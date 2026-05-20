Subnautica 2 : Kyste de nécrolei, où en trouver pour fabriquer de l'acide fort ?

Nous vous expliquons où et comment obtenir du Kyste de nécrolei sur Subnautica 2, afin de pouvoir fabriquer de l'acide fort.

Tout au long de leur aventure sur Subnautica 2, les joueurs et les joueuses doivent collecter des ressources spécifiques afin de pouvoir fabriquer des éléments nécessaires pour progresser. Ainsi, il se peut que vous cherchiez à dénicher des Kystes de nécrolei, mais que vous ne sachiez pas où ni comment en récupérer sur le jeu de survie d'Unknown Worlds Entertainment.

Si tel est le cas, sachez que nous vous indiquons où et comment obtenir du Kyste de nécrolei sur Subnautica 2, qui est une ressource nécessaire pour fabriquer de l'acide fort.

Où et comment trouver du Kyste de nécrolei sur Subnautica 2 ?

Trouver et collecter du Kyste de nécrolei sur Subnautica 2

Pour trouver et obtenir du Kyste de nécrolei sur Subnautica 2, sachez qu'il convient, tout d'abord, d'avoir fabriqué l'outil multifonction de survie (3 morceaux de titane). Si vous possédez cet élément, partez en direction du nord-ouest depuis la capsule de survie, et nagez sur 250-300 mètres. Vous devriez, normalement, arriver dans une nouvelle zone, qui est notamment infectée. À cet endroit, vous devriez aisément voir des plantes gigantesques vertes et roses (comme sur la première image ci-dessous).





Dans ce biome, vous pouvez trouver des Orbes à échasses (comme sur la deuxième image ci-dessus). Il s'agit d'une plante avec des filaments roses rattachés au sol et une boule verte sur le dessus. Approchez-vous en, et plus particulièrement par le dessus. Utilisez, finalement, votre outil multifonction de survie sur l'Orbe à échasses pour récupérer des Kystes de nécrolei. Nous vous conseillons d'en collecter plusieurs afin de pouvoir fabriquer de l'acide fort, et surtout pour en avoir d'avance (auquel cas, vous en auriez besoin par la suite).

Fabriquer de l'acide fort sur Subnautica 2

Afin de fabriquer de l'acide fort sur Subnautica 2, vous aurez besoin d'avoir un transformateur dans votre base, en plus de Kyste de nécrolei. Pour pouvoir crafter cette structure, vous devez tout d'abord la trouver dans le monde ouvert et la scanner. Dès que cela est le cas, vous pourrez fabriquer un transformateur, en échange de 2 Titanes, 1 Acide Faible et 1 Fil de cuivre, via l'outil de construction.

Ensuite, il vous suffit d'interagir avec le transformateur et de sélectionner la recette de l'acide fort dans la liste proposée, puis de charger la structure avec 2 Kystes de nécrolei. Soulignons, à ce sujet, que vous pouvez également obtenir cette ressource en plaçant 1 Souffre et 1 Or dans le transformateur.

Dans tous les cas, vous savez à présent où collecter des Kystes de nécrolei sur Subnautica 2, et comment fabriquer de l'acide fort. Si vous êtes un peu perdu durant votre aventure, sachez que vous pouvez vous aider d'une carte interactive, dont nous vous parlons dans un guide dédié.

À lire également Subnautica 2 : Carte (map) interactive du monde

Rappelons, en guise de conclusion, que Subnautica 2 est actuellement disponible en accès anticipé sur PC et Xbox Series.