attaque/puissance : 20% ⇒ 15%
- Armure roncière - Pourcentage de PV : 7% ⇒ 9%
- Armure roncière - Réduction des dégâts des attaques : 8% ⇒ 5%
- Linceul de la congruence - PV : 150 ⇒ 250
- Le déclenchement de Manteau de la nuit ne purge plus les effets de dégâts sur la durée
- Tueur de géants - Dégâts d'attaque/puissance : 20 ⇒ 15
- Fureur du kraken - Vitesse d'attaque bonus : 40% ⇒ 30%
- Fureur du kraken - Dégâts d'attaque par attaque : 4% ⇒ 3,5%
- Lance de Shojin - Puissance : 10% ⇒ 15%
- Gage de Sterak - Durée du bouclier : 5 sec ⇒ 4 sec
- Armure de Warmog - PV : 600 ⇒ 500
- Armure de Warmog - PV max : 12% ⇒ 15%
Objets de la lumièreTous les objets de la lumière ont désormais exactement le DOUBLE des stats de leur version de base. Les seules exceptions seront minimes et dues au fait que les effets de base ne peuvent pas être dupliqués (comme le Manteau de la nuit, le Dernier souffle ou la Lame d'infini).
- Casque adaptatif - Régénération du mana : 4 ⇒ 6
- Casque adaptatif - Dégâts d'attaque/puissance pour les tireurs et les lanceurs de compétences : 60% ⇒ 30%
- Bâton de l'archange - Puissance de base : 55% ⇒ 60%
- Bâton de l'archange - Déclenchement : 35 de puissance toutes les 4 sec ⇒ 40 de puissance toutes les 5 sec
- Soif-de-sang - Dégâts d'attaque/puissance : 45% ⇒ 30%, résistance magique : 20 ⇒ 40
- Soif-de-sang - Bouclier : 40% ⇒ 50%
- Armure roncière - Armure : 100 ⇒ 130, PV max : 15% ⇒ 18%
- Armure roncière - Réduction des dégâts des attaques : 25% ⇒ 10%
- Armure roncière - Dégâts au déclenchement : 175 ⇒ 200
- Lame funeste - Dégâts d'attaque : 105% ⇒ 110%
- Griffe de dragon - Résistance magique : 115 ⇒ 150, PV max : 15% ⇒ 18%, régénération de PV : 10% ⇒ 5%
- Manteau de la nuit - Armure : 20 ⇒ 40
- Le déclenchement ne purge plus les effets de dégâts sur la durée
- Linceul de la congruence - Résistance magique de base : 30 ⇒ 40
- Linceul de la congruence - Armure/résistance magique bonus : 70 ⇒ 50
- Lithoplastron de gargouille - PV : 250 ⇒ 200, armure/résistance magique pour chaque cible : 15 ⇒ 20
- Lithoplastron de gargouille : suppression de la régénération de PV
- Tueur de géants - Dégâts d'attaque/puissance : 50% ⇒ 30%, vitesse d'attaque : 20% ⇒ 30%, amplification des dégâts : 20% ⇒ 30%, amplification bonus contre les tanks : 25% ⇒ 30%
- Lame enragée de Guinsoo - Puissance : 30% ⇒ 20%, vitesse d'attaque de base : 25% ⇒ 20%, vitesse d'attaque par effet cumulé : 13% ⇒ 14%
- Main de la justice - Dégâts d'attaque/puissance : 35% ⇒ 30%, omnivampirisme : 20% ⇒ 24%
- Pistolame Hextech - Régénération du mana : 1 ⇒ 2
- Lame d'infini - Dégâts d'attaque : 65% ⇒ 75%
- Étincelle ionique - Portée de l'éclair : 3 ⇒ 2, dégâts de l'éclair : 200% ⇒ 300%
- Suppression de la régénération de PV
- Gantelet précieux - Puissance : 70% ⇒ 75%
- Fureur du kraken - Résistance magique : 20 ⇒ 40, vitesse d'attaque : 25% ⇒ 20%, dégâts d'attaque par effet cumulé : 7% ⇒ 8%, vitesse d'attaque bonus : 80% ⇒ 60%
