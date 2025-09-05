TFT : Comment jouer la composition Peeba avec Varus carry ? (Set 15)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Peeba avec Varus carry sur le set 15 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Peeba avec Varus carry du set K.O Coliseum de TFT.
Comment jouer la composition Peeba avec Varus carry sur TFT ?
Sur TFT, une composition qualifiée de « Peeba » fait référence à une équipe constituée en grande majorité d'unités légendaires et épiques, sans pousser une synergie en particulier. La composition Peeba avec Varus carry du set 15 de TFT
nécessite donc d'atteindre le niveau 9 pour être mise en place, ce qui passera obligatoirement par une transition difficile.
Pour jouer la composition Peeba avec Varus carry,
deux options s'offrent à vous en début de partie :
- Construire autour de Gambit de cristal et perdre
- Essayer de gagner avec l'assemblage d'unités puissantes
Cette seconde option est la moins risquée, et vous pourriez par exemple vous servir de Méga-Mécha, ou encore de Sniper, avec Jhin et Gnar, qui seront accompagnés de Aatrox et Dr. Mundo, avant d'inclure Naafiri et Vi (en conservant un exemplaire de Janna et de Swain sur votre banc). Votre objectif sera de trouver des porteurs d'équipement dans l'attente de vos carrys, et d'accumuler suffisamment d'or pour accèder rapidement au niveau 9. À ce moment, vous devrez acheter plusieurs légendaires : Varus, Braum, Zyra et Twisted Fate, sans oublier de récupérer quelques épiques en cours de route, à l'instar de K'Santé et Jarvan IV.
Quels Powers Ups privilégier ?
- Varus : Salve fatale, Démolisseur, Clone des ombres
- K'Santé : Inarrêtable, Coriace, Métamorphose
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Varus
Zyra
- Lame d'infini
- Lance de Shojin
- Fléau vengeur
- Lame funeste
- Dernier souffle
- Casque adaptatif
K'Santé
- Lance de Shojin
- Bâton de l'archange
- Buff rouge
- Coiffe de Rabadon
- Morellonomicon
- Casque adaptatif
- Linceul de la congruence
- Lithoplastron de gargouille
- Armure de Warmog
- Cœur intrépide
- Griffe de dragon
- Armure roncière
Quand jouer la composition Peeba avec Varus carry ?
Comme toute composition basée sur des unités épiques ou légendaires, jouer Peeba avec Varus carry
ne se décide pas tout de suite. Il s'agit en réalité d'une option situationnelle, par exemple si vous avez reçu des optimisations axées sur le late game et l'économie, ou si vous réussissez une longue série de défaites ou de victoires en début de partie. De plus, des cartes telles que Scuttle Puddle
pourraient aussi vous encourager dans cette direction.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est jamais une bonne chose. Si d'autres semblent également vouloir réaliser une Peeba avec Varus
, vous risquez de ne pas trouver vos unités et de vous diriger vers une défaite.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Peeba avec Varus carry sur le set 15 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Peeba avec Varus carry
du set 15
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Niveau supérieur !
- Spécialiste des fins de partie
- Buffet de composants
- Objets de Pandore
- Banc de Pandore
- Cycle épique
- Tout doit disparaître
- Patience
- Spéculation
- Investissement
- Ascension sociale
Retrouvez les meilleures compositions du set 15 de TFT dans notre guide
.
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