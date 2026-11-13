SUTOM : Solution, quel est le mot du 13 novembre 2026 ?

WoW Forever : Le jouet qui transforme en agent défias, comment obtenir l'Insigne d'agent d'Alcaz ?

Faire une halte dans le donjon de la Prison d'Alcaz prend tout son sens sur WoW Forever pour ceux qui aiment se déguiser : c'est à partir de là que vous trouverez le jouet « Insigne d'agent d'Alcaz », à condition de savoir comment s'y prendre.