TFT : Riot Games présente les nouveaux tacticiens du set 13

Retrouvez un aperçu des nouveaux cosmétiques à venir sur le set 13 de TFT dans cet article.
Into the Arcane
, le prochain set de TFT
, s'annonce grandiose, et pour célébrer comme il se doit son arrivée, Riot Games a présenté les nouveaux tacticiens
qui seront disponibles dès sa sortie. Les amateurs de Chibi
seront ravis, mais d'autres surprises vous attendent.
De nouveaux cosmétiques arrivent avec le set 13 de TFT
La popularité des tacticiens de la collection Chibi
est incontestable, c'est pourquoi Riot Games n'a pas hésité à l'agrandir avec le set 13 de TFT
en ajoutant 4 modèles
. Vous retrouverez ainsi :
- Chibi Arcane Caitlyn
- Chibi Arcane Vi
- Chibi Prestige Arcane Superfan Annie
- Chibi Ekko Feu Volant
Leur prix n'est pas encore connu à ce jour, mais tous disposent d'animations uniques, qui devraient séduire la plupart des joueurs. Annie par exemple sera accompagnée de son fameux Tibbers, et Caitlyn fera la démonstration de sa maîtrise de son arme de prédilection, le fusil Hextech.
Vous aurez sans doute remarqué que Jinx ne fait pas partie des ajouts de la collection Chibi, mais cette absence est liée à une bonne raison. En effet, vous pourrez vous offrir un tacticien particulier qui vous permettra de revêtir l'apparence de la Gâchette folle à travers « Jinx Unbound
», une première sur TFT.
Enfin, chaque nouveau set amène des modèles d'arènes
supplémentaires, et Into The Arcane
ne dérogera pas à la règle.
Il sera possible d'évoluer dans de nouveaux décors inspirés de la série animée Arcane, comportant chacun leur propre musique d'ambiance.
Tous ces cosmétiques seront accessibles à partir du 20 novembre 2024, date de sortie du set 13 de TFT.
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