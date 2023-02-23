TFT : MàJ 13.4, les détails de la mise à jour

TFT : La composition Rengar et Tristana avec Fæ, comment la jouer ? (Set 18)
Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Rengar et Tristana avec Fæ sur le set 18 de TFT.
Patch notes 13.4 de TFT
Systèmes mis à jour
Dégâts aux joueurs
- Perdre un combat quand il reste au moins 5 unités à l'adversaire inflige désormais 1 pt de dégâts en moins au joueur vaincu.
Enclumes à composants
- Enclume à composants - Nombre de choix : 3 ⇒ 4
Distribution des PO en début de partie
- Le dernier sbire d'une manche à sbires ne sera plus celui qui vous offre des PO. Cela devrait vous laisser un peu plus de temps pour interagir avec votre boutique sans que nous ayons besoin d'augmenter la durée des parties. Il s'agit bien d'un buff.
Changements majeurs
Types
- Programme (4) renforce désormais tous les effets de 30%.
- Correction du pourcentage affiché dans la bulle d'aide de Programme (6) (aucun changement en jeu).
- Quand les Programmes tombent sous 66% de leurs PV, ils gagnent des dégâts d'attaque : 80% ⇒ 75%
- Quand les Programmes tombent sous 66% de leurs PV, ils gagnent de la puissance : 80 ⇒ 75
- Quand les Programmes tombent sous 66% de leurs PV, ils gagnent de la vitesse d'attaque : 80% ⇒ 75%
- Quand les Programmes tombent sous 66% de leurs PV, ils ont des chances de générer des PO : 100% >> 60%
- Toutes les 5 sec, les Programmes ont des chances de générer des PO : 25% ⇒ 20%
- Au lancement de leur compétence, les Programmes ont des chances de générer des PO : 25% ⇒ 20%
- Au début du combat, les Programmes gagnent des dégâts d'attaque : 50% ⇒ 45%
- Au début du combat, les Programmes gagnent de la puissance : 50 ⇒ 45
- Au début du combat, les Programmes gagnent du mana : 50 ⇒ 45
- Au début du combat, les Programmes ont des chances de générer des PO : 50% ⇒ 40%
- À la mort d'un allié, les Programmes récupèrent du mana : 20 ⇒ 15
- À la mort d'un allié, les Programmes ont des chances de générer des PO : 33% ⇒ 25%
- Après une élimination, l'unité qui a effectué l'élimination a des chances de générer des PO : 50% ⇒ 40%
- Toutes les 5 sec, l'équipe a des chances de générer des PO : 12% ⇒ 10%
- Au début du combat, l'équipe a des chances de générer des PO : 25% ⇒ 20%
- Le Canon ultrarapide à ressort des Super-ados a été remplacé par la Détermination du super titan.
- Super-ado - Détermination du super titan : quand le porteur attaque ou subit des dégâts, il gagne +2% de dégâts d'attaque, +2% de puissance et +2% de vitesse d'attaque (cumulable jusqu'à 30 fois). Au maximum d'effets cumulés, il gagne +30 armure et +30 résistance magique.
- Hacker : l'unité piratée cible désormais l'ennemi le plus proche sur la ligne arrière, plutôt que l'ennemi ayant le moins de PV sur la ligne arrière.
- Hacker - CORRECTION DE BUG : les unités n'essaieront plus de viser H4ckerr!m. Cela devrait empêcher les unités de se déplacer étrangement autour d'H4ckerr!m au début du combat.
- Mecha - Dégâts d'attaque et puissance : 60/45 ⇒ 60/55
- Franc-tireur - Dégâts d'attaque bonus : 8/20% toutes les 4 sec ⇒ 6/16% toutes les 4 sec
Unités : Palier 1
- Lulu - Dégâts de Duo éclatant : 260/390/580 ⇒ 270/405/605
- Galio - Bouclier de Hors de mon chemin ! : 200/240/280 ⇒ 225/250/275
- Gangplank : Épreuve du feu ne purge désormais plus les contrôles de foule à l'incantation.
