TFT : Comment jouer la composition Kog'Maw et Janna carry avec Protecteur ? (Set 15)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Kog'Maw et Janna carry avec Protecteur sur le set 15 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Kog'Maw et Janna carry avec Protecteur du set K.O Coliseum de TFT.
Comment jouer la composition Kog'Maw et Janna carry avec Protecteur sur TFT ?
La composition Kog'Maw et Janna carry avec Protecteur du set 15 de TFT
repose sur une front lane à toute épreuve, permettant ainsi à Kog'Maw (Lulu) et à Janna de détruire les unités adverses. Sa mise en place n'est pas difficile (à moins d'être contesté), et si vous y parvenez rapidement, vous pourrez atteindre les niveaux 8 et 9 afin de vous renforce de 2 Gardiennes des étoiles, ce qui buffera Neeko, votre tank principal.
Pour jouer la composition Kog'Maw et Janna carry avec Protecteur,
vous devriez commencer sans tarder avec Janna, Kog'Maw, Rakan et Kennen, ce qui vous évitera une transition laborieuse. Au fil des niveaux, vous n'aurez qu'à ajouter des Protecteurs, en l'occurrence Malphite et Neeko, puis K'Santé au niveau 7. C'est à ce moment qu'il vous faudra slow roll Kog'Maw, Neeko et Janna 3 étoiles, avant d'avancer vers les niveaux supérieurs si les circonstances de la partie le permettent. Dans ce cas, placez Poppy et Seraphine pour 3 Gardiennes des étoiles.
Quels Powers Ups privilégier ?
- Kog'Maw : Conte de fées, Ange gardien, Double coup
- Neeko : Métamorphose, Vitalité, Coriace
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Neeko
Kog'Maw
- Couronne de la reine
- Lithoplastron de gargouille
- Armure de Warmog
- Cœur intrépide
- Vœu du protecteur
- Armure roncière
Janna
- Lance de Shojin (x2 idéalement)
- Bâton de l'archange
- Dent de Nashor
- Gantelet précieux
- Lame enragée de Guinsoo
- Bâton de l'archange
- Lame enragée de Guinsoo
- Buff rouge
- Lance de Shojin
- Casque adaptatif
- Dent de Nashor
Quand jouer la composition Kog'Maw et Janna carry avec Protecteur ?
Comme toute composition basée sur le reroll, jouer Kog'Maw et Janna carry avec Protecteur
se décide assez tôt, et vous pourriez considérer que cette option paraît viable si vous obtenez naturellement plusieurs exemplaires de Lulu, Neeko et Janna. De plus, Kog'Maw porte très bien certains artefacts comme le Poignard de Statikk, alors une optimisation de la forge pourrait aussi vous indiquer que cette direction est correcte, tout comme un augment axé sur le reroll ou la synergie Protecteur.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est jamais une bonne chose. Si d'autres semblent également chercher Lulu, Neeko ou Janna
, vous risquez de ne pas trouver vos unités et de vous diriger vers une défaite.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Kog'Maw et Janna carry avec Protecteur sur le set 15 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Kog'Maw et Janna carry avec Protecteur
du set 15
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason de Protecteur, Diadème de Protecteur, Couronne de Protecteur
- Protection anticipée (augment Protecteur)
- Buffet de composants
- Objets de Pandore
- Toujours plus vite
- Ascension
- Réfracteur de lumière
- Forge à retardement, Forge portative, Forgeron ambulant
- Boutique truquée
- Super sac de butin
- Ticket prismatique
Retrouvez les meilleures compositions du set 15 de TFT dans notre guide
.
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