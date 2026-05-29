TFT : Comment jouer la composition Pulsar Sombre avec Aurelion Sol carry ? (Set 17)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Pulsar Sombre avec Aurelion Sol carry sur le set 17 de TFT.

Teamfight Tactics est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.



Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Pulsar Sombre avec Aurelion Sol carry du set 17 de TFT.



Comment jouer la composition Pulsar Sombre avec Aurelion Sol carry sur TFT ?

La composition Pulsar Sombre avec Aurelion Sol carry du set 17 de TFT est assez difficile à mettre en place, car elle nécessite d'obtenir un emblème pour évoluer avec 6 unités Pulsar sombre, et de parvenir aux niveaux supérieures avec une économie prospère.





Pour jouer la composition Pulsar Sombre avec Aurelion Sol carry, vous pourriez commencer avec Ezreal, Cho'Gath, Lissandra, et Milio, puis ajouter Pantheon et Mordekaiser au niveau 6. Kai'Sa intégrera votre équipe au niveau suivant, et votre objectif sera alors de passer rapidement niveau 8 pour effectuer votre transition. Toutes vos unités de départ, mis à part Kai'Sa, Mordekaiser et Cho'Gath vont laisser leur place, et seront remplacées par Aurelion Sol, Karma, Tahm Kench, Nunu et Jhin ou le Méga-Mecha (celui que vous n'aurez pas trouvé sera à inclure au niveau 9).



À lire également TFT : Tier list des meilleures compositions du set 18, Enchanted Wilds

→ Notez Jhin peut également incarner un carry à part entière si vous avez des objets à lui accorder, de la même manière que TK est en mesure de tanker.

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Aurelion Sol

Blason de Pulsar sombre

Gantelet précieux

Fléau vengeur

Coiffe de Rabadon

Karma

Bâton du vide

Morellonomicon

Lance de Shojin

Buff bleu

Coiffe de Rabadon

Dent de Nashor

Fléau vengeur

Nunu

Casque adaptatif

Couronne de la reine

Vœu du protecteur

Cœur intrépide

Armure de Warmog

Armure roncière

Quand jouer la composition Pulsar Sombre avec Aurelion Sol carry ?

Jouer la composition Pulsar Sombre avec Aurelion Sol carry incarne une bonne sortie si vous avez reçu une optimisation d'économie ou un emblème. Les dieux Ekko, Evelynn et Aurelion Sol peuvent offrir une spatule, c'est pourquoi cette option peut être considérée si ils se présentent à vous. Qui plus est, un début de partie axé sur cette synergie devrait aussi vous encourager dans cette direction.





Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.



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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Pulsar Sombre avec Aurelion Sol carry sur le set 17 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Pulsar Sombre avec Aurelion Sol carry du set 17 de TFT sont celles qui faciliteront sa mise en place.



Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

Gambit d'U.R.F

Besace d'U.R.F

Aléatoire jacte est

Enracinement

Quatre cents coups

Première ligne

Tenir le front

Lotus précieux

Niveau supérieur !

Tout doit disparaître

Retrouvez les meilleures compositions du set 17 de TFT dans notre guide.