Unités : Palier 2
- Lee Sin - CORRECTION DE BUG : deux Lee Sin ne peuvent plus se retirer mutuellement leurs blocus de mana.
- Malphite - PV : 700 ⇒ 800
- Malphite - Dégâts de Choc au sol : 140/210/325 ⇒ 150/225/350
- Fiora - Réduction des dégâts d'En garde ! : 15% ⇒ 20%
Unités : Palier 3
- Jax - CORRECTION DE BUG : tous les dégâts de la compétence sont désormais correctement mis à jour avec les changements de puissance au cours du combat.
- Jax - Dégâts de base des frappes renforcées : 110/165/285 ⇒ 80/125/210
- Kai'Sa - Vitesse d'attaque bonus de Surcharge stellaire : 40/45/55% ⇒ 45/45/45%
- LeBlanc - Dégâts de Sceau de malveillance : 85/105/130 ⇒ 75/110/135
- LeBlanc - Nombre de sceaux de Sceau de malveillance : 5/6/8 ⇒ 6/6/8
- LeBlanc - Dégâts totaux de Sceau de malveillance : 425/630/1040 ⇒ 450/660/1080
Unités : Palier 4
- Aurelion Sol - Dégâts de Pluie de météorites : 145/215/435 ⇒ 155/230/450
- Bel'Veth - Dégâts d'attaque : 80 ⇒ 75
- Bel'Veth : la sélection de la ruée a été améliorée. Bel'Veth a désormais moins de chances de faire n'importe quoi.
- Soraka - Dégâts d'Appel de l'étoile : 225/340/750 ⇒ 235/350/750
- Taliyah - Dégâts de Mur de la tisseuse : 70/100/250 ⇒ 75/115/275
- Taliyah - Dégâts de l'explosion de Mur de la tisseuse : 210/315/945 ⇒ 225/335/999
- Zed - PV : 950 ⇒ 1000
- Zed - Ratio de dégâts d'attaque de l'attaque de zone du mode Annihilation : 125% ⇒ 135%
- Zed - Durée de la scission (réduction d'armure) du mode Annihilation : 6/6/6 ⇒ 7/7/7 (pour correspondre à la durée du mode Annihilation)
Unités : Palier 5
- Aphelios - Ratio de dégâts d'attaque de Gravitum (violet) : 130/130/800% ⇒ 140/140/800%
- Aphelios - Ratio de dégâts d'attaque d'Infernum (bleu) : 275/275/1500% ⇒ 260/260/1500%
- Aphelios - Ratio de dégâts d'attaque de Severum (rouge) : 300/300/2000% ⇒ 320/320/1500%
- Aphelios - Nombre de cibles de Severum (rouge) : 2/2/2 ⇒ 2/2/10
- Urgot - PV : 1100 ⇒ 1000
- Urgot - Armure et résistance magique : 50 ⇒ 40
- Urgot - Pourcentage de PV max en dégâts de Lame de fond : 10/15/99% ⇒ 5/8/75%
Objets
- Soif-de-sang - Dégâts d'attaque : 10% ⇒ 20%
- Calice de puissance - Mana de départ : 15 ⇒ 30
- Lame funeste - Dégâts d'attaque : 60% ⇒ 66%
- Lithoplastron de gargouille - Armure et résistance magique de départ : 20 ⇒ 30
- Main de la justice - Omnivampirisme de base : 10% ⇒ 15%
- Pistolame Hextech - Omnivampirisme : 25% ⇒ 22%
- Morellonomicon - Puissance : 20 ⇒ 25
- Vœu du protecteur - Mana de départ : 30 ⇒ 45
- Mercure - Résistance magique 20 ⇒ 30
- Cape solaire - PV : 300 ⇒ 250
- Blason de Zeke - PV : 150 ⇒ 250
Optimisations héroïques
- Ashe - Vitesse d'attaque de Concentration laser : 45% ⇒ 50%
- Blitzcrank - PV de départ de Grappin propulsé : 300 ⇒ 400
- Gangplank - Dégâts du rebond de Ricochet de feu : 100% ⇒ 90%
