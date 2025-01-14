Terraria : Son créateur évoque l'avenir du jeu après la « dernière mise à jour »

Avec ses 14 bougies au compteur, Terraria semble se rapprocher de son ultime mise à jour. Même si la communauté s'inquiète de cette fin, son créateur se veut rassurant.
Comptant parmi les plus vieux jeux vidéo à encore proposer du contenu régulier, Terraria
fait office d'OVNI. Lancé en mai 2011, le sandbox développé par Re-Logic aura 14 ans dans quelques mois. Cependant, cela n'empêche pas son créateur (Andrew “Redigit” Spinks) de vouloir ajouter une dernière mise à jour au titre. La dernière mise à jour de Terraria, la version 1.4.5, est d'ailleurs très attendue
par la communauté. Si sa sortie a été repoussée en vue de proposer le contenu le plus qualitatif possible, celle-ci signera-t-elle la fin des contenus additionnels et la mort de Terraria ?
Un utilisateur de Bluesky a posé la question le 12 janvier dernier à Andrew Spinks. Mais sa réponse, teintée d'humour, n'a pas manqué de faire sourire les joueurs.
« Terraria ne mourra jamais tant qu'il y aura une dernière mise à jour »
Si vous n'êtes pas familier avec la communauté Terraria, la notion d'ultime mise à jour n'est pas à considérer comme un arrêt définitif du jeu. En effet, le terme a toujours été utilisé comme une blague, et ce depuis plusieurs années,
au point de devenir un meme. Cette notion d'ultime mise à jour qui n'en est pas une a été utilisée pour la première fois en 2020, à l'approche du lancement de la mise à jour Journey's End.
Depuis, la petite blague a été reprise avec chacune des mises à jour qui ont suivi
. Même si les joueurs peuvent redouter un arrêt des contenus additionnels, Andrew “Redigit” Spinks s'est montré aussi rassurant que déterminé. Il rappelle que son jeu « ne mourra jamais tant qu'il y aura une dernière mise à jour
». Malgré les délais parfois très longs entre deux nouveaux contenus, les joueurs font preuve de patience et de bienveillance
envers les développeurs. Ils ont conscience que ces derniers privilégient la qualité à une sortie précipitée, quitte à toujours repousser le lancement d'une mise à jour. Néanmoins, ces valeurs sont appréciées par la communauté et cela explique également son engouement, même après 14 ans d'existence.
Si les développeurs ont recommencé à travailler sur la version 1.4.5, il est important de rappeler que Terraria aura droit cette année à une collaboration inédite avec le jeu Palworld.
De quoi ravir les explorateurs et les curieux, même si les dates de sortie de ces deux contenus n'ont pas encore été communiquées. Pour conclure, rappelons que Terraria est disponible sur la plupart des plateformes, y compris les plus anciennes.
commentaire (0)