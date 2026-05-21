Subnautica 2 : Or, où trouver cette ressource ?

Nous vous expliquons où trouver et obtenir de l'or sur Subnautica 2.

Durant tout leur périple sur Subnautica 2, la communauté doit récupérer divers matériaux et ressources, et ce, en grande quantité, afin de pouvoir fabriquer des structures ou objets utilitaires. Ainsi, à un moment donné, les joueurs et les joueuses doivent se mettre en quête d'or. Toutefois, cette ressource n'est pas forcément facile à dénicher.

De ce fait, ci-dessous, nous vous indiquons où trouver et obtenir de l'or sur Subnautica 2.

Où trouver de l'or sur Subnautica 2 ?

Avant tout, sachez que pour collecter de l'or sur Subnautica 2, il est impératif d'avoir obtenu l'Adaptation Résistance thermique. Si tel est le cas, vous pouvez donc vous rendre dans le biome aux températures (très) élevées afin d'obtenir de l'or sur Subnautica 2 :

Depuis votre capsule de survie, partez en direction de l'est et nagez sur 250-300 mètres. Vous atteindrez, normalement, une toute nouvelle zone. Dans ce biome chaud, vous pourrez récupérer de l'or. Normalement, vous n'aurez pas de mal à en dénicher, car les gisements d'or ont une forme sphérique (première image ci-dessous).

De notre côté, nous avons continué notre chemin et avons trouvé de l'or sur une grande structure avec divers embranchements (deuxième image ci-dessous), collée à une grande épave (soit à environ 500 mètres de la capsule de survie, toujours direction est). Vous aurez besoin du résonateur sonique (que vous avez déjà, à ce stade) pour collecter l'or. Faites tout de même attention à la température et surtout aux poissons hostiles. Vous pourrez, bien évidemment, trouver de l'or à d'autres endroits dans ce biome spécifique.







Vous savez, à présent, où récupérer de l'or sur Subnautica 2. Cette ressource est notamment nécessaire pour crafter des kits de câblage avancé, via le Fabricateur. Par ailleurs, si vous avez un peu de mal à vous repérer et à dénicher les ressources demandées, n'hésitez pas à utiliser une carte interactive de Subnautica 2, dont nous vous parlons dans un guide dédié.

À lire également Subnautica 2 : Carte (map) interactive du monde

Pour conclure, rappelons que Subnautica 2 est disponible en accès anticipé sur PC ainsi que sur Xbox Series.