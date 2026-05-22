Subnautica 2 : Soufre, où trouver cette ressource ?

Nous vous expliquons où et comment obtenir du soufre sur Subnautica 2.

Sur le jeu de survie d'Unknown Worlds Entertainment, Subnautica 2, il peut être un peu difficile de trouver certaines ressources, qui sont notamment demandées pour fabriquer des items ou outils précis. C'est le cas, par exemple, du soufre. Afin de vous aider dans vos recherches et vous faire gagner du temps, nous vous indiquons où trouver du soufre sur Subnautica 2.

Où trouver du soufre sur Subnautica 2 ?

Pour obtenir du soufre sur Subnautica 2, il est impératif de respecter un prérequis : avoir débloqué l'adaptation Résistance thermique, qui permet de ne pas subir de dégâts dans une zone spécifique du jeu. Si tel est le cas, vous pouvez dès lors vous rendre dans le biome aux températures très élevées afin de collecter du soufre sur Subnautica 2 :

Depuis votre capsule de survie, nagez en direction de l'est sur environ 300 mètres. Vous atteignez, alors, le biome aux températures élevées. C'est là que vous pourrez mettre la main sur du soufre. Comme vous pourrez le constater, la ressource est facilement repérable car celle-ci est de couleur jaune (première image ci-dessous). À l'entrée de cette zone, vous pourrez notamment apercevoir un pilier avec un petit centre de recherche abandonné au sol (deuxième image ci-dessous). À cet endroit, vous pourrez collecter pas mal de souffre, et ce, en utilisant le résonateur sonique sur les gisements les plus importants. Évidemment, vous pourrez trouver du soufre à d'autres endroits dans ce biome spécifique. Mais faites tout de même attention aux créatures hostiles dans les environs et veillez à prendre des chambres à air, si nécessaire, car certains endroits sont assez profonds.







Vous savez, à présent, où récupérer du soufre sur Subnautica 2. Il vous en faudra, notamment, pour fabriquer l'outil de réparation, le kit de câblage avancé ou encore pour la recette alternative de l'acide fort. À ce propos, sachez que nous vous expliquons où obtenir des Kystes de nécrolei, qui sont demandés pour crafter l'acide fort.

Rappelons, en guise de conclusion, que Subnautica 2 est en accès anticipé et est à retrouver sur PC ainsi que sur Xbox Series.