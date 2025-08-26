Test du CORSAIR XENEON EDGE : L'écran secondaire tactile qui change votre bureau

Nous avons testé le XENEON EDGE 14.5", un écran secondaire tactile signé CORSAIR qui promet d'optimiser votre setup. Voici ce qu'il vaut en pratique.

Caractéristiques

Dimensions : 372 mm x 120 mm x 20 mm

372 mm x 120 mm x 20 mm Résolution : 2560 x 720

2560 x 720 Fréquence : 60 Hz

60 Hz Dalle : AHVA (type IPS)

AHVA (type IPS) Tactile : Écran multi-touch 5 points

Écran multi-touch 5 points Connectique : USB-C (DP-Alt), HDMI

USB-C (DP-Alt), HDMI Alimentation : USB-C

USB-C Montage : support magnétique, bras 1/4", ventilateurs 360 mm (non inclus)

support magnétique, bras 1/4", ventilateurs 360 mm (non inclus) Orientation : paysage / portrait (ajustement automatique)

paysage / portrait (ajustement automatique) Compatibilité : Windows, iCUE, apps tierces (SimHub, Rainmeter, AIDA64...)

Windows, iCUE, apps tierces (SimHub, Rainmeter, AIDA64...) Prix : 259,90 €







Unboxing

Écran CORSAIR XENEON EDGE

Support magnétique incliné

Câble HDMI vers DisplayPort (1,8 m)

Câble USB-C 20 Gbps (1,8 m)

Câble USB-C interne (pour montage PC)

