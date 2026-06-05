TFT : Comment jouer la composition Gnar reroll avec Meeple ? (Set 17)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Gnar reroll avec Meeple sur le set 17 de TFT.

Teamfight Tactics est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.



Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Gnar reroll avec Meeple du set 17 de TFT.

Comment jouer la composition Gnar reroll avec Meeple sur TFT ?

La composition Gnar reroll avec Meeple du set 17 de TFT requiert de passer rapidement au niveau 8, dans l'optique de poser 7 Meeple et de reroll Gnar. Elle peut vous conduire vers un Top 4 si vous parvenez à la mettre en place, en restant notamment dans la tempo de la partie.





Pour jouer la composition Gnar reroll avec Meeple, vous devriez commencer autour de Meeple, avec Gnar, Poppy et Marguereep, puis ajouter Ezreal, Milio et Pantheon au niveau 6. Quoi qu'il advienne, vous ne devez pas vous attarder au niveau 6 pour reroll Gnar. L'objectif est d'effectuer cela au niveau 8 le plus rapidement possible, en générant des clones avec le 7 Meeple, c'est-à-dire en trouvant Corki, Rammus, Fizz et Bard.



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En attendant Gnar 3 étoiles, vous pourriez utiliser Corki, et Samira à la place de Jhin, dans l'optique de valoriser la présence de Rhaast. Bien entendu, pour accélérer la mise en place de l'équipe finale, vous avez tout intérêt à acheter tous les exemplaires de Gnar que vous verrez dans la boutique, voire à employer des duplicateurs. Une fois votre carry en poche, retirez Fizz et Corki pour intégrer Karma et Jhin, puis le Méga-Mecha au niveau 9.

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Gnar

Lame enragée de Guinsoo

Lame funeste

Lame d'infini

Fléau vengeur

Dernier souffle

Jhin

Dernier souffle

Buff rouge

Lame d'infini

Main de la justice

Lame funeste

Fléau vengeur

Rammus

Lithoplastron de gargouille

Couronne de la reine

Armure roncière

Griffe de dragon

Cœur intrépide

Vœu du protecteur

Quand jouer la composition Gnar reroll avec Meeple?

Jouer la composition Gnar reroll avec Meeple incarne une sortie correcte si vous bénéficiez d'un début de partie axé sur cette synergie, ou que vous avez reçu plusieurs composants AD. Néanmoins, pour espérer un bon résultat, il est recommandé de disposer aussi de plusieurs exemplaires de Gnar en début de partie, voire d'une optimisation d'économie.

Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.



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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Gnar reroll avec Meeple sur le set 17 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Gnar reroll avec Meeple du set 17 de TFT sont celles accordant facilitant l'accès aux unités à 3 étoiles, ou offrant davantage de puissance à votre équipe.



Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

Tout doit disparaître

Glaives à gogo

Feu concentré

Esprit d'équipe

Kahuna

Super sac de butin

Besace héroïque

Abondance de glaives

Repaire du baron

Retrouvez les meilleures compositions du set 17 de TFT dans notre guide.