Terraria : Mauvaise nouvelle pour les joueurs juste avant Noël

Alors que de nombreux aventuriers attendaient avec impatience l'arrivée de la mise à jour 1.4.5 de Terraria, celle-ci est finalement repoussée pour la santé des équipes de développement.
Régulièrement, du nouveau contenu est ajouté à Terraria
, contribuant à la popularité du titre malgré ses treize bougies. Si la communauté surveille attentivement l'actualité de ces mises à jour, elle guettait notamment l'arrivée de la très attendue version 1.4.5
. Originellement prévue pour la fin de l'année 2024, celle-ci apportera de nombreuses nouveautés, dont un crossover avec Dead Cells. Cependant, les joueurs devront patienter un peu plus longtemps pour découvrir tout ce que cette mise à jour leur réserve.
La mise à jour 1.4.5 de Terraria repoussée à début 2025
Sur l'un des forums officiels du jeu, Ted « Loki » Murphy (responsable de la stratégie commerciale et du marketing de Re-Logic) a annoncé que la dernière mise à jour de Terraria
était reportée à l'année prochaine, sans donner de date précise
. La raison derrière ce report est liée au chaos engendré par les fêtes de fin d'année et les sorties.
Pour faire court, les sorties de fin d'année (surtout si vous essayez de synchroniser le lancement entre PC-Mobile-Console ET de le faire globalement en même temps) sont pleines de dangers à cause des cycles de révision, des gens qui partent plus tôt pour les vacances, etc. Nous espérions pouvoir mettre les choses en place avant ce désordre de fin d'année, mais cela ne semble pas être le cas. Nous n'allons pas non plus forcer qui que ce soit dans notre équipe ou dans l'équipe de quelqu'un d'autre à travailler pour ce qui serait une date limite arbitraire. Cela étant dit, la prochaine mise à jour de Terraria est prévue pour 2025.
Les équipes de développement, tout comme Ted Murphy, ont bien conscience que ce choix ne sera pas apprécié par l'ensemble des joueurs.
D'ailleurs, il termine sa réponse en s'excusant de ce long délai entre deux mises à jour. Mais il explique qu'elle « en vaudra la peine. Nous sommes certains que cette nouvelle ne sera pas la bienvenue pour beaucoup, mais nous restons engagés à être un studio qui privilégie la qualité, et nous prendrons donc le temps nécessaire pour que chaque mise à jour soit 'parfaite'...
».L'année 2025 s'annonce donc d'ores et déjà bien chargée pour Terraria
avec le déploiement de la version 1.4.5 ainsi que le crossover entre cet univers et celui de Palworld
.
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