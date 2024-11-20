TFT : Comment jouer la composition Émissaire/Artilleur avec Tristana carry ? (Set 13)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Émissaire/Artilleur avec Tristana carry (Emissary/Artillerist) sur le set 13 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Émissaire/Artilleur avec Tristana carry (Emissary/Artillerist) du set 13 de TFT.
Comment jouer la composition Émissaire/Artilleur avec Tristana carry sur TFT ?
La composition Émissaire/Artilleur avec Tristana carry du set 13 de TFT
est assez difficile à mettre en place, puisque vous êtes dans l'obligation de poser 1 ou 4 Émissaires pour bénéficier de l'effet de la synergie, et que deux d'entre eux sont des unités épiques. De plus, il vous faudra auparavant reroll 3 étoiles 2 unités de palier 2, ce qui implique de parvenir à suivre un rythme de jeu soutenu.
Pour jouer Émissaire/Artilleur avec Tristana carry,
il est recommandé de commencer tout de suite à composer autour de Tristana, d'autant qu'il est préférable qu'elle puisse stacker immédiatement des dégâts d'attaque. Utilisez Urgot, Singed et Irelia pour l'accompagner, puis ajoutez Rell et Leona au niveau 6. À ce moment, vous devrez commencer à slow roll Rell et Tristana 3 étoiles avant d'avancer. Ajoutez Ezreal au niveau 7, en prenant soin de conserver un exemplaire de Nami sur votre banc (ne la placez surtout pas sur le terrain, vous perdriez le bonus Émissaire de Tristana).
Au niveau 8, trouvez Garen et Ambessa, et positionnez les uniquement lorsque vous les aurez tous deux en votre possession (ainsi que Nami). Faites également l'achat de Corki, et idéalement Rumble. Il ne vous restera plus qu'à vous diriger vers le niveau 9 pour que votre composition prenne sa forme finale, et pour pouvoir améliore Rumble 2 étoiles.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Tristana
Rell
- Lame d'infini
- Lame enragée de Guinsoo
- Lame funeste
- Dernier souffle (sauf si vous accordez cet équipement à Corki)
- Ouragan de Runaan
- Armure de Warmog
- Lithoplastron de Gargouille
- Cœur intrépide
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Les objets supplémentaires sont à placer en priorité sur Corki, Rumble, Ambessa et Garen. N'oubliez pas d'accorder un composant seul à Rumble pour tirer profit de la synergie Ferrailleur.
Quand jouer la composition Émissaire/Artilleur avec Tristana carry ?
Jouer Émissaire/Artilleur avec Tristana carry
est une décision qui ne peut-être prise que si vous repérez des signes indiquant que cette sortie est la bonne, par exemple en obtenant naturellement plusieurs exemplaires de ce champion dès le début de partie. De plus, vous voir proposer un augment axé sur Artilleur ou Émissaire devrait vous inciter à emprunter ce chemin.
Il est presque obligatoire d'être le seul joueur à vouloir reroll Tristana dans le lobby, car être contesté pourrait signifier accumuler un retard irrattrapable en fin de partie. Veillez donc à vérifier ce que font vos adversaires, au risque de subir une terrible désillusion.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Émissaire/Artilleur avec Tristana carry sur le set 13 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Émissaire/Artilleur avec Tristana carry
du set 13
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance ou d'objets à votre équipe, ou celles qui vous aideront à acquérir rapidement votre Tristana 3 étoiles.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason d'Artilleur, Couronne d'Artilleur
- Collection de roquettes (augment Artilleur)
- Esprit d'équipe
- Objets de Pandore
- Buffet de composants
- Héros solitaire
- L'amour du risque
- Cleptomanie
- Une découverte en or
- Âme ardente
- Trésors enfouis
Retrouvez les meilleures compositions du set 13 de TFT dans notre guide
.
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