Chiffonnette microfibre









Conditions de test

Châssis













Installation et compatibilité









Widgets iCUE et intégration logicielle























Performances d'affichage

Utilisation au quotidien

Voici ce que vous trouverez à l'ouverture duIl est important de préciser, en préambule, notre positionnement vis-à-vis de ce produit. Lorsque Corsair nous a contactés pour le tester, nous avons d'abord décliné l'invitation. Le format de nos articles,, ainsi que notre expérience plus limitée en intégration de boîtiers et de composants, ne nous semblaient pas en adéquation avec ce type de matériel.Mais après en avoir discuté avec l'équipe, il est apparu que ce périphérique ne s'adressait pas uniquement aux passionnés de tech capables de l'intégrer directement dans leur configuration, ni uniquement aux streamers qui l'utiliseraient pour des contrôles à la volée ou. Il vise aussi les néophytes à la recherche d'une solution alternative et plus abordable qu'un écran classique, tout en profitant de l'écosystème, des technologies et du savoir-faire de Corsair.C'est dans cette optique que nous vous proposons aujourd'hui notre test, avec un angle bien spécifique. Bien entendu,, mais nous accorderons une attention particulière à son usage posé directement sur un bureau et sans produits connexes.Il faut avouer que nous avons été plutôt surpris lors du déballage dupar son format ultra-fin et son look très moderne. Son châssis en plastique rigide finition noir mat accueille l'écran avec une sobriété assumée, sans artifices, tout en conservant une certaine robustesse. Avec seulement 20 mm d'épaisseur et un poids très contenu, l'ensemble se veut facilement intégrable… à condition d'avoir l'installation adéquate.Par défaut, à moins de l'installer directement dans un boîtier PC compatible 360 mm, via les pas de vis dédiés ou les quatre coins vissables, il sera difficile de l'utiliser sans accessoire. C'est ici que le support incliné fourni prend tout son sens puisqu, offrant une légère inclinaison visuelle tout en permettant une pose stable sur votre bureau.Il est important de noter que ce support ne permet pas une utilisation en mode vertical, alors que l'écran, lui, peut basculer automatiquement entre orientation paysage et portrait.Une fois installé, leprend un peu de place sur le bureau, mais reste suffisamment discret pour se fondre dans la plupart des setups, à condition de lui réserver un espace dédié logique et pratique.Le XENEON EDGE peut être installé facilement sur un bureau, fixé à un bras articulé ou directement intégré dans un boîtier grâce à un support de type 360 mm., ce qui permet de transmettre l'image, le son, le tactile et l'alimentation. L'orientation est automatiquement détectée par Windows et l'installation se fait de manière instantanée.En ce sens, un aspect non négligeable, mais tous les câbles nécessaires sont fournis dans la boîte. En outre, le constructeur joue intelligent en proposant un câble DPI/HDMI, comme la plupart des cartes graphiques disposent à présent plus de sorties DPI. La connexion avec l'ordinateur est quasiment plug and play.Si vous ne configurez pas le lancement automatique du logiciel au démarrage, vous devrez le lancer manuellement pour activer les plugins et profiter pleinement des fonctionnalités de l'écran tactile.Comme évoqué précédemment, avec, vous avez deux façons d'utiliser le. Vous pouvez soit le conserver comme un écran secondaire classique, une simple extension de votre bureau, soit le transformer en centre de contrôle personnalisable.Utilisé en tant qu'écran annexe, il peut s'avérer très pratique malgré sa petite taille. Sa surface tactile permet de lancer rapidement des applications comme Discord, vos mails ou même de garder un œil sur YouTube ou Spotify. Néanmoins, cet usage tactile a une particularité à ne pas négliger.. Ce comportement peut vite devenir gênant si vous êtes en train de jouer en plein écran non fenêtré, ou si vous travaillez sur un logiciel comme Photoshop. En cliquant sur l'écran tactile, vous changez automatiquement l'application active, ce qui peut interrompre ce que vous faisiez.Ce comportement n'est pas un défaut du produit, mais une caractéristique commune à tous les écrans tactiles utilisés comme moniteurs classiques. Il faut simplement en avoir conscience lorsque vous utilisez leen mode écran de continuité. Ce souci ne se présente plus lorsque. Par ailleurs, le passage de l'un à l'autre des modes se fait très simplement, en un clic dans le logiciel.En parlant de mode,, vous pouvez créer plusieurs pages (il ne semble pas y avoir de limites d'ailleurs) que vous naviguez soit depuis l'interface logicielle, soit en glissant votre doigt de gauche à droite ou inversement sur l'écran. Les plugins intégrés ne sont pas encore très nombreux, mais certains restent intéressants selon vos besoins.. Notez que la plupart des applications et modules sont personnalisables en couleurs et certaines en tailles selon quatre modèles que sont S/ML/XL.Cependant, en usage autonome et sans support additionnel, l'écran ne peut pas être utilisé à la verticale. Cela limite fortement certains usages, notamment la lecture du chat ou la gestion audio. Le contenu s'affiche alors dans une seule colonne très étroite, ce qui nuit à la lisibilité en mode horizontal.En définitive, malgré de vrais atouts pour les utilisateurs expérimentés, les fonctionnalités disponibles aujourd'hui restent globalement anecdotiques.. Il faut néanmoins souligner que Corsair prévoit d'ajouter de nombreux plugins à l'avenir,. Cette extension pourrait véritablement transformer le XENEON EDGE en outil incontournable. C'est d'ailleurs sur ce point que se cristallise une part de notre déception, car Corsair dispose d'un écosystème robuste et fiable, mais quiLa, avec une image nette, lumineuse et bien lisible, même lorsqu'on regarde l'écran de côté. Pour faire simple, l'AHVA est un type d'écran proche de l'IPS, conçu pour offrir de bonnes couleurs et des angles de vue très larges, ce qui est idéal pour un usage secondaire ou complémentaire., comme vos stats système, un lecteur audio ou un chat. L'écran tactile à cinq points est réactif et fonctionne bien pour naviguer ou interagir rapidement. Tellement réactif qu'il peut aussi rapidement détecter un câble qui le frôle. Nous avons été confronté au cas de celui de notre manette qui venait toucher et déclencher l'écran. Bien qu'il s'agisse de notre fait, cela a littéralement bloqué les potentielles interactions annexe jusqu'au retrait du point de contact.La luminosité et le contraste peuvent être ajustés à tout moment via le logiciel iCUE. En revanche,. Cela peut sembler limité, mais reste logique pour un écran secondaire pensé pour fonctionner avec le logiciel de Corsair.Letrouve facilement sa place dans un environnement de travail ou de jeu. Il permet d'afficher des informations secondaires sans empiéter sur votre écran principal. Monitoring, musique, raccourcis ou chat Twitch, il peut rapidement devenirdans un setup bien organisé.Mais dans les faits,ou simplement si vous n'êtes pas intéressé par le suivi des performances de votre PC. Dans ce cas, son usage reste très restreint.Nous avons également constaté que certaines vidéos natives, comme celles sur Facebook ou Instagram,. YouTube, en revanche, fonctionne correctement. Vous pouvez donc utiliser le XENEON comme une interface de contrôle pour vos vidéos ou playlists. Attention toutefois, nous avons été bloqués sur l'écran de connexion,En résumé, le produit affiche un potentiel réel, mais ne conviendra pas à tout le monde. Il nécessite du matériel annexe, ce qui augmente le coût de départ., et dépendent fortement de votre usage.C'est également le cas pour des applications comme Discord ou vos mails. Sur le papier, l'idée séduit, mais dans la pratique,