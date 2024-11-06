TFT : MàJ 14.22, les détails de la mise à jour

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 06 novembre 2024 à 10h33
Retrouvez le patch notes 14.22 de TFT dans cet article.
TFT : MàJ 14.22, les détails de la mise à jour
La mise à jour 14.22 de TFT a été déployée le mercredi 6 novembre 2024, et amène notamment, comme à chaque fin de set, le retour du Trésor de Crocc. De plus, plusieurs Artefacts ont été ajustés, tout comme divers types et unités. Pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir le patch notes 14.22 de TFT ci-dessous.

Patch notes 14.22 de TFT

Améliorations de l'organisateur d'équipe

  • Copiez les codes d'équipe de vos amis, de vos streameurs préférés ou du Tacticien qui vient de vous vaincre ! Collez-les ensuite dans votre organisateur d'équipe et vous n'avez plus qu'à enchaîner les relances !
  • Vous pouvez désormais sauvegarder plusieurs compos et passer de l'une à l'autre. Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 20 compos !
  • Les unités ont désormais un nom dans l'organisateur d'équipe pour vous permettre de différencier plus facilement celles qui ont une image similaire.

Le Trésor de Crocc revient

  • Du 6 novembre à 20h00 CET au 19 novembre à 19h00 CET, le Trésor de Crocc fait son retour avec tout plein de butin, tout plein de puissance, des unités 3 étoiles à 5 PO et surtout tout plein de Crocc dans Micmac magique !

Systèmes

  • Les unités 4 étoiles reçoivent 500 PV de plus.

Changements majeurs

Types

  • Chronomancien - Délai avant déclenchement : 14 sec ⇒ 10 sec
  • Miélomancien : les abeilles ont été agrandies.
  • Incantateur - Effets cumulés par compétence lancée : 3 ⇒ 5
  • NOUVEAU Métamorphe (10) : 66% des PV et 5% de régénération des PV.
  • NOUVEAU Pâtissier (8) : +50 dégâts d'attaque/puissance de base, +500 PV d'équipe et multiplicateur de sucre x10.

Unités : Palier 1

  • Ashe - Mana (buff) : 50/90 ⇒ 40/75
  • Jayce - Dégâts d'attaque : 55 ⇒ 56
  • Jayce - Pourcentage de dégâts d'attaque de sa compétence : 450/450/500% ⇒ 500/500/600%
  • Warwick - Dégâts d'attaque : 45 ⇒ 46

Unités : Palier 2

  • Akali - Dégâts d'attaque : 55 ⇒ 65
  • Kassadin - Mana (buff) : 30/70 ⇒ 30/60
  • Tristana - Mana (buff) : 0/60 ⇒ 0/45
  • Zilean - Mana max (buff) : 20/70 ⇒ 0/60
  • Zilean - Dégâts de sa compétence : 180/270/405 ⇒ 220/330/495
  • Zilean - Dégâts secondaires de sa compétence : 150/225/340 ⇒ 160/240/360
  • Zilean - Durée de l'étourdissement de sa compétence : 1,25 ⇒ 1 sec

Unités : Palier 3

  • Jinx - Dégâts d'attaque : 52 ⇒ 53
  • Neeko - Armure et résistance magique : 45 ⇒ 55
  • Swain - Mana max (buff) : 70/130 ⇒ 60/120
  • Swain - Gain de PV secondaire : 180/230/280 ⇒ 210/250/290

Unités : Palier 4

  • Fiora - Dégâts d'attaque : 75 ⇒ 80
  • Gwen - Armure et résistance magique : 50 ⇒ 55
  • Karma - Dégâts de sa compétence : 190/285/1600 ⇒ 200/300/1600
  • Nasus - PV récupérés lors des lancements de compétence secondaires : 250/300/900 ⇒ 325/375/900
  • Varus - Vitesse d'attaque : 0,75 ⇒ 0,8

Unités : Palier 5

  • Xerath - Dégâts de sa compétence : 250/275/888 ⇒ 299/444/999
  • Xerath - Taux d'apparition des breloques de l'Ascendant : 8% ⇒ 12%
  • Xerath - Taux d'apparition max des breloques de l'Ascendant : 40% ⇒ 50%

Optimisations

  • Placébo - Vitesse d'attaque : 2% ⇒ 1%
  • Quête dorée - PO requises : 175 ⇒ 165
  • [BUGFIX] Reine araignée : correction d'un bug à cause duquel cette optimisation infligeait moins de dégâts que prévu.

