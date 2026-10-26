SUTOM : Solution, quel est le mot du 26 octobre 2026 ?

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 26 octobre 2026 à 00h00
Retrouvez la solution SUTOM du 26 octobre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Vous aimez GAMEWAVE ? Ajoutez-nous à vos sources préférées sur Google pour nous retrouver en priorité dans l'actu.
Ajouter aux sources préférées
SUTOM : Solution, quel est le mot du 26 octobre 2026 ?

Solution SUTOM du Mot du Jour du 26 octobre 2026 ?

Tous les jours, à minuit, le site SUTOM vous propose de trouver le « MOT DU JOUR », lequel sera composé de six à onze lettres. Pour le 26 octobre 2026, le mot à trouver comprend six lettres et commence par la lettre « R ». 

Si vous voulez un indice pour le mot du jour, cliquez sur une des lettres manquantes. Si vous ne voulez pas chercher ou êtes à court d'idées, cliquez sur l'œil pour voir la solution du solution SUTOM du 26 octobre 2026.

R
.
.
.
.
.

SUTOM, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu SUTOM reprend le concept de la très célèbre émission télévisée Motus, laquelle a été diffusée sur France 2 du début des années 1990 jusqu'à 2019. Pour celles et ceux qui n'auraient jamais entendu parler de Motus et de tous les dérivés apparus dernièrement sur Internet, les règles sont assez simples puisque les joueurs ont pour objectif de trouver un mot avec un nombre de lettres définies, en ayant pour seul et unique indice la première lettre de ce même mot.

Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Les participants auront six essais pour tenter de trouver le mot. Chacune des propositions ne peut commencer que par la lettre imposée du jour. Une fois, la première proposition soumise, des lettres de couleurs apparaîtront.
  • Les lettres ROUGES sont bien placées et au bon endroit.
  • Les lettres JAUNES existent dans le mot mais sont mal placées.
  • Les autres lettres ne sont pas présentes dans le mot du jour.
Les plus perspicaces l'auront compris, mais ces indications sont primordiales pour trouver les mots le plus rapidement possible. Vous n'avez plus qu'à vous remuer les méninges ou alors à utiliser la solution donnée
Vous avez aimé cet article ? Ajoutez GAMEWAVE à vos sources préférées sur Google pour ne rien rater de l'actu.
Ajouter aux sources préférées
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

Plus d'articles

Valheim : Capturer & apprivoiser des loups
Valheim 25 octobre 2026

Valheim : Capturer & apprivoiser des loups

Dans Valheim, il est possible d'apprivoiser des loups et de les reproduire. Seulement, la tâche n'est pas des plus faciles. Si vous souhaitez en élever, nous vous expliquons la marche à suivre.
Pokémon UNITE est-il disponible sur PC ?
Pokémon UNITE 25 octobre 2026

Pokémon UNITE est-il disponible sur PC ?

Disponible depuis ce mois de juillet 2021 sur Nintendo Switch, et septembre sur mobiles, de nombreux joueurs se demandent si Pokémon UNITE l'est aussi sur PC.
Fleurs hybrides, comment les obtenir sur Animal Crossing: New Horizons ?
AC: New Horizons 25 octobre 2026

Fleurs hybrides, comment les obtenir sur Animal Crossing: New Horizons ?

Si vous aimez la nature, vous avez dû remarquer que Animal Crossing: New Horizons était un bon moyen pour faire communion avec elle. Nous allons vous expliquer dans ce guide comment obtenir de nouvelles fleurs hybrides, mais aussi leurs teintes.
World of Warcraft : Comment bien choisir sa classe ?
World of Warcraft 25 octobre 2026

World of Warcraft : Comment bien choisir sa classe ?

À quelques heures du lancement de la septième extension de World of Warcraft, bon nombre de joueurs se posent la même question, « quel personnage vais-je jouer à la sortie ? ». Voici donc un guide pour savoir quelle classe choisir et comment faire ce choix.
Razer x Pokémon : Lucario, Dracaufeu et Nymphali s'invitent sur vos oreilles
25 octobre 2026

Razer x Pokémon : Lucario, Dracaufeu et Nymphali s'invitent sur vos oreilles

Après Pikachu et Évoli, Razer poursuit les 30 ans de Pokémon avec une collection entièrement dédiée à l'audio. Trois Pokémon très différents se partagent deux modèles de casques bien connus de la marque.
Carnival Tycoon : Liens des tours, spins et pièces gratuits
Carnival Tycoon 25 octobre 2026

Carnival Tycoon : Liens des tours, spins et pièces gratuits

Retrouvez les liens Carnival Tycoon du jour vous permettant de récupérer des tours, spins et coins gratuitement.

commentaire (0)