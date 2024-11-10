TFT : Les synergies du set 13 sont connues, les détails

Retrouvez la liste de toutes les synergies et de leurs effets sur le set 13 de TFT dans cet article.
Le set 13 de TFT
sera bientôt disponible, et aura la particularité d'être inspiré de la série Arcane, aussi bien concernant les champions que les mécaniques et les traits. Afin de vous aider à y voir un peu plus clair, nous vous avons listé toutes les synergies qui seront activables sur Into the Arcane
ci-dessous.
Toutes les synergies du set 13 de TFT, les détails
- Académie → L'Académie sponsorise 3 objets par partie. Les objets sponsorisés confèrent un bonus de PV max et d'amplification des dégâts, doublés pour les unités Académie. Les unités de l'Académie gagnent aussi des PV et de l'amplification des dégâts.
- Automate → Les Automates gagnent de l'armure et de la résistance magique. Après avoir infligé des dégâts, les Automates gagnent des cristaux Hex. Lorsqu'ils en cumulent 60, ils tirent un rayon laser.
- Rose noire → Vous invoquez Sion, enchaîné. Il est libéré après que les membres de la Rose noire ont lancé leur compétence ou qu'ils passent sous les 65 % de PV.
- Baron de la chimie → Gagnez du shimmer après chaque combat contre un joueur, augmenté lorsque vous avez une série d'au moins 3 défaites. Après 100 doses de shimmer gagnées, le marché noir vous offre des objets illégaux qui octroient de la puissance aux Barons de la chimie. Vous pouvez choisir de les prendre ou de les conserver pour recevoir des récompenses supérieures. Les Barons de la chimie portant un objet illégal gagnent des PV max.
- Conquérant → Les éliminations réalisées par les Conquérants leur rapportent des points de conquête, ouvrez des coffres plein de butins ! Les Conquérants gagnent des dégâts d'attaque et de la puissance, augmentés pour chaque coffre ouvert.
- Émissaire → Ce type n'est actif que si vous avez exactement 1 ou 4 Émissaire(s) unique(s). 1 : vous gagnez le bonus de cet Émissaire, 4 : vous gagnez tous les bonus, qui sont augmentés de 50 %.
- Pacifieur → Début du combat : les Pacifieurs gagnent un bouclier et de l'amplification des dégâts. Les ennemis avec le plus de PV deviennent RECHERCHÉS ! Lorsqu'une unité recherchée meurt, les Pacifieurs gagnent de la vitesse d'attaque.
- Expérimentation → Vous gagnez des cases laboratoire sur votre plateau. Début du combat : les Expérimentations sur les cases laboratoire gagnent des PV max et le bonus d'Expérimentation de TOUTES les Expérimentations sur des cases laboratoire.
- Famille → Les membres de la Famille se soutiennent mutuellement, diminuant leur mana maximal et gagnant d'autres bonus.
- Feu volant → Toutes les 6 secondes, les Feux volants se ruent en avant. Pendant la ruée, ils attaquent avec une portée infinie et se soignent d'un pourcentage des dégâts qu'ils ont subi depuis leur dernière ruée.
- Flambeuse → Avant de lancer une compétence, la Flambeuse gagne brièvement de la durabilité et lance une modification aléatoire de Jinx. Roquettes : tire 8 roquettes qui infligent chacune des dégâts / Bulle : gagne un bouclier / Pièce : gagne 3 PO / Triple : augmente la compétence concernée !
- Roi des Recycleurs : Toutes les 3 manches, ouvre une boutique spéciale avec des améliorations permanentes pour votre mecha le plus puissant du Rumble.
- Rebelle → Les Rebelles gagnent des PV max. Quand votre équipe a perdu 30 % de ses PV, un signal de fumée apparaît qui donne aux Rebelles de la vitesse d'attaque pendant 4 secondes, et des dégâts bonus pendant le reste du combat.
- Ferrailleur → Début du combat : les composants détenus par des Ferrailleurs se transforment de manière temporaire en objets complets. Les Ferrailleurs gagnent des secondes de bouclier pour chaque composant dont votre équipe est équipée, en incluant ceux des objets complets.
- Embuscade → Les compétences des unités d'Embuscade peuvent infliger des coups critiques. Les unités d'Embuscade gagnent des chances de coup critique et des dégâts de coup critique bonus.
- Artilleur → Toutes les 5 attaques, les Artilleurs tirent une roquette qui inflige des dégâts d'attaque autour de la cible. Les Artilleurs gagnent des dégâts d'attaque.
- Bagarreur → Votre équipe gagne 100 PV max. Les Bagarreurs en gagnent plus.
- Dominateur → Début du combat : les Dominateurs gagnent un bouclier pendant 15 secondes. Lorsque les Dominateurs lancent une compétence, ils gagnent de la puissance cumulable en fonction du mana dépensé.
- Transformation → Inné : les unités Transformation changent leurs statistiques et leurs compétences selon qu'elles se trouvent dans les 2 rangs avant ou arrière. Les unités Transformation au front gagnent de la durabilité. Les unités Transformation au fond gagnent de l'amplification des dégâts.
- Combattante d'arène → Les Combattantes d'arène gagnent de l'omnivampirisme et infligent des dégâts bruts bonus. En outre, la première fois qu'elles passent sous les 50 % de PV, elles récupèrent un pourcentage de leurs PV max en 2 secondes.
- Assaillant → Les Assaillants gagnent de la vitesse de déplacement bonus. Ils gagnent aussi de la vitesse d'attaque, qui augmente en fonction de leurs PV manquants.
- Sentinelle → Votre équipe gagne de l'armure et de la résistance magique. Les Sentinelles en gagnent trois fois plus.
- Sniper → Les Snipers infligent davantage de dégâts selon la distance qui les sépare de leur cible.
- Sorcier → Les Sorciers gagnent de la puissance. Le reste de votre équipe gagne une petite quantité de puissance.
- Visionnaire → Quand les Visionnaires gagnent du mana, ils en récupèrent davantage.
- Veilleur → Les Veilleurs gagnent en durabilité, augmentée tant qu'ils ont plus de 50 % de leurs PV.
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