Artefacts

  • Visage de l'âme - PV : 450 ⇒ 400
  • Visage de l'âme - Résistance magique : 25 ⇒ 20
  • Visage de l'âme - Régénération des PV par seconde : 2,5% ⇒ 3,5%
  • Visage de l'âme octroie désormais +20 armure.
  • Bracelet de feu mortel - Puissance : 50 ⇒ 30
  • Bracelet de feu mortel - Mana : 15 ⇒ 30
  • Bracelet de feu mortel : l'amplification des dégâts s'affiche désormais dans la bulle d'aide et y reste indéfiniment (son fonctionnement est inchangé).
  • [REWORKED] Bracelet de feu mortel : début du combat : le porteur flambe sa cible actuelle, infligeant des dégâts magiques équivalents à 40% des PV max de la cible. Il répète cet effet toutes les 13 sec.
  • Le Bracelet de feu mortel n'est plus unique.
  • L'Hiver éternel a été supprimé.
  • L'Idole interdite a été supprimée.
  • Lame du parieur - Vitesse d'attaque de base : 40% ⇒ 45%
  • Lame du parieur - Chances de déclenchement : 4% ⇒ 5%
  • Le Fracasse-coques octroie aussi +25 dégâts d'attaque/puissance si son porteur est isolé.
  • [BUGFIX] Concentration lointaine : les dégâts se cumulent si vous en avez plusieurs copies.
  • Le Fléau de liche n'octroie plus +15 pts de mana.
  • Le Fléau de liche octroie désormais +20% de vitesse d'attaque.
  • Blason des Lightshield - Armure et résistance magique : 50 ⇒ 70
  • Blason des Lightshield - Pourcentage des résistances pour le bouclier : 50% ⇒ 70%
  • Moufles - Réduction des dégâts : 20% ⇒ 25%
  • Les Griffes du rôdeur octroient désormais +200 PV.
  • Griffes du rôdeur - Dégâts d'attaque : 50% ⇒ 40%
  • Protège-bras du savant - Stats par participation à une élimination : 10 ⇒ 15
  • Protège-bras du savant - Stats par élimination : 15 ⇒ 20
  • Protège-bras du savant : la taille du porteur augmente pour chaque effet cumulé.
  • Aube de Haut-Lac-d'Argent - Dégâts d'attaque : 165% ⇒ 120%
  • Aube de Haut-Lac-d'Argent - Armure et résistance magique : 50 ⇒ 75
  • Concentration du Sniper - Augmentation de la portée : 1 ⇒ 2
  • Le Sabre spectral octroie désormais +40 armure et résistance magique.
  • Miroir de l'illusionniste - Hausse du mana max du clone : 30% ⇒ 10%
  • Désespoir infini - Dégâts magiques du bouclier : 125% ⇒ 160%
Breloques 
  • Toutes les breloques qui coûtent au moins 1 PV ou 1 PO coûtent désormais 1 PV ou 1 PO de moins.

Corrections de bugs

  • Illusion parfaite : le Miroir de l'illusionniste peut désormais copier les unités 4 étoiles correctement.
  • Correction d'un bug très rare à cause duquel tous les joueurs de la partie pouvaient recevoir plus de butin que prévu.
  • Correction d'un bug à cause duquel l'optimisation Reine araignée infligeait moins de dégâts que prévu.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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