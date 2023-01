Terraria : La fonctionnalité cross-play pourrait, prochainement, arriver

It’s in the works 🙂 — Redigit (@Demilogic) January 25, 2023

Cross-play is not guaranteed but we really want to make it happen! — Cenx (@Cennxx) January 29, 2023

PC Édition Standard → 7,99 € au lieu de 9,99 €, soit 20 % de réduction.

Xbox One Édition Standard → 10,68 € au lieu de 18,99 €, soit 44 % de réduction.



Comme vous le savez probablement déjà, les développeurs de chez Re-Logic travaillent actuellement sur la mise à jour 1.4.5, qui doit normalement arriver cette année sur. Or, il ne s'agirait pas du seul projet dudit studio :En effet, le fondateur de Re-Logic, Andrew 'Redigit' Spinks a récemment répondu à. La réponse est la suivante : « C'est en cours ». Une bonne nouvelle, donc.Néanmoins, notons tout de même que suite à la publication de PCGamesN sur Twitter, concernant l'arrivée du cross-play sur le jeu, le producteur de Terraria, Whitney 'Cenx' Spinks a indiqué : « Cross-play n'est pas garanti mais nous voulons vraiment que cela voit le jour ! ».De ce fait, vous l'aurez compris,Il convient donc de faire preuve d'un peu plus de patience et attendre une nouvelle communication de leur part, afin de savoir si nous pourrons bientôt jouer avec nos amis, étant sur d'autres plateformes de jeu, à Terraria.Rappelons, pour finir, que Terraria est disponible sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Si vous désirez vous plonger dans l'aventure de Re-Logic, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose le titre, sur plusieurs plateformes, et ce à moindre coût :