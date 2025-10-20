Après Super Mario Galaxy, Nintendo souhaite adapter d'autres licences au cinéma pour cette raison

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 20 octobre 2025 à 18h55
Si Super Mario Galaxy est le prochain jeu de Nintendo à être adapté au cinéma, la firme japonaise ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Mais ces adaptations sur grand écran ont un but inattendu : préserver et perpétuer un héritage.
Après Super Mario Galaxy, Nintendo souhaite adapter d'autres licences au cinéma pour cette raison
Suite au succès de Super Mario Bros. Le Film, Nintendo a décidé d'offrir à Mario de nouvelles aventures cinématographiques. Le 12 septembre 2025, la firme a annoncé la sortie courant 2026 d'un tout nouveau film d'animation inspiré par le jeu vidéo Super Mario Galaxy

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Cependant, le plus célèbre des plombiers n'est pas le seul personnage imaginé par Nintendo qui va jouer les vedettes au cinéma. Link et Zelda préparent également leur arrivée dans les salles obscures et d'autres licences vont connaître le même traitement. C'est ce qu'a confirmé Shigeru Miyamoto dans une récente interview traduite et partagée sur Bluesky par l'utilisateur Erasu.

Des jeux rapidement obsolètes qui continuent d'exister grâce au cinéma

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Lors de cet échange, Shigeru Miyamoto explique que, lorsqu'une nouvelle licence est créée, les jeux ont tendance à devenir « obsolètes » lorsqu'ils reçoivent des suites ou que de nouvelles consoles sortent. Bien entendu, des alternatives existent pour permettre à un large public de les découvrir comme les remakes ou la Console Virtuelle de Nintendo. Cependant, la firme japonaise est consciente d'une chose : le public se souvient davantage des univers et des personnages que des jeux en eux-mêmes.

Transformer les licences préférées des joueurs en médias accessibles à tous est un moyen simple de perpétuer l'héritage de Nintendo. D'ailleurs, c'est l'une des raisons qui ont incité la firme à lancer ce type de projet. 
Au final, ce dont les gens se souviennent, ce sont les licences. Les jeux deviennent obsolètes avec la sortie de nouvelles versions. Mais c'est extrêmement triste. Nous avons commencé la production vidéo en partie à cause de cette tristesse : voir nos créations devenir jouables uniquement sur la Console Virtuelle. 

Le film Super Mario Galaxy, mais également le Musée Nintendo comme outils de transmission et de partage

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En plus des films, Nintendo compte sur son nouveau musée pour faire vivre l'héritage de la firme et faire découvrir son histoire à plusieurs générations. Même si  les possibilités offertes par le musée Nintendo restent limitées, « le contenu vidéo peut perdurer à l'infini ». La structure permet donc de plonger plus dans le passé de la firme en découvrant les consoles, les jouets produits et les jeux vidéo.

Mais le cinéma sert de passerelle servant à inciter les joueurs à découvrir ces licences et à partager leurs souvenirs avec les plus jeunes. D'ailleurs, Shigeru Miyamoto conclut en disant que « À l'avenir, si les jeux font évidemment partie intégrante de la marque Nintendo, nous envisageons de créer des contenus encore plus captivants ».
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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commentaire (1)

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Louigi (invité) Le 20/10/2025 à 20:00

J'aimerais bien un film sur animal crossing