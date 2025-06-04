TFT : Comment jouer la composition Dynamo avec MF et Aurora carry ? (Set 14)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Dynamo avec MF et Aurora carry sur le set 14 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Dynamo avec MF et Aurora carry du set Cyber City de TFT.
Comment jouer la composition Dynamo avec MF et Aurora carry sur TFT ?
La composition Dynamo avec MF et Aurora carry du set 14 de TFT
est assez difficile à mettre en place car elle repose principalement sur des unités légendaires, mais elle peut vous mener vers une belle victoire si vous réussissez à la finaliser.
Pour jouer la composition Dynamo avec MF et Aurora carry,
il est conseillé de commencer la partie en évoluant tout de suite autour de Dynamo pour éviter une transition trop chaotique plus tard. Ainsi, vous pourriez poser Morgana et Jhin, ainsi que Poppy et Jax. Renforcez-vous de Shyvana et Illaoi au niveau 6 pour bénéficier de 4 Bastions et être stable. Votre objectif sera ensuite d'avancer le plus vite possible mais sans porter préjudice à votre économie vers les niveaux supérieurs, et de trouver d'abord Miss Fortune et Gragas. Il ne vous restera qu'à faire de même avec Aurora, Zac, Kobuko et Renekton au niveau 9 de préférence.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Aurora
Miss Fortune
- Morellonomicon
- Bâton de l'archange
- Bâton du vide
- Brise-garde
- Coiffe de Rabadon
Zac
- Dernier souffle
- Lame d'infini
- Brise-garde
- Tueurs de géants
- Lame funeste
- Casque adaptatif
- Vœu du protecteur
- Visage spirituel
- Armure de Warmog
- Lithoplastron de gargouille
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Les objets supplémentaires sont à positionner de préférence sur vos unités les plus fortes, en l'occurrence Renekton et Kobuko.
Quand jouer la composition Dynamo avec MF et Aurora carry ?
Comme toute composition basée sur des unités épiques ou légendaires, jouer Dynamo avec MF et Aurora carry
ne se décide dès les premières manches de la partie. Cependant, si vous recevez une optimisation axée sur cette synergie ou vous permettant d'atteindre plus aisément les niveaux supérieurs, alors vous pourriez considérer cette option. De plus, recevoir rapidement un exemplaire de Aurora pourrait également vous aiguiller dans cette direction.
Notez qu'être contesté risque tout de même de vous mettre des bâtons dans les roues, alors considérez l'idée de passer votre chemin si d'autres joueurs semblent vouloir évoluer avec Aurora, au risque de ne jamais la trouver 2 étoiles.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Dynamo avec MF et Aurora carry sur le set 14 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Dynamo avec MF et Aurora carry
du set 14
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason de Dynamo, Diadème de Dynamo, Couronne de Dynamo
- Dynamisation (augment Dynamo)
- Canon de verre
- Buffet de composants
- Objets de Pandore
- Banc de Pandore
- Ascension sociale
- Trésors enfouis
- Lucidité/Esprit encombré
- Tout doit disparaître
Retrouvez les meilleures compositions du set 14 de TFT dans notre guide
.
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