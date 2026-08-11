Terraria : L'un de ses mods les plus importants abandonné par ses créateurs

Dix ans après son lancement, l'un des mods les plus appréciés de Terraria voit son développement être stoppé net à cause de plusieurs controverses.

Si vous êtes un joueur de longue date de Terraria, vous avez certainement déjà entendu le nom de Calamity. Ce mod étoffe de manière significative le contenu du jeu en proposant des biomes inédits à explorer, de nouveaux boss à combattre, des défis plus difficiles pour les combattants chevronnés et plus encore.

Lancé il y a presque 10 ans, Terraria Calamity était toujours en développement actif. Une équipe de passionnés continuait de le mettre à jour et d'amener régulièrement des nouveautés. Mais cette belle histoire vient subitement de prendre fin via un simple message publié sur le serveur Discord du mod.

Terraria Calamity abandonné après des accusations graves impliquant son développeur principal

En ligne, de nombreuses rumeurs et des témoignages évoquaient le comportement inapproprié d'Ozzatron, le développeur principal du mod. Ce dernier aurait eu des propos inappropriés et un comportement déplacé avec des mineurs. De plus, Ozzatron est accusé par les autres membres de l'équipe de ne pas collaborer avant l'arrêt du mod, ne répondant pas aux demandes d'indemnisation et en retirant les droits de modification du site de Calamity.

Face à ces accusations répétées, au manque de passion de ses développeurs principaux et à la réputation entachée, les autres membres de l'équipe de développement ont donc pris une décision douloureuse résumée en quelques mots :

we've come to announce a very difficult decision: we will unfortunately be ceasing all development of Calamity.

Un projet stoppé net sans possibilité de le sauver

Le message complet a été publié sur Reddit et les joueurs qui n'ont pas accès au serveur Discord dédié peuvent en apprendre plus sur la situation. Il est regrettable de voir 10 ans de travail et de passion disparaître du jour au lendemain sans trouver de solution adaptée. Mais le choix des développeurs est compréhensible et il doit être respecté par la communauté. D'autant que le cas d'Ozzatron n'est pas le seul à avoir entaché l'histoire de Terraria Calamity.

Avant lui, Fabsolin (ancien développeur principal) et d'autres membres avaient été pointés du doigt suite à des accusations impliquant des mineurs. Mais le point le plus problématique est qu'un nombre considérable de contributeurs ont quitté le projet collaboratif et demandé le retrait de leurs créations. Sans possibilité de retirer ces éléments, la solution la plus simple et la plus déchirante était de fermer le mod.