Le futur jeu Super Smash Bros. en préparation et une fenêtre de sortie envisagée ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 05 mai 2026 à 18h00
Depuis la Nintendo 64, chaque console Nintendo a eu droit à son opus de Super Smash Bros. Mais si la dernière version en date est sortie en 2018 sur Nintendo Switch, une rumeur suggère que le nouveau jeu de la saga arriverait assez tard.
Le futur jeu Super Smash Bros. en préparation et une fenêtre de sortie envisagée ?

Est-ce que les joueurs de Super Smash Bros. vont passer 10 ans sans nouvelles arènes et sans nouveaux combattants ? La question se pose car le dernier jeu en date, Super Smash Bros. Ultimate, va célébrer son 8e anniversaire en 2026.

Mais depuis, la Nintendo Switch 2 est arrivée et celle-ci a déjà eu droit à son Mario Kart. De fait, les amateurs de jeu de combat se demandent quand le nouvel opus de Super Smash Bros. rejoindra le catalogue de la console. Toutefois, un insider aurait quelques éléments de réponse

Super Smash Bros. de retour dans les deux années à venir ?

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Sur X/Twitter, Kiwi Talkz a fait une publication en lien avec 4 franchises qu'il apprécie : The Legend of Zelda, Metroid, Grand Theft Auto et Super Smash Bros. Dans ce post datant du 3 mai 2026, il évoque les différents projets en lien avec ces franchises, mentionnant entre autres l'arrivée prochaine de GTA 6 et la sortie du film The Legend of Zelda, prévue courant 2027. 

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Cependant, le détail le plus intéressant apparait dans la deuxième partie de la publication. Il annonce qu'un nouveau jeu Super Smash Bros. devrait sortir sur Nintendo Switch 2 l'année prochaine ou dans 2 ans. Même si Super Smash Bros. Ultumate devait être le jeu ultime, il pourrait bien revenir sur le devant de la scène, possiblement 10 ans après son aîné sur la première Switch.

Une information qui n'a pas encore été confirmée par Nintendo

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Si l'information peut combler les passionnés de combats nerveux et d'éjections hors des arènes avec 158% de dommages, elle est à prendre avec des pincettes.

Les rumeurs relayées par des insiders ne sont pas des confirmations officielles provenant de Nintendo. Il est donc préférable d'attendre une éventuelle présentation lors d'un prochain Direct avant de se réjouir du possible retour de la franchise.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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