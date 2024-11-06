TFT : MàJ 14.22, les détails de la mise à jour

TFT : La composition Aphelios/Nidalee, comment la jouer ? (Set 18)
Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Aphelios/Nidalee sur le set 18 de TFT.
Patch notes 14.22 de TFT
Améliorations de l'organisateur d'équipe
- Copiez les codes d'équipe de vos amis, de vos streameurs préférés ou du Tacticien qui vient de vous vaincre ! Collez-les ensuite dans votre organisateur d'équipe et vous n'avez plus qu'à enchaîner les relances !
- Vous pouvez désormais sauvegarder plusieurs compos et passer de l'une à l'autre. Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 20 compos !
- Les unités ont désormais un nom dans l'organisateur d'équipe pour vous permettre de différencier plus facilement celles qui ont une image similaire.
Le Trésor de Crocc revient
- Du 6 novembre à 20h00 CET au 19 novembre à 19h00 CET, le Trésor de Crocc fait son retour avec tout plein de butin, tout plein de puissance, des unités 3 étoiles à 5 PO et surtout tout plein de Crocc dans Micmac magique !
Systèmes
- Les unités 4 étoiles reçoivent 500 PV de plus.
Changements majeurs
Types
- Chronomancien - Délai avant déclenchement : 14 sec ⇒ 10 sec
- Miélomancien : les abeilles ont été agrandies.
- Incantateur - Effets cumulés par compétence lancée : 3 ⇒ 5
- NOUVEAU Métamorphe (10) : 66% des PV et 5% de régénération des PV.
- NOUVEAU Pâtissier (8) : +50 dégâts d'attaque/puissance de base, +500 PV d'équipe et multiplicateur de sucre x10.
Unités : Palier 1
- Ashe - Mana (buff) : 50/90 ⇒ 40/75
- Jayce - Dégâts d'attaque : 55 ⇒ 56
- Jayce - Pourcentage de dégâts d'attaque de sa compétence : 450/450/500% ⇒ 500/500/600%
- Warwick - Dégâts d'attaque : 45 ⇒ 46
Unités : Palier 2
- Akali - Dégâts d'attaque : 55 ⇒ 65
- Kassadin - Mana (buff) : 30/70 ⇒ 30/60
- Tristana - Mana (buff) : 0/60 ⇒ 0/45
- Zilean - Mana max (buff) : 20/70 ⇒ 0/60
- Zilean - Dégâts de sa compétence : 180/270/405 ⇒ 220/330/495
- Zilean - Dégâts secondaires de sa compétence : 150/225/340 ⇒ 160/240/360
- Zilean - Durée de l'étourdissement de sa compétence : 1,25 ⇒ 1 sec
Unités : Palier 3
- Jinx - Dégâts d'attaque : 52 ⇒ 53
- Neeko - Armure et résistance magique : 45 ⇒ 55
- Swain - Mana max (buff) : 70/130 ⇒ 60/120
- Swain - Gain de PV secondaire : 180/230/280 ⇒ 210/250/290
Unités : Palier 4
- Fiora - Dégâts d'attaque : 75 ⇒ 80
- Gwen - Armure et résistance magique : 50 ⇒ 55
- Karma - Dégâts de sa compétence : 190/285/1600 ⇒ 200/300/1600
- Nasus - PV récupérés lors des lancements de compétence secondaires : 250/300/900 ⇒ 325/375/900
- Varus - Vitesse d'attaque : 0,75 ⇒ 0,8
Unités : Palier 5
- Xerath - Dégâts de sa compétence : 250/275/888 ⇒ 299/444/999
- Xerath - Taux d'apparition des breloques de l'Ascendant : 8% ⇒ 12%
- Xerath - Taux d'apparition max des breloques de l'Ascendant : 40% ⇒ 50%
Optimisations
- Placébo - Vitesse d'attaque : 2% ⇒ 1%
- Quête dorée - PO requises : 175 ⇒ 165
- [BUGFIX] Reine araignée : correction d'un bug à cause duquel cette optimisation infligeait moins de dégâts que prévu.
Artefacts
Breloques
- Visage de l'âme - PV : 450 ⇒ 400
- Visage de l'âme - Résistance magique : 25 ⇒ 20
- Visage de l'âme - Régénération des PV par seconde : 2,5% ⇒ 3,5%
- Visage de l'âme octroie désormais +20 armure.
- Bracelet de feu mortel - Puissance : 50 ⇒ 30
- Bracelet de feu mortel - Mana : 15 ⇒ 30
- Bracelet de feu mortel : l'amplification des dégâts s'affiche désormais dans la bulle d'aide et y reste indéfiniment (son fonctionnement est inchangé).
- [REWORKED] Bracelet de feu mortel : début du combat : le porteur flambe sa cible actuelle, infligeant des dégâts magiques équivalents à 40% des PV max de la cible. Il répète cet effet toutes les 13 sec.
- Le Bracelet de feu mortel n'est plus unique.
- L'Hiver éternel a été supprimé.
- L'Idole interdite a été supprimée.
- Lame du parieur - Vitesse d'attaque de base : 40% ⇒ 45%
- Lame du parieur - Chances de déclenchement : 4% ⇒ 5%
- Le Fracasse-coques octroie aussi +25 dégâts d'attaque/puissance si son porteur est isolé.
- [BUGFIX] Concentration lointaine : les dégâts se cumulent si vous en avez plusieurs copies.
- Le Fléau de liche n'octroie plus +15 pts de mana.
- Le Fléau de liche octroie désormais +20% de vitesse d'attaque.
- Blason des Lightshield - Armure et résistance magique : 50 ⇒ 70
- Blason des Lightshield - Pourcentage des résistances pour le bouclier : 50% ⇒ 70%
- Moufles - Réduction des dégâts : 20% ⇒ 25%
- Les Griffes du rôdeur octroient désormais +200 PV.
- Griffes du rôdeur - Dégâts d'attaque : 50% ⇒ 40%
- Protège-bras du savant - Stats par participation à une élimination : 10 ⇒ 15
- Protège-bras du savant - Stats par élimination : 15 ⇒ 20
- Protège-bras du savant : la taille du porteur augmente pour chaque effet cumulé.
- Aube de Haut-Lac-d'Argent - Dégâts d'attaque : 165% ⇒ 120%
- Aube de Haut-Lac-d'Argent - Armure et résistance magique : 50 ⇒ 75
- Concentration du Sniper - Augmentation de la portée : 1 ⇒ 2
- Le Sabre spectral octroie désormais +40 armure et résistance magique.
- Miroir de l'illusionniste - Hausse du mana max du clone : 30% ⇒ 10%
- Désespoir infini - Dégâts magiques du bouclier : 125% ⇒ 160%
- Toutes les breloques qui coûtent au moins 1 PV ou 1 PO coûtent désormais 1 PV ou 1 PO de moins.
Corrections de bugs
- Illusion parfaite : le Miroir de l'illusionniste peut désormais copier les unités 4 étoiles correctement.
- Correction d'un bug très rare à cause duquel tous les joueurs de la partie pouvaient recevoir plus de butin que prévu.
- Correction d'un bug à cause duquel l'optimisation Reine araignée infligeait moins de dégâts que prévu.
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