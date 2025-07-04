Subnautica 2 : Pas de loot boxes, ni de passe de combat, les développeurs rassurent

Les équipes en charge de Subnautica 2 ont rassuré les joueurs à propos du contenu du jeu, qui ne comportera pas de loot boxes, d'abonnements ou encore de passe de combat.

La vision initiale de Subnautica 2 reste inchangée

Nous voulons prendre un moment pour rappeler que les valeurs fondamentales d'exploration et de découverte, qui ont toujours été au cœur de Subnautica, continuent de guider chacune de nos décisions.

Pas de dérive vers le jeu-service pour Subnautica 2

Rien n'a changé quant à la structure du jeu. Il restera avant tout une expérience solo, avec une composante multijoueur coopérative entièrement optionnelle. Pas d'abonnements. Pas de loot boxes. Pas de Passe de combat.

Quand sort Subnautica 2 ?

Comme vous le savez probablement déjà,a récemment fait la une de l'actualité vidéoludique puisque KRAFTON, qui édite le titre, a pris la décision d'écarter les trois cofondateurs du studio Unknown Worlds. Un changement qui a grandement inquiété la communauté. Au courant de cela, les développeurs ont tenu à clarifier la situation et ont, ainsi, affirmé queEn effet, dans une déclaration publiée sur le site officiel et relayée sur le compte Twitter/X de la franchise,. Ainsi,Le studio a également tenu à préciser que malgré les changements en interne, l'équipe en charge du développement quotidien de« reste complètement inchangée » et compte toujours dans ses rangs des vétérans du premier opus. Une nouvelle qui devrait rassurer les joueurs et les joueuses, et plus précisément les fans de la licence.Remarquons, par ailleurs, que les développeurs ont apporté des précisions quant au contenu du titre. De ce fait, l'élément le plus important dudit communiqué est très probablement la garantie explicite que. L'équipe en charge du soft a, d'ailleurs, insisté fortement sur ce point et a déclaré à ce sujet :Cette promesse directe semble destinée à apaiser les craintes, malheureusement réalistes dans l'industrie actuelle, d'une potentielle transformation du jeu en un produit vidéoludique orienté microtransactions.À l'heure où nous écrivons ces lignes, et malgré ces nouvelles informations, la date de sortie exacte de l'accès anticipé den'est pas connue. D'après les derniers détails partagés, le titre devrait débarquer au cours de cette année 2025. Nul doute que les équipes en charge n'ont dévoileront la date de lancement deen accès anticipé, en temps voulu. Affaire à suivre donc...