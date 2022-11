Caractéristiques

Dimensions Barre de son : 600 x 95 x 62 mm Caisson de basses : 150 x 367 x 367 mm Télécommande : 150 x 40 x 20 mm

Transformateur alimentation électrique : 100–240 V ~ 50 /60 Hz 2,5A

100–240 V ~ 50 /60 Hz 2,5A Puissance de sortie du transformateur : 24 V ~ 3,0 A

24 V ~ 3,0 A Puissance de sortie de la barre de son : 66W RMS

66W RMS Puissance de sortie du caisson de basse : 60W RMS

60W RMS Puissance totale du système : jusqu’à 126W RMS, puissance maximale 252 W

jusqu’à 126W RMS, puissance maximale 252 W Réponse en fréquence : 50 à 20 000 kHz

Unboxing

Barre de son Sound Blaster Katana V2

Caisson de basses

Télécommande

Transformateur AC

Câbles secteur

Câble optique (Toslink)

Câble USB-C à USB-A

Télécommande IR

Guide de démarrage rapide

Châssis

Ergonomie

Connectivité

Voici ce qui vous attend à l'ouverture de laLa barre de sonest travaillée, sobre, et profite d'un revêtement en aluminium brossé ainsi que de protections finement grillagées sur les zones audio avant, de côté et supérieures. Nous retrouvons en son centre un écran LED donnant les informations nécessaires au suivi de fonctionnement de celle-ci. Notons que la barre est de longueur moyenne, avec des flancs en angles ouverts tandis queafin de cibler vos oreilles.Quant au caisson de basse, il reste tout à fait ordinaire et revêtu d'un plastique noir granuleux. Notons qu'il est tout de même assez imposant et quecontraignant une position qui ne couvre pas ce dernier.Finalement, pour affirmer son appartenance au monde du gaming, la barre de son est équipée d'uneen partie basse qui devient encore plus présente si vous la posez sur un meuble. Néanmoins, si ce concept vous rebute, il est possible de modifier et/ou carrément éteindre l'alimentation RGB.est équipée d'une pléthore de boutons à la volée directement sur la partie supérieure de la barre de son. Ces derniers permettent d'allumer le périphérique, monter/baisser le son, choisir la source ou encore modifier le mode. Un vrai sapin de Noël que vous ne regretterez pas d'avoir à portée de main.Si tout ceci semble complet et pratique, le constructeur ne s'arrête pas là et pense aux utilisateurs plus nomades ou éloignés avec l'intégration. Cette dernière se conforme à offrir le summum de la personnalisation à portée de main.Finalement l'implantation murale reste accessible à l'aide des équerres de fixation et vis disponibles d'office au sein de la boîte.pour la marque ce qui est très appréciable.

C'est un festival assez impressionnant qui s'offre à vous à l'arrière de la barre de son, en commençant par un port HDMI ARC, suivi d'un USB-C, d'entrées optiques et auxiliaire pour finir sur du Bluetooth 5.0. Il devient difficile de ne pas trouver une solution qui sierra à vos attentes.





Notons, pour le Bluetooth, qu'une seule source peut être utilisée à la fois et que les informations concernant l'état de connexion apparaissent sur le cadran central de la barre. L'appairage est facile à condition d'utiliser un périphérique compatible. Pour finir, le logiciel Creative permet une configuration extrêmement poussée et donne la possibilité de façonner le rendu de la barre de son selon vos envies ou habitudes.



Audio et microphone

Audio

Deux Haut-parleurs médians de 63 mm

Deux Tweeters de 19 mm

Un haut-parleur de Subwoofer de 165 mm

Puissance globale de 126 Watts.

Microphone

En bref, cettes'associe naturellement à l'ensemble de ces consoles et périphériques : PS5, PS4, Xbox Series, Nintendo Switch, PC, Mac et les appareils mobiles (Android et iOS).Sur le plan technique, La Katana V2 est munie de :L'un des points forts de laest sa polyvalence. Bien que nous ayons été séduits par la restitution de cette dernière en natif, il reste tout à fait possible de l'adapter à votre guise par le biais de l'application Creative. Cette dernière, aussi complète qu'intuitive, sera le réel pivot de configuration. Associée à la télécommande, il est possible de changer les égaliseurs à la volée entre jeu, film et musique ou profiter jusqu'àsix profils différents et configurables.Naturellement, de par sa taille, son plein potentiel n'est perceptible que si vous êtes situé vraiment en face de la barre de son, surtout pour l'immersion. Ceci étant, même avec une spatialisation plus timide, elle conserve un excellent rendu, impossible à blâmer dans sa gamme de prix.À l'utilisation et quel que soit le mode d'application, lanous a fait profiter de moments agréables en répondant à nos attentes, que ce soit en regardant. La puissance sonore est suffisante tandis qu'elle dispose d'une bonne gamme de progression.reste souple pour ne pas donner l'impression d'un brouhaha. Sans expertise particulière, la barre de sonrépond aux attentes que nous pouvons avoir d'elle.Si tout semble parfait, il ne faut pas oublier son utilité première qu'est le gaming. Bien que la barre de son s'adapte facilement à un ensemble télévision/meuble/salon,à installer sous un écran d'ordinateur. La, bien que compacte, reste est assez grande, mais surtout indissociable du caisson de basse sans quoi elle perd en performance.Non, vous ne rêvez pas, la barre de son est belle et bien équipée d'un microphone. Ceci dit, soyons honnête, déjà que cette intégration s'apparente bien à un gadget, il ne vous sera utile qu'en solution de secours ou pour répondre à un appel téléphonique si vous ne trouvez pas votre smartphone. Le constructeur montre, avec cet ajout, sa volonté de répondre aux attentes d'utilisateurs éclectiques qui utiliseraient cette barre pour le jeu comme de la bureautique.