TFT : Riot Games présente les nouveaux tacticiens du set 13

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 10 novembre 2024 à 21h07
Retrouvez un aperçu des nouveaux cosmétiques à venir sur le set 13 de TFT dans cet article.
TFT : Riot Games présente les nouveaux tacticiens du set 13
Into the Arcane, le prochain set de TFT, s'annonce grandiose, et pour célébrer comme il se doit son arrivée, Riot Games a présenté les nouveaux tacticiens qui seront disponibles dès sa sortie. Les amateurs de Chibi seront ravis, mais d'autres surprises vous attendent.

De nouveaux cosmétiques arrivent avec le set 13 de TFT

La popularité des tacticiens de la collection Chibi est incontestable, c'est pourquoi Riot Games n'a pas hésité à l'agrandir avec le set 13 de TFT en ajoutant 4 modèles. Vous retrouverez ainsi :
  • Chibi Arcane Caitlyn
  • Chibi Arcane Vi
  • Chibi Prestige Arcane Superfan Annie
  • Chibi Ekko Feu Volant
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Leur prix n'est pas encore connu à ce jour, mais tous disposent d'animations uniques, qui devraient séduire la plupart des joueurs. Annie par exemple sera accompagnée de son fameux Tibbers, et Caitlyn fera la démonstration de sa maîtrise de son arme de prédilection, le fusil Hextech. 

Vous aurez sans doute remarqué que Jinx ne fait pas partie des ajouts de la collection Chibi, mais cette absence est liée à une bonne raison. En effet, vous pourrez vous offrir un tacticien particulier qui vous permettra de revêtir l'apparence de la Gâchette folle à travers « Jinx Unbound », une première sur TFT. 
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Enfin, chaque nouveau set amène des modèles d'arènes supplémentaires, et Into The Arcane ne dérogera pas à la règle. 
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Il sera possible d'évoluer dans de nouveaux décors inspirés de la série animée Arcane, comportant chacun leur propre musique d'ambiance. 

Tous ces cosmétiques seront accessibles à partir du 20 novembre 2024, date de sortie du set 13 de TFT.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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