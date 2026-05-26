Un troisième film Super Mario déjà annoncé avec une fenêtre de sortie

Super Mario Galaxy Le Film ne sera pas la dernière aventure de Mario dans les salles obscures. Le troisième opus de ses aventures animées est déjà en préparation et l'un des doubleurs a indiqué une date qui ne va pas plaire.

S'il n'a pas encore atteint les chiffres de son aîné, le film inspiré par Super Mario Galaxy 2 reste un très beau succès au box-office. Toujours en salles, le film a fait plus de 5 millions d'entrées dans l'Hexagone et a rapporté près de 405 millions de dollars aux États-Unis et au Canada.

Prisée par les jeunes spectateurs et les fidèles de Nintendo, la franchise va donc avoir droit à un troisième film. Bien entendu, aucune information concernant l'histoire ou les personnages à l'honneur n'a été dévoilée, mais la voix de Toad a donné un indice précieux.

Pas de suite à Super Mario Galaxy le film avant 2029

Interrogé par ScreenRant, Keegan-Michael Key (qui double Toad dans la version originale) évoque le travail des réalisateurs sur ce nouveau projet. Mais ses déclarations sous-entendent que l'équipe veut prendre son temps, « tout faire comme il faut. On veut que chaque détail soit parfait ».

Cependant, ce souhait de créer une œuvre parfaite va prendre du temps. Keegan-Michael Key indique que le troisième film Super Mario n'arrivera pas en salles avant plusieurs années, mais donne une potentielle fenêtre de sortie.

Nos réalisateurs sont vraiment passionnés par ce projet. Je pense qu'ils le sont autant que le public. Alors, il faut absolument que ce soit parfait. Alors, je m'excuse. Mais l'attente en vaudra la peine. L'attente en vaudra la peine… 2029, c'est mieux que jamais, non ?

D'autres aventures Nintendo prévues pour faire patienter les spectateurs

Savoir que ce nouveau film ne sortira pas avant 2029 peut sembler long pour les admirateurs de la franchise. Néanmoins, un tel délai n'est pas surprenant, d'autant que 3 ans séparent le premier et le deuxième film d'animation Super Mario. La patience est donc désormais de mise, mais une autre aventure cinématographique est prévue.

Au-delà du live-action The Legend of Zelda, un autre film Nintendo est prévu pour 2028. Même s'il n'a pas été révélé, il semble que celui-ci soit axé autour de Donkey Kong. Si cela est vrai, le gorille à la cravate rouge (qui va bientôt avoir son set LEGO) divertirait petits et grands en attendant le retour de Mario.