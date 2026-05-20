Subnautica 2 : Plomb, où trouver cette ressource utile ?

Nous vous indiquons, pas à pas, où trouver et collecter du plomb sur Subnautica 2.

Durant toute l'aventure Subnautica 2, la communauté doit amasser un maximum de matériaux et ressources afin de pouvoir fabriquer des structures ou encore des objets utiles. D'ailleurs, l'un des outils les plus importants, soit le résonateur sonique, exige de posséder du plomb. Néanmoins, il se peut que vous ne sachiez pas où en trouver.

Ainsi, dans ce qui suit, nous vous expliquons où trouver et obtenir du plomb sur Subnautica 2, en plus ou moins grande quantité.

Où trouver du plomb sur Subnautica 2 ?

En réalité, il existe plusieurs endroits où obtenir du plomb sur Subnautica 2. Certains emplacements sont, ainsi, plus intéressants que d'autres, en raison de la présence en grande quantité ou non de ladite ressource. Mais, sans plus tarder, voici où trouver du plomb sur Subnautica 2 :

Depuis votre capsule de survie, nagez en direction du nord-est sur 350-400 mètres. Vous apercevrez une grande structure en ruine (comme sur la première image ci-dessous). En vous approchant, vous pourrez voir au sol des gisements de plomb plus ou moins grands, qui sont violets. Pour les plus gros gisements (troisième image ci-dessous), vous aurez besoin du résonateur sonique. De ce fait, si vous ne le possédez pas, n'hésitez pas à collecter un maximum de plomb (à l'aide de votre outil multifonction de survie) pour pouvoir, ensuite, fabriquer ledit outil et revenir à cet endroit. Attention, cette zone est plutôt bien gardée. Nous vous conseillons donc de prendre avec vous des fusées éclairantes de diversion afin de distraire les poissons hostiles, mais aussi des chambres à air afin de rester plus longtemps sous l'eau, et ainsi obtenir davantage de plomb.









Vous savez, à présent, où récupérer du plomb sur Subnautica 2. Étant donné que vous en trouverez en grande quantité, surtout si vous possédez le résonateur sonique, cet emplacement est idéal pour farmer cette ressource. Si vous avez du mal à vous repérer, sachez que vous pouvez utiliser une carte interactive de Subnautica 2, dont nous vous parlons dans un guide dédié, afin de vous aider dans vos recherches.

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Pour conclure, rappelons que Subnautica 2 est disponible en accès anticipé sur PC et Xbox Series.