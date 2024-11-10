TFT : Quels champions seront présents sur le set 13 ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 10 novembre 2024 à 21h06
Découvrez la liste de tous les champions qui seront jouables sur le set 13 de TFT dans cet article.
TFT : Quels champions seront présents sur le set 13 ?
Le set 13 de Teamfight Tactics sera bientôt d'actualité puisqu'il sortira le 20 novembre 2024, et celui-ci aura la particularité d'être inspiré de la série Arcane, dont la diffusion de la deuxième et dernière saison a démarré le 9 novembre.

En effet, Into the Arcane proposera plusieurs champions propres à l'œuvre animée de Riot Games, pour un total de 10, en plus d'Ambessa Medarda, qui a récemment intégré League of Legends. Vous retrouverez ainsi en plus des personnages traditionnels empruntés au MOBA, des unités telles que Powder, Renni ou encore Maddie. En levant le voile sur le contenu du set 13, le développeur a également communiqué une liste de tous les champions de l'ensemble 13, ainsi que la synergie à laquelle ils appartiennent, que nous vous avons retranscrite dans cet article.

Les champions du set 13 de TFT Into the Arcane, la liste détaillée 

Académie 
  • Ezreal
  • Heimerdinger
  • Jayce
  • Leona
  • Lux
Automate
  • Amumu
  • Blitzcrank
  • Kog'Maw
  • Malzahar
  • Nocturne
Rose noire 
  • Cassiopeia
  • Elise
  • LeBlanc
  • Morgana
  • Vladimir
Baron de la chimie 
  • Renata Glasc
  • Renni
  • Sevika
  • Silco
  • Singed
  • Smeech
Smeech-baron-chimie
Conquérant
  • Ambessa
  • Darius
  • Draven
  • Mordekaiser
  • Rell
  • Swain
Pacifieur 
  • Caitlyn
  • Camille
  • Loris
  • Maddie
  • Steb
  • Twisted Fate
  • Vi
enforcer-caitlyn
Expérimentation
  • Dr. Mundo
  • Nunu & Willump
  • Twitch
  • Urgot
  • Zyra
Famille
  • Powder
  • Vander 
  • Violet
Feu volant
  • Ekko
  • Scar
  • Zeri
feu-volant-zeri
Flambeuse
  • Sevika
Roi des Recycleurs
  • Rumble
Rebelle
  • Akali
  • Ezreal
  • Illaoi
  • Irelia
  • Jinx
  • Sett
  • Vex
  • Zoé
rebelle-jinx
Ferrailleur
  • Corki
  • Ekko
  • Gangplank
  • Powder
  • Rumble
  • Trundle
  • Ziggs
Afin de mieux comprendre les synergies auxquelles se rapportent toutes ces unités, n'hésitez pas à consulter notre article détaillant les traits du set 13 de TFT ainsi que leurs effets.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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