TFT : Ce que nous savons sur la mise à jour 13.5

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 04 février 2025 à 16h06
Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 13.4 de TFT dans cet article.
TFT : Ce que nous savons sur la mise à jour 13.5
La mise à jour 13.4 de TFT sera déployée le mercredi 5 février 2025, et comportera une multitude d'ajustements. Pour que vous y voyiez un peu plus clair, nous vous indiquons ici tout ce que nous savons à propos du patch 13.5 de Teamfight Tactics.

Ce que nous savons sur les notes de patch 13.5 de TFT

La mise à jour 13.5 de TFT va apporter des ajustements tant au niveau des traits que des champions, dans l'optique de rééquilibrer un peu plus le jeu. Les rencontres seront également concernées par des changements, et pour en apprendre plus, retrouvez un aperçu du patch 13.5 ci-dessous.

Rencontres

  • Caitlyn → augmenté de 4 à 8 %
  • Heimerdinger → augmenté de 6 à 8 % (premier augment prismatique)
  • Mel (Radiant Blessing) → diminué de 8 à 4 %
  • Powder (Wind Up Monkey) → augmenté de 5 à 8 %
  • Sevika (Loot Subscription) → augmenté de  4 à 7 %
  • Warwick (Loot on Kill) → diminué de 8 à 3 % 

Traits 

  • Dominateur : buff des PV du bouclier
  • Pacifieur : ajustement des dégâts et buff des PVs
  • Émissaire : buff des PV pour 4 Émissaires
  • Expérimentation : nerf des PV du clone de 50 à 40 %
  • Combattant d'arène : buff
  • Rebelle : buff des PV
  • Visionnaire : ajustement du mana
  • Baron de la chimie : (7) supprimé, (4) baisse des PV, (5) hausse des PV, (6) baisse des PV
  • Conquérant : hausse des dégâts pour 9 Conquérants
  • Ferrailleur : bouclier réduit pour 9 Ferrailleurs

Champions 

  • Draven : buff de l'AD des haches
  • Urgot : nerf des dégâts
  • Steb : ajustement des soins
  • Cassiopeia : buff des dégâts
  • Ambessa : buff des dégâts
  • Dr. Mundo : armure et résistance magique augmentées, soins en fonction des PV réduits
  • Ekko : nerf des dégâts
  • Elise : ajustement du mana
  • Heimerdinger : nerf des dégâts des missiles
  • Garen 3 étoiles : buff
  • Caitlyn : nerf de l'AD
  • Leblanc : nerf des dégâts
  • Viktor : buff des dégâts
  • Twitch 3 étoiles : buff de l'AD de la compétence
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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