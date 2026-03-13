Subnautica 2 montre son nouveau système de construction de bases en vidéo

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 13 mars 2026 à 11h40
Unknown Worlds a, récemment, partagé une vidéo revenant sur le nouveau système de construction de bases de Subnautica 2.
Subnautica 2 montre son nouveau système de construction de bases en vidéo
Ces derniers mois, Subnautica 2 ne cesse de dévoiler de nouvelles informations à propos de son gameplay. D'ailleurs, cette fois-ci, les développeurs de chez Unknown Worlds sont revenus longuement sur le système de construction de bases de Subnautica 2.

Subnautica 2 présente son système de construction de bases

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En effet, dans une nouvelle vidéo « Vlog de développement de Subnautica 2 », la sixième pour être plus précis, Unknown Worlds a présenté le nouveau système de constructions de bases du titre, qui dispose notamment d'une approche procédurale. Celui-ci reprendra « l'esprit » de la construction de bases disponible dans Subnautica 1 et Subnautica: Below Zero, mais permettra aux joueurs et aux joueuses de s'exprimer davantage. 
La construction de bases est fondamentale pour la franchise Subnautica. Avec Subnautica 2, nous voulions accroître la liberté d'expression des joueurs et nous nous sommes orientés vers un système de construction de bases sculptural qui donne beaucoup plus de flexibilité que tout ce que nous avons fait auparavant. Nous sommes impatients de voir ce que les joueurs vont créer et comment ils vont repousser les limites du système.
- Anthony Gallegos, responsable de la conception chez Unknown Worlds.
Par exemple, sur Subnautica 2, la communauté pourra peindre sa base, mais aussi changer la couleur de certaines structures ou encore éteindre/allumer les lumières. Évidemment, ce n'est pas tout et Unknown Worlds montre plusieurs exemples de constructions dans ladite vidéo, qui dure un peu plus de quatre minutes. Dans tous les cas, les développeurs ont créé un système « flexible », qui offrira la possibilité de « laisser libre cours à son imagination ».

Miniature vidéo

Pas encore de date de sortie pour Subnautica 2

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Malheureusement, au moment où nous écrivons ces lignes, Subnautica 2, qui pourra être parcouru en solo et avec des amis, ne bénéficie pas encore de date de sortie précise. D'après les dernières informations connues, le titre doit arriver en accès anticipé sur PC au cours de cette année 2026. Reste à savoir quand nous pourrons précisément découvrir le système de construction de bases de Subnautica 2, et donc plonger dans cette nouvelle aventure de survie sous-marine.

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Rappelons, pour conclure, que Subnautica 2 est attendu pour cette année 2026. Le titre d'Unknown Worlds sortira tout d'abord en accès anticipé.
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Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaires (2)

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Bi1cool (invité) Le 14/03/2026 à 14:53

Pas de fenêtre sur les plafonds? Ni sur le plancher? J'aurais adorer pouvoir voir ainsi les bestioles tout autour!

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Jeff (invité) Le 13/03/2026 à 20:51

Vivement du gameplay et une date de sortie, ça sent le bon petit jeu