Un projet de MOBA inspiré de Super Smash Bros. annoncé par PlayStation

Derrière le nom de code « Gummy Bears » se cacherait l'une des nouvelles licences de PlayStation, combinant éléments clés du genre MOBA et caractéristiques du célèbre jeu de combat.
Présente sur toutes les consoles Nintendo depuis la Super Nintendo, la licence Super Smash Bros. s'est imposée comme une référence du jeu de combat. Dans ces titres survoltés, les joueurs peuvent incarner les personnages les plus emblématiques des jeux Nintendo, de Mario à Pikachu en passant par Samus Aran, Donkey Kong, Ganondorf, Meta Knight ou encore Sonic. L'opus Ultimate sorti sur Nintendo Switch a toutefois introduit au casting des personnages tirés de franchises PlayStation comme Sora, Cloud ou Kazuya Mishima.
Or, PlayStation pourrait bien à son tour s'inspirer de Super Smash Bros. Ultimate
pour imaginer son prochain titre multijoueur. Toutefois, la firme ne développerait pas un rival à la licence, mais un MOBA reprenant quelques-uns de ses éléments emblématiques.
Gummy Bears, un projet légèrement inspiré par Super Smash Bros. pour ses mécaniques d'élimination
Le site TheGamePos
t a partagé le 10 janvier 2025 quelques détails concernant ce projet inédit qui ne possède pas encore de nom définitif. Connu au sein des studios sous le nom de code « Gummy Bears », il aurait pour ambition de proposer une expérience de jeu compétitive inédite destinée aux joueurs de tous âges
, notamment les plus jeunes. Le nom de code pourrait laisser supposer une atmosphère haute en couleur
et des personnages attendrissants.
Si une atmosphère cosy est envisagée, le titre en développement depuis 3 ans adopterait plusieurs codes du MOBA. En effet, les journalistes évoquent la présence de héros possédant des classes d'attaque, de soutien et de défense
. Or, ces éléments sont aujourd'hui devenus des standards du genre. Mais les détails inspirés de Super Smash Bros. donnent une dimension inattendue au projet.
Les sources semblent indiquer que les personnages auraient une barre de vie en pourcentage, comme c'est le cas dans les jeux de combat de Nintendo.
Plus les dégâts subis par un personnage sont importants, plus le chiffre de la barre augmenterait et avec lui, les risques d'élimination. De plus, il serait possible, comme dans un combat de Smash Bros., d'éjecter les adversaires hors du terrain, provoquant une élimination.
À l'heure actuelle, peu d'informations sur le projet ont été partagées, hormis quelques artworks. Il a également été précisé que son développement a été confié à un nouveau studio travaillant de pair avec Bungie, le studio derrière Destiny 2. Cependant, il faudra attendre des annonces officielles pour découvrir le gameplay du titre et son univers.
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