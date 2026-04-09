Super Mario Galaxy traumatise le public avec un œuf sanglant ?

Plusieurs marques célèbrent la sortie en salles du film d'animation Super Mario Galaxy avec une collection de produits dérivés, notamment la marque de cosmétiques Lush. Mais une bombe de bain a attiré l'attention pour une raison inattendue.
Mario, Peach, Luigi et leurs amis ont fait leur grand retour dans les salles obscures le 1er avril dernier dans Super Mario Galaxy: Le film. Après le succès retentissant du premier, les collaborations accompagnant le lancement du film se sont multipliées. Les amateurs de goodies s'arrachent d'ailleurs les cheveux en voyant le seau à pop-corn Yoshi être revendu à des prix ahurissants sur les sites de seconde main
.
Mais d'autres enseignes ont créé des produits spécialement pour l'occasion, dont Lush. La marque spécialisée dans les bombes de bain et les produits d'hygiène a imaginé 12 produits en édition limitée
. La liste inclut notamment un spray corporel inspiré par Harmonie, un gel douche Mario au cola ou une gelée pour les lèvres d'un beau rose Peach.
Se baigner dans le sang de Yoshi : un cauchemar insolite causé par une bombe de bain
Cette collection inclut aussi une bombe de bain à l'effigie de l'œuf de Yoshi, personnage présent dans le film Super Mario Galaxy 2
. Cependant, ce produit réserve une petite surprise à laquelle les utilisateurs ne s'attendaient pas et qui a provoqué quelques frayeurs.
En effet, il ne s'agit pas d'une bombe de bain classique mais d'une surprise façon « Blind Box »
. L'œuf renferme une petite gomme de douche inspirée par les bonus que Mario peut récupérer lors de ses phases d'exploration. Quand l'œuf se dissout dans le bain, il libère une couleur correspondant à celle de la gomme de douche qu'il renferme.
Au total, il y a quatre gommes à obtenir de cette manière : une jaune en forme de pièce, une verte en forme de champignon… Cependant, la rouge en forme de fleur de feu provoque une réaction légèrement dérangeante, comme si l'eau de la baignoire se transformait en bain de sang.
La bombe de bain inspirée par Super Mario Galaxy actuellement en rupture de stock
Ce bain de sang a été filmé par plusieurs internautes
et partagé sur les réseaux sociaux. Sur la page du produit, les avis laissés par certains clients pointent du doigt ce choix douteux, pensant que la gamme est avant tout destinée à un jeune public. Une maman déclare que « lorsque le centre rouge s'est dissous, il est ressorti un peu comme du sang figé dans l'eau, ce qui a vraiment effrayé mon fils
».
Malgré cette mauvaise surprise, cela n'empêche pas les consommateurs de craquer pour cette bombe de bain
. Si beaucoup considèrent que cet œuf surprise est de bonne qualité, beaucoup n'ont pas retrouvé de gomme de douche à l'intérieur. Même si quelques mauvaises expériences ont été rapportées, la bombe de bain Yoshi est actuellement en rupture de stock
.
Cela prouve que la licence reste très populaire auprès du public, mais si vous en avez une en réserve, gare à la mauvaise surprise !
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