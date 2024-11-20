TFT : Comment jouer la composition Dominateur/Rose noire reroll avec Cassiopeia ? (Set 13)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Dominateur/Rose noire reroll avec Cassiopeia (Dominator/Black rose) sur le set 13 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Dominateur/Rose noire reroll avec Cassiopeia (Dominator/Black rose) du set 13 de TFT.
Comment jouer la composition Dominateur/Rose noire reroll avec Cassiopeia sur TFT ?
La composition Dominateur/Rose noire reroll avec Cassiopeia du set 13 de TFT
comprend 6 Dominateurs et 5 membres de la Rose noire, et est capable de vous mener vers la victoire, mais sa mise en place peut se révéler chaotique. En effet, vous devrez d'abord reroll des unités de palier 3, ce qui implique d'être suffisamment riche, puis acquérir des champions épiques et légendaires. En outre, il est avantageux d'avoir récupéré un emblème de la Rose noire.
Pour jouer la composition Dominateur/Rose noire reroll avec Cassiopeia,
il est recommandé de jouer le plus vite possible autour de ces traits, en évoluant par exemple dès le niveau 6 avec Morgana, Vladimir et Cassiopeia, combinés à Darius, Lux et Ziggs. Vous devrez ensuite faire route vers le niveau 7 pour slow roll Cassiopeia et Blitzcrank 3 étoiles, sans pour autant accumuler trop de retard d'expérience par rapport au reste du lobby.
Il est néanmoins possible de reroll vos carrys au niveau 8 si les circonstances de la partie le permettent. Cela vous faciliterait d'ailleurs la tâche pour récupérer Silco et Dr. Mundo, voire LeBlanc et Mordekaiser. Sans ce dernier, vous ne pourrez pas poser les 6 Dominateurs, ce qui diminuerait la puissance de votre composition. Enfin, dirigez-vous vers le niveau 9 pour trouver/améliorer vos légendaires, et finaliser ainsi votre équipe.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Cassiopeia/Silco
Blitzcrank
- Buff bleu
- Lance de Shojin
- Dent de Nashor
- Bâton de l'archange
- Gantelet précieux
- Poignard de Statikk (Silco)
- Lithoplastron de gargouille
- Étincelle ionique
- Armure de Warmog
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Vœu du protecteur
- Couronne de la reine
Les objets supplémentaires sont à positionner sur des personnages les valorisant, Dr. Mundo pourrait par exemple recevoir des pièces destinées à tanker, et LeBlanc des objets améliorant sa puissance magique.
Quand jouer la composition Dominateur/Rose noire reroll avec Cassiopeia ?
Jouer Dominateur/Rose noire reroll avec Cassiopeia
ne se décide pas tout de suite, puisque cette composition repose sur des unités de palier 3. Néanmoins, si vous obtenez une optimisation axée sur l'une de ces synergies, ou plusieurs exemplaires naturels de Cassiopeia ou de Blitzcrank, alors vous pourriez vous engager dans cette direction. Obtenir tôt Mordekaiser est également un signe notable, puisque sans lui, vous ne pourrez jamais poser 6 Dominateurs.
Veillez cependant à être seul à vouloir jouer cette composition, car être contesté sur des personnages de palier 3 peut être synonyme de défaite. Pour ce faire, regardez régulièrement ce que font vos adversaires, et préparez-vous à jouer une variante de la composition si la situation se compromet.
Concrètement, vous pourriez dans ce cas ne pas reroll Cassiopeia et Blitzcrank, et faire de Dr. Mundo et Silco/LeBlanc vos carrys principaux.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Dominateur/Rose noire reroll avec Cassiopeia sur le set 13 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Dominateur/Rose noire reroll avec Cassiopeia
du set 13
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe, qui vous aideront à reroll, à obtenir un blason, ou qui contribueront à générer de l'or. Pour rappel l'emblème de Pacifieur est craftable avec une spatule et une baguette, tandis que celui de Dominateur ne peut être assemblé de cette façon.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason de Rose noire, Couronne de Rose noire
- Esprit d'équipe
- Ticket doré, Ticket prismatique
- Boutique truquée
- Domination (augment Dominateur)
- Magie interdite (augment Rose noire)
- Toujours plus vite
- Objets de Pandore
- Flux de mana
- Lotus perforant
Retrouvez les meilleures compositions du set 13 de TFT dans notre guide
.
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