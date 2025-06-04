TFT : Comment jouer la composition Bœuf doré/Divinecorp reroll ? (Set 14)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Bœuf doré/Divinecorp reroll sur le set 14 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Bœuf doré/Divinecorp reroll du set Cyber City de TFT.
Comment jouer la composition Bœuf doré/Divinecorp reroll sur TFT ?
La composition Bœuf doré/Divinecorp reroll du set 14 de TFT
nécessite de passer 3 unités 3 étoiles ; Senna, Jarvan IV et Graves, puis de se renforcer en late game de quelques champions épiques ou légendaires. Elle n'est pas particulièrement difficile à mettre en place, à moins bien sûr que vous ne soyez contesté.
Pour jouer la composition Bœuf doré/Divinecorp reroll,
nous vous recommandons de démarrer en jouant autour de Bœuf doré, Bourreau et Bagarreur, c'est-à-dire en utilisant Dr. Mundo, Alistar, Graves et Vayne. Ajoutez ensuite Rhaast et Jarvan IV, ainsi que Senna et Gragas au niveau 6. Votre objectif sera de vous stabiliser puis de vous diriger vers le niveau 7 afin d'y slow roll Graves, Senna et Jarvan IV 3 étoiles. Il ne vous restera ensuite qu'à accèder aux niveaux 8 et 9 pour faire entrer Vex, Aphelios puis Garen.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Graves
Senna
- Soif-de-Sang
- Gage de Sterak
- Mercure
- Main de la justice
- Tueurs de géants
- Lame d'infini
Jarvan IV
- Dernier souffle
- Lame d'infini
- Brise-garde
- Mercure
- Fureur du kraken
- Soif-de-Sang
- Détermination du titan
- Gage de Sterak
- Linceul de la congruence
- Cape solaire
- Vœu du protecteur
Les objets supplémentaires sont à positionner de préférence sur vos unités qui sauront bien les porter, ce qui sera à définir selon les pièces reçues dans la partie.
Quand jouer la composition Bœuf doré/Divinecorp reroll ?
Comme toute composition reroll, jouer Bœuf doré/Divinecorp avec Senna, Graves et Jarvan IV
se décide assez tôt, et vous devriez vous engager dans cette voie si vous percevez des signaux positifs : vous pourriez par exemple recevoir naturellement plusieurs exemplaires de Senna, Graves et J4, ou bénéficier d'une optimisation facilitant le fait de reroll. Il est également important d'avoir reçu des composants utiles à l'assemblage des objets de vos carrys, c'est pourquoi récupérer plusieurs BF devrait aussi vous encourager dans cette voie.
Notez qu'être contesté risque de vous mettre des bâtons dans les roues, alors considérez l'idée de passer votre chemin si une autre porte de sortie s'offre à vous et qu'un de vos adversaires semble vouloir construire la même équipe que vous.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Bœuf doré/Divinecorp reroll sur le set 14 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Bœuf doré/Divinecorp reroll
du set 14
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront l'acquisition des objets adéquats.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Toison d'or (augment Bœuf doré)
- Cleptomanie
- Buffet de composants
- Objets de Pandore
- Banc de Pandore
- Esprit d'équipe
- Super sac de butins
- Ticket prismatique
- Trésors enfouis
Retrouvez les meilleures compositions du set 14 de TFT dans notre guide
.
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