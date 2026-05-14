Subnautica 2 Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 14 mai 2026 à 17h18
Le Steam Deck, qui connaît un vrai succès depuis son lancement, est très souvent utilisé par la communauté, mais peut-il faire tourner comme il se doit Subnautica 2 ? Nous vous partageons la réponse.
Subnautica 2 Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?

Disponible depuis le mois de mai 2026 en accès anticipé, Subnautica 2, qui est développé ainsi qu'édité par Unknown Worlds Entertainment, est un jeu de survie, aussi bien jouable en solo qu'en multijoueur. Comme toujours, la communauté se pose naturellement plusieurs questions à propos des possibilités du titre d'Unknown Worlds Entertainment. D'ailleurs, certaines joueurs et joueuses se demandent si Subnautica 2 est compatible et/ou jouable sur Steam Deck. Nous vous en disons plus à ce sujet, dans ce qui suit.

Est-il possible de jouer à Subnautica 2 sur Steam Deck ?

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Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Grâce aux informations dévoilées par les développeurs et celles disponibles sur la page Steam du titre, nous sommes en mesure de vous fournir une réponse concernant la console de Valve et ce nouvel opus Subnautica : Subnautica 2 est bel et bien jouable ainsi que compatible sur Steam Deck.

Le studio de développement en avait, notamment, parlé dans la vidéo « Vlog des développeurs de Subnautica 2 - Bienvenue à bord, capitaines ! », qui est disponible sur la chaîne YouTube de la franchise. De plus, sur la page Steam du titre, nous pouvons voir la mention « Compatible » dans l'encart « Compatibilité avec Steam Deck », qui figure sur la droite.

Miniature vidéo

De ce fait, et comme vous l'aurez compris, il est tout à fait possible d'utiliser le Steam Deck de Valve pour jouer à Subnautica 2. Cette nouvelle devrait grandement ravir la communauté, notamment les joueurs et les joueuses qui possèdent ladite console, et plus précisément celles et ceux qui apprécient pouvoir jouer à leurs jeux lors de déplacements ou bien tranquillement dans leur canapé.

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En guise de conclusion, rappelons que Subnautica 2 est disponible en accès anticipé sur PC et Xbox Series, et ce, depuis le 14 mai 2026. Le titre d'Unknown Worlds Entertainment figure également dans le fameux service de Microsoft, le Game Pass.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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