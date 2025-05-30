Terraria 1.4.5 : la nouvelle mise à jour ajoute deux armes inspirées du Slime

La très attendue mise à jour 1.4.5 de Terraria continue de se dévoile, avec notamment des nouvelles armes inspirées du Slime.
Malgré les années, Terraria
continue de s'enrichir avec la prochaine mise à jour 1.4.5. Le studio Re-Logic, à l'occasion de son bilan mensuel de mai 2025
, vient de dévoiler l'ajout de deux armes inédites
, directement inspirées de l'un des ennemis les plus emblématiques du jeu : le Slime. En attendant une date de sortie, découvrons ces nouveautés prometteuses qui devraient rafraîchir l'expérience du début de partie.
Deux nouvelles armes pour dynamiser le début de jeu
Dans son dernier bilan mensuel, Ted "Loki" Murphy, directeur de la stratégie chez Re-Logic, a levé le voile sur une innovation simple, mais très efficace : la création de deux nouvelles armes à partir du gel obtenu en éliminant des slimes
, ces créatures communes des plaines et forêts. Ces armes inédites sont :
- La Slime Spear (Lance en gel) : une arme de mêlée avec une portée plus confortable que les options initiales en bois ou en minerais.
- Le Slime Whip (Fouet en gel) : idéal pour les invocateurs, ce fouet appliquera le débuff "Slime" aux ennemis touchés, offrant une dimension tactique supplémentaire aux combats.
Ces armes seront accessibles dès les premières minutes de jeu, sans même avoir à vaincre le redoutable Roi des Slimes. Un avantage conséquent, notamment pour les joueurs adeptes des modes limités en ressources, comme les défis Skyblock.
Un effet Slime renforcé pour des stratégies plus variées
Cette mise à jour apporte également un changement majeur à l'effet de statut lié au Slime : les ennemis affectés deviendront désormais plus vulnérables aux attaques de feu
. Cette amélioration ouvre la porte à des stratégies inédites en début de partie, en combinant par exemple ces nouvelles armes avec des flèches enflammées ou la Baguette d'étincelles (Wand of Sparking). De quoi aborder sereinement les premiers boss de Terraria.
Pas de date, mais un développement minutieux
Re-Logic a tenu à rappeler que le développement de la mise à jour 1.4.5 suit son cours
avec rigueur, mais sans précipitation. Le studio précise que « nous savons que tout le monde attend désespérément une fenêtre de sortie. Nous discutons régulièrement de ce sujet, mais nous souhaitons éviter toute précipitation. Soyez assurés que nous annoncerons une date dès que nous serons prêts. Merci pour votre patience.
»
Une meilleure prise en main pour la version mobile
Enfin, le studio en a profité pour présenter un changement significatif pour les joueurs mobiles. La mise à jour 1.4.5 introduira une nouvelle configuration des contrôles tactiles
, permettant aux joueurs d'effectuer simultanément plusieurs actions plus facilement, améliorant nettement l'expérience de jeu sur smartphones et tablettes.
Terraria 1.4.5 continue donc d'apporter des améliorations bienvenues tout en préservant l'esprit du jeu original. Rappelons que cette version offrira aux joueurs une nouvelle transformation
, mais aussi une amélioration de la pêche
. Les joueurs devront toutefois patienter encore un peu pour découvrir ces nouveautés, aucune date officielle n'ayant encore été communiquée
.
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