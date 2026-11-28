GTA 6 : Où trouver un lance-roquettes gratuitement ?

Parmi l'arsenal dévastateur de Grand Theft Auto 6, le lance-roquettes Hauners H-AT s'impose comme l'une des armes les plus destructrices du jeu. Bien qu'il soit vendu au prix fort de 16 000 $ en boutique, il est possible de mettre la main dessus gratuitement à plusieurs endroits de Leonida, à condition de savoir où chercher.