- Lulu - PV de Poussée de croissance par lancement de compétence : 125 ⇒ 100
- Lux - Augmentation des dégâts d'Anomalie éclairante : 150% ⇒ 135%
- Nasus - Dégâts d'attaque de départ de Toujours plus : 10% ⇒ 15%
- Poppy - Armure bonus de Petite, mais costaude : 200 ⇒ 180
- Renekton - Vitesse d'attaque de base de Règne de la colère : 75% ⇒ 65%
- Sylas - Dégâts supplémentaires de Régicide : 40% ⇒ 35%
- Camille - Dégâts supplémentaires de départ de Représailles Hextech : 10% ⇒ 8%
- Malphite - Pourcentage d'armure en puissance de Comme un roc : 150% ⇒ 180%
- Yasuo - Vitesse d'attaque bonus d'Exil : 25% ⇒ 22%
- Yuumi - Vitesse d'attaque bonus de Zouuu ! : 20% ⇒ 22%
- LeBlanc - Pourcentage des PV max du clone créé par Image miroir : 70% ⇒ 75%
- Nilah - Puissance bonus de Joie partagée : 40 ⇒ 45
- Nilah - Immunité contre les contrôles de foule octroyée aux alliés par Voile de liesse : 4 ⇒ 5
- Nilah - Durée de l'immunité contre les contrôles de foule octroyée aux alliés par Voile de liesse : 20 sec ⇒ 30 sec
- Riven - Puissance bonus de Réverbération : 20 ⇒ 15
- Sona - Nombre d'alliés recevant du mana avec Courant secret : 2 ⇒ 3
- Vayne - Dégâts de propagation de Dégâts de zone : 75% ⇒ 65%
- Vel'Koz - Dégâts de la brûlure de Gelure : 300% ⇒ 400%
- Vel'Koz - Durée de la réduction de vitesse d'attaque de Toundra glaciale : 8 sec ⇒ 10 sec
- Zoé - Multiplicateur de dégâts de Bulle jumelle : 60% ⇒ 70%
- Zoé - Nombre de cibles étourdies par Au lit ! : 3 ⇒ 4
- Aurelion Sol - Puissance bonus d'Extinction massive : 10 ⇒ 15
- Ekko - Pourcentage de résistance magique en dégâts supplémentaires de RéZonance : 300% ⇒ 400%
- Miss Fortune - PO de la phase 3 de Pluie de balles : 10 ⇒ 8
- Sejuani - Dégâts supplémentaires de Dislocation : 20% ⇒ 33%
- Zed - Dégâts d'attaque de départ de Technique des ombres : 15% ⇒ 20%
- Zed - Vol de dégâts d'attaque de Mépris des faibles : 15% ⇒ 20%
- Aphelios - Pourcentage de dégâts d'attaque de base de Chargés à bloc : 10 ⇒ 5
- Janna - Puissance de Catégorie cinq : 50 ⇒ 80
- Nunu - Puissance bonus de La boule magique : 20 ⇒ 25
- Nunu - Puissance de départ de Rire contagieux : 10 ⇒ 20
- Syndra - Stats bonus de Débordement de puissance (puissance, dégâts d'attaque, armure et résistance magique) : 80 ⇒ 100
Optimisations
- Archives antiques I - PO : 2 ⇒ 4
- La Couronne de Section Anima octroie une Étincelle ionique ⇒ un Vœu du protecteur.
- Ami trapu II - Réduction des dégâts : 12% ⇒ 10%
- Tous différents III - PV : 225/300/375/450 ⇒ 250/350/450/550
- Carapace cybernétique III - Armure : 40 ⇒ 50
- Liaison cybernétique III - Mana par seconde : 3 ⇒ 3,5
- Électrocharge III - Dégâts : 95/125/155/185 ⇒ 100/135/170/205
- Cœur de Super-ado : palier Or ⇒ palier Argent
- Le Cœur de Super-ado octroie une Annie ⇒ une Poppy.
