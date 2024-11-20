TFT : Comment jouer la composition Assaillant reroll avec Nocturne et Akali ? (Set 13)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Assaillant reroll avec Nocturne et Akali (Quickstriker) sur le set 13 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Assaillant reroll avec Nocturne et Akali (Quickstriker) du set 13 de TFT.
Comment jouer la composition Assaillant reroll avec Nocturne et Akali sur TFT ?
La composition Assaillant reroll avec Nocturne et Akali du set 13 de TFT
repose sur la puissance de 4 Assaillants combinée à une front lane composée de 4 Sentinelles. Elle peut vous permettre de réaliser une belle performance, à condition de trouver vos unités 3 étoiles à temps et de pouvoir perfectionner votre équipe en atteignant au moins le niveau 8.
Pour jouer la composition Assaillant reroll avec Nocturne et Akali,
le chemin est tout tracé. Nous vous conseillons en effet d'évoluer tout de suite autour des unités que vous allez reroll, à savoir Akali, Nocturne et Rell. Irelia les accompagnera, et Sett et Kog'Maw pourront s'ajouter à l'équation à partir du niveau 6. Il vous faudra alors slow roll vos carrys 3 étoiles, avant de continuer votre avancée dans les niveaux. Kog'Maw laissera place à Twisted Fate et Sett à Loris, et il vous faudra récupérer Ambessa et Illaoi au niveau 8. Votre composition sera ainsi terminée, mais vous pouvez toujours accèder aux derniers niveaux et vous renforcer avec quelques légendaires.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Nocturne
Akali
- Manteau de la nuit
- Soif-de-Sang
- Tueur de géants
- Lame funeste
- Mercure
- Dernier souffle
Rell
- Soif-de-Sang
- Main de la justice
- Gantelet précieux
- Manteau de la nuit
- Armure de Warmog
- Lithoplastron de Gargouille
- Cœur intrépide
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Rédemption
- Étincelle ionique
Les objets supplémentaires sont à positionner sur des personnages les valorisant, mais priorité à Ambessa, Twisted Fate et Illaoi, à définir selon la nature des composants en votre possession.
Quand jouer la composition Assaillant reroll avec Nocturne et Akali ?
Jouer Assaillant reroll avec Nocturne et Akali
se décide tôt dans la partie, puisque cette composition repose sur des unités de palier 2. Ainsi, vous saurez que cette direction est la bonne si vous recevez naturellement plusieurs exemplaires de Nocturne et Akali au cours des deux premières manches. Une optimisation axée sur Assaillant devrait également vous inciter à emprunter cette direction.
Bien que les champions de palier 2 soient nombreux, il est toujours préférable de ne pas être contesté. Veillez donc à vérifier que vous n'êtes pas trop nombreux à vous positionner sur cette composition, au risque de ne jamais trouver vos carrys 3 étoiles. Si tel est malheureusement le cas, vous devrez peut-être vous diriger vers d'autres champions, plus orientés vers le late game.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Assaillant reroll avec Nocturne et Akali sur le set 13 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Assaillant reroll avec Nocturne et Akali
du set 13
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe, qui vous aideront à reroll, ou qui contribueront à générer de l'or ou les objets de votre choix.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason d'Assaillant, Couronne d'Assaillant
- Poussée d'adrénaline (augment Assaillant)
- Toujours plus vite
- Coups brûlants
- Esprit d'équipe
- Buffet de composants
- Sous le couvert de la nuit
- Ticket doré, Ticket prismatique
- Soins rentables
- Objets de Pandore
- Abondance de glaives
- Une aventure exaltante
Retrouvez les meilleures compositions du set 13 de TFT dans notre guide
.
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