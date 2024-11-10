TFT : Quels champions seront présents sur le set 13 ?

Découvrez la liste de tous les champions qui seront jouables sur le set 13 de TFT dans cet article.
Le set 13 de Teamfight Tactics
sera bientôt d'actualité puisqu'il sortira le 20 novembre 2024, et celui-ci aura la particularité d'être inspiré de la série Arcane, dont la diffusion de la deuxième et dernière saison a démarré le 9 novembre.
En effet, Into the Arcane
proposera plusieurs champions propres à l'œuvre animée de Riot Games, pour un total de 10, en plus d'Ambessa Medarda, qui a récemment intégré League of Legends. Vous retrouverez ainsi en plus des personnages traditionnels empruntés au MOBA, des unités telles que Powder, Renni ou encore Maddie. En levant le voile sur le contenu du set 13
, le développeur a également communiqué une liste de tous les champions de l'ensemble 13
, ainsi que la synergie à laquelle ils appartiennent, que nous vous avons retranscrite dans cet article.
Les champions du set 13 de TFT Into the Arcane, la liste détaillée
Académie
Automate
- Ezreal
- Heimerdinger
- Jayce
- Leona
- Lux
Rose noire
- Amumu
- Blitzcrank
- Kog'Maw
- Malzahar
- Nocturne
Baron de la chimie
- Cassiopeia
- Elise
- LeBlanc
- Morgana
- Vladimir
Conquérant
- Renata Glasc
- Renni
- Sevika
- Silco
- Singed
- Smeech
Pacifieur
- Ambessa
- Darius
- Draven
- Mordekaiser
- Rell
- Swain
Expérimentation
- Caitlyn
- Camille
- Loris
- Maddie
- Steb
- Twisted Fate
- Vi
Famille
Feu volant
Flambeuse
Roi des Recycleurs
Rebelle
- Dr. Mundo
- Nunu & Willump
- Twitch
- Urgot
- Zyra
Ferrailleur
- Akali
- Ezreal
- Illaoi
- Irelia
- Jinx
- Sett
- Vex
- Zoé
- Corki
- Ekko
- Gangplank
- Powder
- Rumble
- Trundle
- Ziggs
Afin de mieux comprendre les synergies auxquelles se rapportent toutes ces unités, n'hésitez pas à consulter notre article détaillant les traits du set 13 de TFT ainsi que leurs effets.
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