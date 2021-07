Pokémon UNITE est-il disponible sur PC ?

Pokémon UNITE sortira-t-il sur PC ?

Comment jouer à Pokémon UNITE sur PC ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Après une longue attente,est enfin disponible sur Nintendo Switch, proposant ainsi des combats intenses avec plusieurs créatures de la licence, dans un style rendu populaire par League of Legends. Seulement,n'a été annoncé que sur Nintendo Switch et mobiles.Ne tournons pas autour du pot, la réponse est malheureusement non. Sans surprise,(normalement), pour la simple est bonne raison que Nintendo n'a pas pour habitude de rendre ses jeux disponibles sur ordinateurs, de surcroît les jeux Pokémon. Et même si Tencent a collaboré pour le MOBA, avec The Pokémon Company notamment, aucun portage n'est à prévoir dans les mois à venir, sauf incroyable retournement de situation.Néanmoins, même si officiellement, sachez qu'il existe une alternative, via les émulateurs. En effet, ces dernières années, de nombreux émulateurs ont vu le jour, permettant de jouer sur PC à d'innombrables jeux qui ne sont normalement pas disponibles, que ce soit des jeux Switch, PlayStation ou encore NES.Toutefois, en plus de ne pas être forcément très intuitives et agréables à jouer, ces expériences via émulateurs peuvent parfois endommager vos PC, si vous ne choisissez pas les bons. Si vous souhaitez, coûte que coûte,C, nous vous recommandons d'utiliser les émulateurs PC les plus connus, tels que BlueStacks , un émulateur Android.sera disponible sur l'application dès lors qu'il sortira sur mobiles.