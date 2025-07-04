Subnautica 2 : Pas de loot boxes, ni de passe de combat, les développeurs rassurent

Les équipes en charge de Subnautica 2 ont rassuré les joueurs à propos du contenu du jeu, qui ne comportera pas de loot boxes, d'abonnements ou encore de passe de combat.
Comme vous le savez probablement déjà, Subnautica 2
a récemment fait la une de l'actualité vidéoludique puisque KRAFTON, qui édite le titre, a pris la décision d'écarter les trois cofondateurs du studio Unknown Worlds. Un changement qui a grandement inquiété la communauté. Au courant de cela, les développeurs ont tenu à clarifier la situation et ont, ainsi, affirmé que Subnautica 2 restera fidèle à l'essence de la franchise et ne dérivera pas vers du jeu-service
.
La vision initiale de Subnautica 2 reste inchangée
En effet, dans une déclaration publiée sur le site officiel et relayée sur le compte Twitter/X de la franchise, l'équipe de développement réaffirme clairement que l'âme de Subnautica reste intacte
. Ainsi, l'expérience proposée par Subnautica 2 sera fidèle aux principes fondateurs du tout premier opus
:
Nous voulons prendre un moment pour rappeler que les valeurs fondamentales d'exploration et de découverte, qui ont toujours été au cœur de Subnautica, continuent de guider chacune de nos décisions.
Le studio a également tenu à préciser que malgré les changements en interne, l'équipe en charge du développement quotidien de Subnautica 2
« reste complètement inchangée
» et compte toujours dans ses rangs des vétérans du premier opus. Une nouvelle qui devrait rassurer les joueurs et les joueuses, et plus précisément les fans de la licence.
Pas de dérive vers le jeu-service pour Subnautica 2
Remarquons, par ailleurs, que les développeurs ont apporté des précisions quant au contenu du titre. De ce fait, l'élément le plus important dudit communiqué est très probablement la garantie explicite que Subnautica 2 ne deviendra pas un jeu-service
. L'équipe en charge du soft a, d'ailleurs, insisté fortement sur ce point et a déclaré à ce sujet :
Rien n'a changé quant à la structure du jeu. Il restera avant tout une expérience solo, avec une composante multijoueur coopérative entièrement optionnelle. Pas d'abonnements. Pas de loot boxes. Pas de Passe de combat.
Cette promesse directe semble destinée à apaiser les craintes, malheureusement réalistes dans l'industrie actuelle, d'une potentielle transformation du jeu en un produit vidéoludique orienté microtransactions.
Quand sort Subnautica 2 ?
À l'heure où nous écrivons ces lignes, et malgré ces nouvelles informations, la date de sortie exacte de l'accès anticipé de Subnautica 2
n'est pas connue. D'après les derniers détails partagés, le titre devrait débarquer au cours de cette année 2025. Nul doute que les équipes en charge n'ont dévoileront la date de lancement de Subnautica 2
en accès anticipé, en temps voulu. Affaire à suivre donc...
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