- Dernier souffle - Vitesse d'attaque : 25% ⇒ 40%, chances de coup critique : 55% ⇒ 40%
- Morellonomicon - PV : 150 ⇒ 300, puissance : 50% ⇒ 40%, régénération du mana : 3 ⇒ 2, durée de la brûlure : 8 sec ⇒ 10 sec
- Dent de Nashor - Vitesse d'attaque : 10% ⇒ 20%, PV : 200 ⇒ 300, coup critique : 35% ⇒ 40%
- Vœu du protecteur - Bonus de mana de départ : 20 ⇒ 40, mana au déclenchement : 20 ⇒ 30, ratio de PV max du bouclier : 45% ⇒ 40%
- Mercure - Résistance magique : 30 ⇒ 40, vitesse d'attaque : 40% ⇒ 30%
- Coiffe de Rabadon - Puissance : 80 ⇒ 100, amplification des dégâts : 50% ⇒ 30%
- Buff rouge - Vitesse d'attaque : 65% ⇒ 90%, amplification des dégâts : 10% ⇒ 6%
- Lance de Shojin - Puissance : 25% ⇒ 30%
- Visage spirituel - Réduction des dégâts : 18% ⇒ 20%, régénération du mana : 2 ⇒ 4
- Cœur intrépide - Chances de coup critique : 20% ⇒ 40%, durabilité de base : 16% ⇒ 20%, palier de PV : 40% ⇒ 50%, durabilité buffée : 30% ⇒ 36%
- Fléau vengeur - PV : 150 ⇒ 300, vitesse d'attaque : 25% ⇒ 20%, chances de coup critique : 35% ⇒ 40%, amplification des dégâts par effet cumulé : 8% ⇒ 10%, durée du buff : 8 sec ⇒ 5 sec
- Cape solaire - PV max : 12% ⇒ 16%, déclenchement : 1,5 sec ⇒ 2 sec, portée : 3 hexagones ⇒ 2 hexagones, durée : 8 sec ⇒ 10 sec
- Détermination du titan - Armure : 35 ⇒ 40, vitesse d'attaque : 30% ⇒ 20%, dégâts d'attaque/puissance par effet cumulé : 3% ⇒ 4%
- Bâton du vide - Puissance : 60% ⇒ 75%, vitesse d'attaque : 60% ⇒ 30%, régénération du mana : 3 ⇒ 2
- Armure de Warmog - PV bonus : 20% ⇒ 30%
- Armure de Warmog : suppression de la régénération des PV
Nouveaux artefactsComme nous l'avions mentionné dans l'article sur les leçons retenues, nous modifions la sélection d'artefacts dans ce set. Certains d'entre eux contribueront d'ailleurs au nouveau type Darkin, alors que d'autres seront inspirés d'éléments des sets précédents ou bien rempliront les postes libérés par les artefacts qui quittent la sélection.
- Arc des Darkin
- Bâton des Darkin
- Égide des Darkin
- Faux des Darkin
- Gantelet du Néant
- Jus chapi-chapo
- Pacte éternel
- Hachette infernale
- Clone des ombres
- Égide de l'aube
- Égide du crépuscule
Artefacts supprimés
- Médaillon d'excitation
- Désespoir infini
- Bracelet de feu mortel
- Manazane
- Sabre spectral
- Miroir de l'illusionniste
Artefacts ajustésNous équilibrons aussi les artefacts dans le but de les rendre un peu moins puissants qu'avant, bien qu'ils restent plus spécifiques que les objets de base. Dans l'ensemble, les artefacts devraient être plus puissants que les objets de base, surtout pour leurs utilisateurs de prédilection, mais moins puissants que les objets de la lumière. Nous savons qu'il faudra sans doute un moment avant d'atteindre un équilibre idéal, surtout avec une sélection d'une centaine de champions pour créer ses compos, mais nous avons fourni des efforts considérables à cet égard grâce aux changements apportés aux artefacts et listés ci-dessous.
