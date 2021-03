Caractéristiques

Casque : Réponse en fréquence audio : 15 Hz – 20,000 Hz Impédance : 6O Ohms Sensibilité : 104 dB

Microphone : Directivité : Bidirectionnel, réduction de bruit Type : Détachable Réponse en fréquence : 50 Hz - 6 800 Hz Sensibilité : -20 +/- 1dB

Oreillettes : contour d'oreille

contour d'oreille Type : Sans-fil / Filaire USB

Sans-fil / Filaire USB Poids : 300 g / 309 g avec micro

300 g / 309 g avec micro Garantie : 2 ans

2 ans Logiciel : HyperX NGENUITY

HyperX NGENUITY Coloris : Noir et rouge

Noir et rouge Prix : 169,99 €

Unboxing

1 x casque V380 avec câble USB-C vers USB-A

1 x microphone amovible

1 x mousse pour microphone

1 x clef Sans fil 2,4 GHz

1 x manuel de garantie et de sécurité

Châssis et fonctionnalités

Oreillettes et arceau

Boutons

Rendu sonore

Rendu microphone

Logiciel, connectique et sans-fil

Connectique

Sans-fil & batterie

Logiciel

La boîte comporte :Lene semble pas avoir pour objectif d'être un casque atypique et coloré. Avec une forme classique, associée à un châssis noir et rouge très sobre, il se fond dans la masse. Ajoutez à cela une taille correcte et il passera presque inaperçu au cœur de la plupart de vos configurations. La structure lie à la perfection plastique et aluminium pour un rendu. Pour finir, les coutures de l'arceau apportent une touche de rappel coloré, pour homogénéiser l'aspect du périphérique.Toutes deux disposent d'une mousse à mémoire de forme confortable sur l'instant comme dans la durée. Nous constatons que l'arceau en est équipé sur toute la longueur, pour permettre un appui maximum afin d'. C'est d'ailleurs un point important à relever puisque le casque reste confortable, quelle que soit la durée d'utilisation.Pour les réglages, l'arceau est équipé de modifications à crans que l'on retrouve sur la partie supérieure des portes-oreillettes. Ces derniers sont égalementpour permettre au casque de s'adapter à l'ensemble des morphologies.Lors de son utilisation, lepermet à l'utilisateur de profiter d'un châssis étanche à la plupart des bruits extérieurs pour, et ce, quelle que soit l'utilisation. Comme le filtre fonctionne dans les deux sens, profitez du meilleur de la musique ou de vos jeux, sans amputer le confort des personnes présentes dans la même pièce que vous.Très discrets et répartis sur l'ensemble des oreillettes, les boutons et molette permettent une utilisation à la volée d'outils utiles. Sur la gauche se situe le bouton d'allumage du périphérique ainsi que celui permettant d'allumer ou éteindre son micro. Ils se différencient par une forme concave et convexe dans le but de facilement identifier celui que vous souhaitez utiliser. Ils sont petits et faciles d'accès.Concernant l'oreillette droite, seule la molette de réglage sonore est disponible. Elle agit sur l'ensemble complet du retour audio de votre ordinateur ou console. Son revêtement est en caoutchouc avec un aspect moleté pour une meilleure sensation au toucher. Les crans d'utilisation sont très légers, mais assez perceptibles pour être performants. Un ensemble très équilibré.Enfin, la partie qui vous intéresse probablement le plus. Il faut tout d'abord savoir que ledispose d'une utilisation classique ainsi que d'un. Là où la plupart des casques du genre proposent une expérience 7.1 sous format casque assez spéciale, lene fait qu'embellir un son déjà très fidèle. Tellement qu'à l'utilisation nous avons plus souvent utilisé ce mode que celui de base. Pour cause, les bass sont mieux représentées et le rendu est bien plus fidèle.Bien sûr, lene vaut pas pour autant un casque audio pensé et étudié pour. Cependant, il se défend de la meilleure des manières en proposant. Point intéressant pour les adeptes de musiques et films, sûrement moins pour les joueurs de FPS, puisque aucune accentuation de bass pour la gestion des pas et armes. Toutefois, rassurez-vous, le rendu audio est largement suffisant pour une utilisation quotidienne et sur n'importe quel type de jeu.Vous le savez à présent, la zone microphone, pour un casque équipé, est très souvent un aspect mis en retrait en comparaison du rendu sonore. Pourtant, lese démarque bien mieux que la plupart de ses concurrents. Il va de soi qu'il ne remplacera jamais un micro sur pied, néanmoins le rendu reste assez fidèle et filtre la plupart des sons parasites. Il est également possible de l'utiliser dans un environnement bruyant grâce à son système de réduction de bruit.Nous vous laissons faire votre propre avis à l'aide de cette vidéo :Il faut le notifier, bien que lesoit doté d'un câble de recharge permettant également son utilisation, ce dernier est vraiment trop court et demandera d'attendre la charge complète ou simplement d'en acquérir un plus long. De plus, il ne dispose pas d'accès jack 3.5 ni même d'une connexion Bluetooth pour un appairage avec votre téléphone. Vraiment dommage, tant la qualité et discrétion du casque pourrait permettre une utilisation extérieure.Sur la boîte, on retrouve les inscriptions : PS4/Switch/PC. Nous sommes donc en droit de nous demander s'il fonctionne également sur les consoles nouvelle génération. Rassurez-vous, il fonctionne bel et bien sur la PS5. Toutefois, même si cela paraît normal, aucune possibilité de le connecter sur une Xbox Series. Après tout, il n'est pas compatible Xbox de base, cela parait donc logique.La communication et le marketing, autour du, se font sur l'évolution duenavec jusqu'à. Nous ne sommes clairement pas déçus du résultat. Avec une utilisation classique tous les soirs, la batterie a tenu un peu plus d'une semaine (le résultat dépend également du niveau sonore). Il est également possible de suivre l'évolution de la batterie directement sur le logiciel dédié. Pour finir, la connexion reste stable même après s'être déplacé jusqu'à trois salles de différence avec le commutateur.Petite déception sur le logiciel puisqu'il est très minimaliste. Téléchargeable sur le store de Microsoft, il n'en reste pas moins performant. On retrouve l'ensemble des modifications possibles.