- NOUVEAU : un Blason de Super-ado a été ajouté au palier Or.
- Le Blason de Super-ado octroie un Emblème de Super-ado et une Annie.
- Âme de Super-ado ⇒ Couronne de Super-ado
- La Couronne de Super-ado octroie désormais un Emblème de Super-ado au lieu d'augmenter de +1 votre nombre de Super-ados.
- Vente privée - PO : 10 ⇒ 3
- Fil du rasoir III - Dégâts d'attaque : 45% ⇒ 55%
- Cœur de PROJET : palier Argent ⇒ palier Or
- Le Blason de PROJET a été supprimé.
- Niveau d'alerte : Maximum - PV par Menace : 75 ⇒ 60
Changements mineurs
Unités : Palier 2
- Camille - Ratio de dégâts d'attaque de Balayage tactique : 190/200/215% ⇒ 210/210/210%
Optimisations héroïques
- Sylas - Chaînes de pétricite : désormais, seul votre Sylas le plus puissant applique une inflation du mana.
- Sylas - CORRECTION DE BUG de Chaînes de pétricite : vous n'obtenez du mana qu'une seule fois, qu'importe votre nombre de Sylas sur le plateau.
- Senna - Formation militaire : maintenant, seule votre Senna la plus puissante octroie des dégâts d'attaque.
Mobile
Expérience mobile iOS 12
- iOS 12 ne sera plus pris en charge dès la sortie de cette mise à jour (patch 13.4). Les joueurs sur iOS 12 devront passer à une version d'iOS plus récente pour pouvoir jouer à TFT Mobile.
Corrections de bugs
- Le nom du boum d'Annie chibi a été modifié pour se rapprocher davantage de celui de son ultime dans League of Legends. Il s'intitule maintenant « Invocation : Tibbers ».
- Le coup de grâce d'Annie panda chibi s'affiche désormais en moyenne résolution avec des paramètres graphiques moyens.
- Jax - CORRECTION DE BUG : tous les dégâts de la compétence sont désormais correctement mis à jour avec les changements de puissance au cours du combat.
- Lee Sin - CORRECTION DE BUG : deux Lee Sin ne peuvent plus se retirer mutuellement leurs blocus de mana avec Rempart purificateur (optimisation héroïque).
- Les bulles d'aide de Renekton, Sylas et Alistar indiquent maintenant correctement les dégâts infligés et les soins octroyés.
- Les bulles d'aide d'Ashe, Camille, Ezreal, Rell, Vi, Kai'Sa, Senna, Zed et Aphelios ont été corrigées.
- Désormais, Aurelion Sol évite bien de toucher la même cible plusieurs fois (quand c'est possible) avec Extinction massive.
- Tous les honneurs : la compétence de Viego est bien réactivée quand celui-ci élimine une cible secondaire.
- Aucun honneur : la compétence de Viego ne se réactive plus lorsque sa cible est éliminée par une autre source peu après qu'il a atterri.
- Pour l'honneur : la compétence de Viego ne se réinitialise plus quand celui-ci déclenche l'invulnérabilité du type Aurochs sur une autre unité.
- La bulle d'aide de Leona affiche désormais le bon montant de dégâts infligés aux cibles secondaires.
- Les soins de Sona devraient à présent cibler correctement les alliés avec le moins de PV.
- Vigiles : le type Civil fonctionne désormais correctement sur les plateaux des autres joueurs (avant, ces unités ne se mettaient en action qu'après la mort d'un allié).
- Zombies : le type Civil n'octroie plus de mana une fois tous les Civils éliminés.
- À présent, l'optimisation de support de Vel'Koz touche bien l'ensemble du plateau (corrigé dans le patch 13.3).
- Exilés prend désormais toujours en compte le gain de PV max du début du combat (corrigé dans le patch 13.3).
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