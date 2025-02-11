Subnautica 2 : Méfiez-vous de cette arnaque qui sévit sur Steam

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 11 février 2025 à 12h50
L'attente suscitée par la sortie en accès anticipé de Subnautica 2 peut pousser certaines personnes à arnaquer la communauté, au point de pousser les développeurs du jeu à agir.
Subnautica 2 : Méfiez-vous de cette arnaque qui sévit sur Steam
Subnautica 2 est la suite très attendue du jeu de survie dans les fonds marins développé par Unknown Worlds Entertainment. Ses créateurs ont confirmé que le titre sera disponible sur Steam en accès anticipé dans le courant de l'année 2025. Malgré tout, l'impatience de certains a donné des idées à des arnaqueurs. Profitant de certains joueurs, ils ont mis en place un faux test dénoncé par les équipes de Subnautica 2. 

Ne cliquez pas sur les liens de test de Subnautica 2 envoyés sur votre messagerie Steam 

La supercherie a été révélée sur X/Twitter le 10 février 2025 par le compte officiel de la franchise Subnautica. Dans les faits, des personnes mal intentionnées envoient à des joueurs ayant le titre dans leur liste de souhaits un lien. Ce dernier permettrait d'accéder en avant-première à une version test du jeu d'exploration sous-marine. Mais en cliquant sur ce lien, les arnaqueurs peuvent obtenir les données personnelles ou prélever de l'argent aux victimes. 


Face à cette situation, les créateurs de Subnautica ont rappelé qu'ils « ne contacteront jamais les joueurs en utilisant la messagerie privée de Steam pour réaliser des playtests ». Si un tel message apparait dans votre messagerie, ne cliquez pas dessus et supprimez-le immédiatement. Quant aux joueurs qui guettent désespérément la date du lancement de l'accès anticipé de Subnautica 2, ils doivent uniquement surveiller les annonces officielles relayées sur Steam ou sur les réseaux sociaux d'Unknown Worlds Entertainment.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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