TFT : Comment jouer la composition Mentor avec Ryze carry ? (Set 15)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 05 septembre 2025 à 11h47
Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Mentor avec Ryze carry sur le set 15 de TFT.
TFT : Comment jouer la composition Mentor avec Ryze carry ? (Set 15)
Teamfight Tactics est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.

Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Mentor avec Ryze carry du set K.O Coliseum de TFT.

Comment jouer la composition Mentor avec Ryze carry sur TFT ?

La composition Mentor avec Ryze carry du set 15 de TFT est difficile à mettre en place, mais dispose d'une grande puissance. Même si le reroll de Yasuo et Senna est optionnel et dépend des circonstances de la partie, il est presque indispensable de bénéficier du Power Up « Vedette » (Socialite) pour que votre équipe tourne à plein régime. Après cela, il est vivement recommandé d'atteindre le niveau 9, car vous devrez obtenir des unités épiques et légendaires.

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Pour jouer la composition Mentor avec Ryze carry, il est préférable de démarrer la partie en évoluant autour de Méga-Mécha, avec Aatrox, Kennen, Gangplank et Lucian, puis d'ajouter Senna et Udyr au niveau 6. N'oubliez pas de conserver un exemplaire de Kobuko avant d'avancer vers les niveaux suivants lorsque vous serez stable. Dès que vous récupérerez Ryze, posez les 4 Mentors, tout en incluant Jarvan IV et Akali (pour Exécuteur), sans retirer Aatrox et Senna. Si vous le pouvez, améliorez Senna et Yasuo 3 étoiles, mais sans perdre de vue que votre objectif est le niveau 9. À ce moment, posez un Lee Sin Exécuteur pour parfaire votre composition.

Quels Powers Ups privilégier ?

  • Ryze : Maître de glace, Dompteur de tempête, Efficacité
  • Aatrox : Vedette (priorité, c'est ce Power Up qui justifie le positionnement d'Aatrox sur le plateau), Deuxième round, Coriace

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Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT

Ryze
  • Bâton de l'archange
  • Buff bleu
  • Bâton du vide
  • Lance de Shojin
  • Fléau vengeur
  • Coiffe de Rabadon
Yasuo
  • Manteau de la nuit
  • Main de la justice
  • Lame d'infini
  • Soif-de-Sang
  • Gage de Sterak
  • Emblème d'Exécuteur
Jarvan IV
  • Armure de Warmog
  • Lithoplastron de gargouille
  • Vœu du protecteur
  • Cœur intrépide
Senna
  • Lame funeste
  • Dernier souffle
  • Buff bleu
  • Fléau vengeur
  • Tueur de géants
  • Lance de Shojin

Quand jouer la composition Mentor avec Ryze carry ?

Comme toute composition basée sur des champions épiques et légendaires, jouer Mentor avec Ryze carry se décide pas tout de suite, mais quelques signaux devraient vous mettre sur la voie. Une optimisation d'économie devrait vous encourager à construire cette équipe très orientée vers le late game, tout comme le fait d'obtenir le Power Up Vedette sans effort. Un exemplaire de Ryze très tôt dans la partie incarne aussi un indice non négligeable.

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Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est jamais une bonne chose. Si d'autres semblent également chercher Ryze, vous risquez de ne pas trouver votre carry principal et vous diriger vers une défaite.
 

Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Mentor avec Ryze carry sur le set 15 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Mentor avec Ryze carry du set 15 de TFT sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.

Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
  • Conseil des profs (augment Mentor)
  • Mentorat (augment Mentor)
  • Blason d'Exécuteur, Diadème d'Exécuteur, Couronne d'Exécuteur
  • AFK
  • Bande de voleurs
  • Lumière dérobée
  • Gants porte-bonheur
  • Spécialiste des fins de partie
  • Tout doit disparaître
  • Buffet de composants
  • Objets de Pandore
  • Toujours plus vite
  • Ascension sociale
  • Niveau supérieur !
  • Trésors enfouis
Retrouvez les meilleures compositions du set 15 de TFT dans notre guide.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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