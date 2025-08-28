TFT : Comment jouer la composition Méga-Mécha/Mentor avec Senna carry ? (Set 15)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Méga-Mécha/Mentor avec Senna carry sur le set 15 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Méga-Mécha/Mentor avec Senna carry du set K.O Coliseum de TFT.
Comment jouer la composition Méga-Mécha/Mentor avec Senna carry sur TFT ?
La composition Méga-Mécha/Mentor avec Senna carry du set 15 de TFT
repose sur le reroll de plusieurs unités de palier 2 et 3, combinées à 4 Mentors, en particulier Ryze, qui fait office de carry secondaire. Sa mise en place peut se révéler complexe si vous peinez à trouver vos unités 3 étoiles, puisqu'il sera nécessaire d'atteindre au moins le niveau 8 pour que l'équipe fonctionne à pleine puissance.
Pour jouer la composition Méga-Mécha/Mentor avec Senna carry,
mieux vaut entamer la partie avec Méga-Mécha, c'est-à-dire en utilisant Lucian, Gangplank, Aatrox, accompagnés de Udyr. Au niveau 6, ajoutez Senna et Yasuo, ainsi que Kobuko et idéalement Ryze, en remplacement de Gangplank et Lucian. Toutefois, si vous n'avez pas obtenu Ryze, attendez avant de poser vos 4 Mentors. Ensuite, au niveau 7, votre tâche sera de slow roll Kobuko, Yasuo, et bien sûr, Senna 3 étoiles, tout en ajoutant Jarvan IV. Dès que vous les aurez, rendez-vous au niveau 8 pour inclure Lee Sin ou Yone, et celui que vous n'aurez pas obtenu viendra se greffer à votre équipe au niveau 9.
Quels Powers Ups privilégier ?
- Senna : Dompteur de tempête, Robot combattant, Précision
- Ryze : Dompteur de tempête, Maître de glace, Efficacité
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Senna
Yasuo
- Lance de Shojin
- Dernier souffle
- Lame funeste
- Lame d'infini
- Fléau vengeur
- Tueur de géants
Kobuko
- Lame d'infini
- Manteau de la nuit
- Soif-de-Sang
- Mercure
- Main de la justice
- Tueur de géants
Ryze
- Cape solaire
- Armure de Warmog
- Vœu du protecteur
- Cœur intrépide
- Griffe de dragon
- Armure roncière
- Bâton du vide
- Coiffe de Rabadon
- Fléau vengeur
- Buff rouge
- Bâton de l'archange
- Tueur de géants
Quand jouer la composition Méga-Mécha/Mentor avec Senna carry ?
Comme toute composition reroll, jouer Méga-Mécha/Mentor avec Senna carry
se décide tôt dans la partie, et quelques signaux pourraient vous indiquer que ce chemin incarne une possibilité viable. Si vous recevez naturellement plusieurs exemplaires de Senna, Yasuo et Kobuko, ou une optimisation axée sur Mentor ou le reroll, alors vous devriez considérer cette option. Obtenir des composants utiles à l'équipement de vos carrys est aussi appréciable, tout comme la réception d'un exemplaire de Ryze aux niveaux 5/6.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est jamais une bonne chose. Si d'autres semblent également chercher Senna, Kobuko ou Yasuo, vous risquez de perdre un temps précieux voire de ne jamais les trouver, et de vous diriger ainsi vers une défaite.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Méga-Mécha/Mentor avec Senna carry sur le set 15 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Méga-Mécha/Mentor avec Senna carry
du set 15
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Mentorat (augment Mentor)
- Préparation
- Boutique truquée
- Super sac de butin
- Forge à retardement, Forge portative, Forgeron ambulant
- Tout ce qui brille
- Ticket prismatique
- Jour de relance
- Réfracteur de lumière
- Objets de Pandore
- Reliques de la lumière
Retrouvez les meilleures compositions du set 15 de TFT dans notre guide
.
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