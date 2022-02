Terraria annonce un nouvelle, et dernière, mise à jour

PC Édition Standard → 6,69 € au lieu de 9,99 €, soit 33 % de réduction.

Terraria n'est plus à présenter tant le jeu a attiré et attire toujours de nombreux joueurs et joueuses. D'ailleurs, il est l'un des jeux les mieux notés sur la plateforme Steam et a remporté le titre « Amour Indéfectible » des Steam Awards 2021.. Il devrait s'agir de la dernière, selon leurs propos. Alors, oui, la précédente devait également être la dernière. Or, cette fois-ci, c'est pour remercier leurs fans et leur communauté qu'ils développent cette nouvelle mise à jour.. Nous ne connaissons pas encore sa date de sortie exacte. En ce qui concerne son contenu, elle apporte plusieurs éléments. Parmi eux, le Respendent Dessert permettant d'invoquer simultanément deux animaux de compagnie. Les développeurs prévoient également d'effectuer quelques changements pour des armes de mêlée : comme la Dark Lance qui aura plus de portée et la Frostbrand plus de projectiles, entre autres. Les détails du contenu de cette prochaine mise à jour n'ont pas encore été communiqués. Il faudra donc attendre le patch notes complet pour en savoir plus.