- Joyau putréfiant - Puissance : 50 ⇒ 60
- Joyau putréfiant - Réduction de la résistance magique fixe : 4 ⇒ 2
- Joyau putréfiant - Mana octroyé à 0 résistance magique : 3 ⇒ 2
- Joyau putréfiant : les dégâts des compétences ne peuvent déclencher ses effets sur un ennemi qu'une fois toutes les 0,5 sec.
- Cœur de l'aube - Dégâts d'attaque et puissance : 15% ⇒ 10%
- Refus de la mort - Dégâts d'attaque : 10% ⇒ 25%, vitesse d'attaque : 25% ⇒ 15%, armure : 30 ⇒ 40
- Percepteur - Dégâts d'attaque : 25% ⇒ 40%, chances de coup critique : 30% ⇒ 20%
- Paradoxe de Zhonya - Puissance : 40% ⇒ 25%, armure/résistance magique : 30 ⇒ 25
- Fracasse-coques - Armure/résistance magique : 35 ⇒ 50, PV bonus : 600 ⇒ 400, dégâts d'attaque/puissance bonus : 20% ⇒ 10%
- Tremblelames - Vitesse d'attaque : 15% ⇒ 12%, vitesse d'attaque par effet cumulé : 6% ⇒ 5%
- Tremblelames - Dégâts d'attaque toutes les 5 attaques : 3% ⇒ 2%, puissance toutes les 5 attaques : 4% ⇒ 2%
- Lame du parieur - Vitesse d'attaque : 35% ⇒ 45%, puissance : 10% ⇒ supprimé
- Écho de Luden - Projectiles tirés à l'élimination : 3 ⇒ 2
- Mailles du magnat - PV : 100 ⇒ 300
- Mailles du magnat - PV par effet cumulé : 10 ⇒ 5
- Mailles du magnat - Délai des PO : 10 sec ⇒ 12 sec
- Moufles - Vitesse d'attaque : 75% ⇒ 65%
- Moufles : 25% de durabilité ⇒ 15% d'amplification des dégâts
- Moufles - Passif : immunité au gel ⇒ immunité au gel, à la brûlure et à l'hémorragie
- Canon ultrarapide - Vitesse d'attaque : 75% ⇒ 65%
- Canon ultrarapide octroie désormais 5% d'amplification des dégâts
- Griffes du rôdeur - Dégâts d'attaque : 30% ⇒ 35%, chances de coup critique : 50% ⇒ 45%, bonus de coup critique : 60% ⇒ 50%
- Au bout du rouleau - PV : 300 ⇒ 400, vitesse d'attaque : 30% ⇒ 25%, armure/résistance magique : 30 ⇒ 20
- Au bout du rouleau - Dégâts à l'impact : 42/60/75/90/100 ⇒ 30/45/65/85/100
- Au bout du rouleau - Vampirisme magique : 35% ⇒ 30%
- Bonus de portée de Concentration du sniper supprimé
- Concentration du sniper - Dégâts d'attaque : 15% ⇒ 20%, puissance : 15% ⇒ 20%, vitesse d'attaque : 15% ⇒ 20%
- Concentration du sniper [REFONTE] : gagne 40% d'amplification des dégâts contre les cibles à 4 hexagones de distance ou plus
- Fléau de liche - Puissance : 30% ⇒ 55%, vitesse d'attaque : 30% ⇒ 10%
- Protège-bras du savant - Puissance : 40% ⇒ 25%, armure/résistance magique : 30 ⇒ 10
- Protège-bras du savant : ajout de 20% d'omnivampirisme
- Protège-bras du savant : passif changé pour « le porteur gagne 20 d'armure, de résistance magique et de puissance lorsqu'il participe à une élimination »
- Protège-bras du savant : effets lors d'une élimination supprimés
- Poignard de Statikk - Puissance : 40% ⇒ 15%, vitesse d'attaque : 40% ⇒ 50%
- Poignard de Statikk - Dégâts de base : 40 ⇒ 30
- Talisman de l'ascension - PV : 600 ⇒ 450
- L'indomptable - PV : 400 ⇒ 500, armure/résistance magique : 25 ⇒ 20, PV max : 10% ⇒ 12%
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